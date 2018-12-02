Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Azra’nın yanlış anlaşılma sonucu Cenk’e karşı yaşadığı hayal kırıklığı büyük bir yıkımın başlangıcı olur. Cansu’nun oyunları Çelen ailesinde karşılığını bularak, Azra’yı tahammülsüz bir noktaya getirir. Cenk ise tüm bu yanlış anlaşılmaları telafi etmek için Azra’nın gönlünü kazanmaya çalışır.

Feride ise Azra’nın habersiz gidişine çok kırılmış olmasına rağmen ailesine karşı onu korumaya devam eder. Azra’nın gidişi Çelen ailesinde kimilerini üzerken kimilerini ise çok sevindirir.

ELİMİ BIRAKMA GEÇEN HAFTALARDA NELER OLDU?

Azra, Sumru’nun tehditleri karşısında dik durmaya çalışır. Cansu Kadir’le başladığı oyunla Çelen ailesini etkisi altına almayı başarır. Azra ve Cenk ise, Cansu yüzünden gergin günler yaşarlar. Kadir Melis’i her geçen gün kendine daha çok bağlarken bu sahte birliktelikte, Melis imkânsız bir aşka doğru çekilir. En yakın dostunu kaybeden Feride bu acıyı atlatmaya çalışırken diğer taraftan şirketin içindeki sorunlarla mücadeleye girişir. Azmi’nin yetkileri tehlikeye girer ve şirkette dengeler değişir.

Cenk’in geçmişinden gelen Ece’nin intiharı Cenk ve Azra’nın hayatına bir tehdit olarak döner. Ece’nin abisi Kadir’in hedefinde artık, kardeşinin ölümünden sorumlu tuttuğu Cenk vardır. Üstelik Kadir, şüphelerini güçlendiren bir kanıtı da ele geçirince öfkesi daha da büyür. Feride de Mert’in kayıp olduğu dönemde Ali’yle Mert’in yolunun kesiştiğini Azra ile paylaşır. Bu, Azra’nın Sumru üzerindeki şüphelerini daha da güçlendirir.

Babasının şaibeli ölümünü de öğrenen Azra davayı açar. Tarık babasının safında hareket ederek büyük bir hataya doğru yol alırken son bir şans için Azra’nın karşısına çıkar ve aşkını itiraf eder. Diğer taraftan Fatma ise Sumru’yu huzursuz etmek için harekete geçer. Sumru, bu korkuyla Fatma’ya ulaşma çabası içine girer ve Azmi’den yardım ister. Ancak Fatma onun karşısına hiç beklemediği bir şekilde çıkar. Burhan Sumru’yu işyerinde zora sokarken Cansu konusunda tehditlerini sürdürür.

Cenk, Azra ve Mert’in arasındaki buzları eritmek için çaba gösterirken ikili arasında aşk daha da güçlenir.

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Azra, Cenk sayesinde Mert'i buldu. Mert'e ağlayarak sarılan Azra, Mert'in büyük bir tepkisi ile karşılaştı. Mert yaşadığı travma yüzünden ‘Mert, Azra'yı istemiyor. Azra gitti' diye kendi kendine söylenmeye başlıyor. Azra kendini dinletmeye çalışsa da Mert ablasına gitmiyor ve Sumru'ya sarılıyor. Sumru, Mert'i sakinleştiriyor. Bu anları Azra ve Cenk şaşkınlıkla izliyor. Azra, Sumru'nun Mert'i kaçırdığını anlıyor ama Sumru ısrarla bu durumu inkar ediyor. Azmi ile beraber Mert'i aradıklarını söylüyor. Üstelik Mert, Azra'nın tüm ısrarlarına rağmen ablasına yaklaşmıyor. Sumru ile eve gitmek istiyor. Sumru annelik rolleri oynuyor. Azra kendini kaybederek Mert'i aç susuz sokağa bıraktığı günleri hatırlatıyor. Cenk ortamı sakinleştiriyor. Fatma'yı arıyorlar ama hiçbir yerde bulamıyorlar.

Cenk, Azra, Sumru ve Mert eve gidiyorlar. Arabada Cenk, Azra'nın elini tutuyor ve Sumru da bunu görüyor. Feride Hanım Arda'dan oraya geldiklerini duyuyor. Heyecanla hizmetçiye yemek yapmasını söylüyor. Ayrıca şoförden de Mert için kıyafet ve oyuncak almasını istiyor. Serap ile Melis kıskançlıkla bu durumu yediremiyor. Feride Hanım da eve geldiklerinde Mert'in tavrını öğreniyor. Azra'ya moral veriyor.

Evde Mert, Sumru'nun yanından ayrılmıyor. Serap ve Melis'e Mert'in Azra'yı istemediğini söylüyor. O sırada Azra geliyor ve her şeyin sorumlusunun Sumru olduğunu söylüyor.

Sumru gidiyor ve Mert'e orada kalacağını söylüyor. Cenk ile Arda da Mert'i ikna etmeye çalışıyor ama Mert, Sumru'dan ayrılmıyor. Feride Hanım da Azra'ya şuan Mert'in isteklerinin daha önemli olduğunu söylüyor. Azra, Mert'in Sumru ile gitmesine izin vermek zorunda kalıyor. Melis, Azra'nın da Sumru ile gitmesini öneriyor. Azra, Sumru'ya gözdağı veriyor. Sumru ile Mert gidiyorlar.

Cenk ile Azra trafikte korkunç bir olay yaşıyorlar. Cenk önünü kesen adama kızıp arabadan iniyor. Kavga büyüyor ve yumruklar konuşuyor. O sırada iki adam Azra'yı alıkoyarak başka bir arabaya bindiriyor. Cenk ardından bağırıyor ama adamlar onu tuttuğu için elinden bir şey gelmiyor.