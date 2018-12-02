Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Star TV ekranlarında yayınlanmaya başladığında hem oyuncu kadrosu hem de ilgi çekici konusu ile reytinglerde zirveye oturan Ufak Tefek Cinayetler için bu sezon tehlike çanları çalıyordu. Kadrosuna kattığı birçok oyuncu ile yeni sezona başlayan, geçen hafta da Şükran Ovalı ile sürpriz yapan Ufak Tefek Cinayetler için final kararı alındığı iddia edildi. 'Ufak Tefek Cinayetler final mi yapıyor' sorusunun sıkça sorulduğu haftalarda böyle bir karar gelmesi, final bölümünün merak edilmesine neden oldu.

UFAK TEFEK CİNAYETLER FİNAL Mİ YAPIYOR?

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz, Osman Sonant, Bade İşçil, Ferit Aktuğ, Tansu Biçer, Ushan Çakır, Duygu Sarışın ve Hayal Köseoğlu’nun yer aldığı, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin ve Deniz Yorulmazer’in üstlendiği Ufak Tefek Cinayetler'in 45. bölümüyle final yapacağı iddia edildi.

Dizi, yapım şirketi ve kanalın aldığı ortak karar sonucunda, 11 Aralık Salı günü, Star’da son bölümü ile ekrana geleceği düşünülüyor.

45 bölüm boyunca izleyiciye sunduğu etkileyici görsel dünyası, farklı senaryosu ve başarılı oyunculukları ile konuşulan Ufak Tefek Cinayetler, 45. bölümü ile ekran yolculuğuna veda edecek.