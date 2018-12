Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A101 6 Aralık aktüel katalog indirimli ürünlerde bu hafta neler var? Honor 7c telefon, toshiba televizyon SIRALI TAM LİSTE... A101 6 Aralık aktüel ürünler listesi vatandaşlarla buluştu. Türkiye'nin her yerinde binlerce şubesi olan A101, her hafta yüzlerce üründe uygun fiyatı müşterileri ile buluşturuyor. A101 aldın aldın ve A101 haftanın yıldızları aktüel ürünleri her hafta değişiyor ve vatandaşlar birçok ürüne en iyi fiyata sahip olmayı başarıyor. Bu hafta da A101'de birçok üründe indirim var! Özellikle teknolojik ürünlerdeki uygun fiyatları ile dikkatleri çeken A101, bu hafta da aynı şekilde teknolojik ürünlere ağırlık vermiş. Toshiba televizyon, Honor 7 cep telefonu en çok ilgi çekenler arasında! Ayrıca birçok mutfak ürünü, ev tekstili ürünleri, çocuk oyuncakları gibi ürünler de A101 raflarındaki yerini alıyor. 6 Aralık 2018 A101 aktüel ürünler, A101 bu hafta indirimli ürünler, A101 aktüel katalog Aralık gibi merak edilenler sizlerle

A101 6 ARALIK 2018 AKTÜEL KATALOG İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

6 ARALIK 2018 A101 AKTÜEL KATALOG İNDİRİMLİ ÜRÜNLER TAM SIRALI LİSTE ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

6 Aralık A101 aktüel ürünler listesi açıklandı. Listede yine birbirinden farklı birçok üründe indirim var!

TOSHIBA marka televizyon 6 Aralık 2018 A101 aktüel katalogda en çok göze çarpan ürünlerin başında geliyor. 49L2863DAT 49 full HD smart led TV Vestel servis güvencesi ile 2.499 TL fiyatı ile broşürde yer alıyor.

HI-LEVEL 32 uydu alıcılı LED TV 999 TL, Honor 7c cep telefonu ise sadece 1.199 TL,

Fantom marka CC3500 Cyclone elektrikli süpürge 279 TL, Kiwi marka KTM-2907 çay makinesi 74.95 TL, Sunny marka elektrikli cezve 29.95 TL, Aprilla marka ABS 1025 dijital banyo baskülü 29.95 TL, AHD 2127 saç kurutma makinesi 49.95 TL, WD 1TB harici hard disk 279 TL, Sandisk 32 gb micro sd class 10 hafıza kartı 37.95 TL, 32 gb usb bellek 34.95 TL, 16 gb otg usb 3.0 bellek 29.95 TL’den satışa çıkarılıyor.

A101 6 ARALIK İNDİRİMLİ AKTÜEL ÜRÜNLER TAM LİSTE ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Aldın aldın fırsatları arasında Akyıldız marka 26 cm ezme granit karnıyarık tencere 75 TL, 24 cm ezme granit tencere 75 TL, 26 cm ezme granit tava 45 TL fiyatı ile yer alıyor. 45 TL’den satışa çıkarılan 3’lü nero tava seti içerisinde 22 cm, 18 cm ve 26 cm tava çeşitleri bulunuyor. Dilsiz uşak 59.95 TL’den, tekerlekli askılık 59.95 TL’den, 2 katlı banyo rafı 14.95 TL’den, krom mutfak/banyo ürünleri 9.95 TL’den, ayakkabı rampası 2.50 TL’den, kalorifer suluğu 2 TL’den, çok amaçlı yastık 14.95 TL’den, boyun yastığı 24.95 TL’den satışa çıkarılıyor.