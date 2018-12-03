Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur 45. bölüm izle, Çukur son bölüm full tek parça sansürsüz izle, Çukur 46. bölüm fragmanı izle... Yeni sezona kadrosunu güçlendirerek başlayan Çukur, güçlü isimler ve iddialı konusu ile Pazartesi akşamları ekranlara gelmeye devam ediyor. Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisinde bu hafta neler olacak merakla bekleniyor. Geçen hafta yayınlanan bölüm büyük heyecana sahne olmuş ve sona ermişti, gözler Çukur 45. bölüme çevrildi! Çukur yeni bölüm fragmanında Yamaç Vartolu’ya destek olmaya çalışırken Çeto’nun 'Bu gece o rövanşı alacağız!' sözleri başlayacak heyecan dolu mücadelenin sinyallerini veriyor! Çukur 45. bölüm canlı izle, Çukur son bölüm tek parça izle, Çukur sansürsüz tek parça izle, Çukur yeni bölüm fragmanı, Çukur 2. sezon 12. bölüm izle gibi merak edilenler haberimizde diziseverlerle buluşuyor

ÇUKUR 45. BÖLÜM İZLE (ÇUKUR 3 ARALIK 45. SON BÖLÜM CANLI İZLE)

ÇUKUR 45. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ - 3 Aralık 20.00 -

Çukur 2. sezon 12. bölümünde Mahsun ve Çeto, Koçovalılara oyun oynarken hiç beklemedikleri bir anda kendileri av olacak ve büyük bir şok yaşayacaklar. Bu, her ikisinin de Koçovalılara karşı daha acımasız planlar yapmasına yol açacak.

Daha doyamadan sevdiği kadın ile oğlu elinden alınan Vartolu, Karakuzuların isteğini yerine getirecek. Kimyagerin peşine düşen Yamaç ve Cumali, her adımlarında Vartolu’ya daha da yaklaşacaklar. Vartolu’nun bu sırrının ne zaman açığa çıkacağı merakla beklenecek. Selim, Emmi ve İdris’in takdirini toplayacak bir yardımda bulunurken, Ersoy’un Yamaç’a olan teklifi Koçovalılar ile Karakuzular arasındaki mücadelenin rengini değiştirecek.

ÇUKUR 44. BÖLÜM NELER OLMUŞTU?

Çukur 44. yeni bölüm özetinde; Çukur 44. Bölüm Fragmanı yayında! Öfkeden deliye dönen Mahsun’un “Yamaç mahalledeymiş ben bu adamı indiririm. Benim dediğim mahallede dolaşmayacak, benim olana el uzatmayacak. Onun olanı da alırım!” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda, hastaneye kaldırılan Saadet’e neler olacağı merakla bekleniyor. Meliha’nın İdris’e attığı tokat gerilimi yükseltirken, Sena ve Yamaç’ı birlikte gören Mahsun sinirlerine hakim olamıyor. Yamaç’ı izleyen Mahsun’un çektiği silah ise heyecanı tırmandırıyor.

Cumali’nin annesinin karşısına çıktığı, oğlunu karşısında gören Sultan’ın gözyaşlarına hakim olamayarak tepki verdiği tanıtımda Yamaç, Çukur’a geri dönüyor. Meliha, “Kendini kandırmaktan, kendine bastırmaktan, kendine acımaktan vazgeç!” sözleriyle İdris’i cesaretlendirirken Saadet’i görmek isteyen Vartolu, Çeto’nun karşısına çıkıyor. Sonunda Saadet’ine kavuşan ve oğlunu kucağına alan Vartolu’nun yaşadığı duygusal anlar dikkat çekiyor.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.