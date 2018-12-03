Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz 62. bölüm izle, Söz son bölüm izle, Söz 62. son bölüm full izle, Söz 63. Bölüm fragmanı izle... Söz dizisi 3 Aralık Pazartesi akşamı 62. Yeni bölümü ile ekranlara geliyor! Diziseverlerin vazgeçilmez dizisi Söz, 3. sezonunda da ekranlarda fırtınalar estiriyor! Sağlam bir izleyici kitlesine sahip olan dizi, yeni sezonda Deniz Baysal, Ece Ceşmioğlu ve Sarp Akkaya gibi iddialı isimleri kadrosuna kattı. Yeni isimlerin hareket getirdiği dizi, Pazartesi akşamları milyonları ekran başına kilitliyor. Söz 62. bölümde neler olacak? Söz dizisi 62. bölüm izle, Söz son bölüm full izle, Söz tek parça Star TV izle, Söz dizisi son bölüm full izle, Söz 63. bölüm fragmanı izle gibi araştırılanlar sizlerle...

SÖZ 62. BÖLÜM İZLE (SÖZ SON BÖLÜM FULL TEK PARÇA CANLI İZLE)

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SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hain pusudan ağır yaralı olarak çıkan Yavuz tedavi altındayken, kardeşleri de sınır dışında ölüm kalım mücadelesi vermektedir.

Bombanın etkisiyle savrulan aracın altında kalan Aşık’ı kurtarmak isteyen Tim, bu sefer de teröristlerin saldırısına hedef olur. Ama bu saldırıyı püskürtüp üs bölgesini korumak için kardeşleriyle birlikte kendi canlarını da feda etmekten çekinmeyeceklerdir.

Artık terör örgütünün bütün organizasyonlarından sorumlu hale gelen Dragan örgütün yönetimine katılmadan önce son hamle yaparak Erdem’e gönderdiği bombalı paketle herkese büyük bir acı yaşatacaktır.

Dragan örgütü daha organize bir hale getirip üs bölgesi baskını için hazırlarken, Sami’nin emriyle Tarık yarım bıraktığı işi bitirmek için Yavuz’un peşine düşer. Başından beri Yavuz’un en büyük destekçisi olan Derya onları engellemek için hamle yapsa da Tarık ve adamları ölümle burun buruna olan Yavuz’u çaresiz yakalamak üzeredir.

TOLGA SARITAŞ KİMDİR?

Tolga Sarıtaş, 30 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası tekstilci annesi ev hanımıdır. Berfin ve Gencay isimlerinde iki kardeşi olan Tolga Sarıtaş aslen Sivaslıdır. Lise eğitimini Halil Akkant Lisesinde tamamlayan Sarıtaş, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı'nda çeşitli tiyatro oyunlarında yer aldı. Halen Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümünde okumakta olan Tolga Sarıtaş bir dönem Omega adlı bir müzik grubunda baterist ve gitarist olarak sahneye çıkmıştır. 2009 yılında yardımcı oyuncu olarak Bahtı Kara adlı sinema filmi ile beyazperdede izleyici karşısına çıkan Sarıtaş, oyunculuk kariyerinin en önemli basamak taşlarından biri olan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Cihangir karakterini canlandırarak büyük beğeni toplamış ve tüm Türkiye’de tanınmıştır.

2015 yılının iddialı dizilerinden Güneşin Kızları’nda başrol oyuncusu olarak yer alan Tolga Sarıtaş, halen Star TV’de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Söz adlı dizide Üsteğmen Yavuz karakterine hayat veriyor. Genç yaşına rağmen oyunculuktaki başarısını çeşitli ödüllerle de taçlandıran 27 yaşındaki Tolga Sarıtaş, 1.77 metre boyunda, 75 kilo ve İkizler burcudur.