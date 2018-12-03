Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yasak Elma 25. bölüm izle, Yasak Elma son bölüm full izle, Yasak Elma 25. bölüm full tek parça izle... Ekranların en çok konuşulan dizilerinden olan Yasak Elma, 3 Aralık Pazartesi akşamı 25. yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Sevda Erginci ve Onur Tuna'nın yer aldığı dizide bu hafta neler olacak merakla bekleniyor. Yasak Elma yeni bölüm fragmanları yayınlandı! Yasak Elma 25. bölüm fragmanında Ender ile Alihan sahneleri izleyiciyle paylaşıldı! Yasak Elma 25. bölüm izle, Yasak Elma son bölüm izle, Yasak Elma canlı izle, Yasak Elma 3 Aralık izle, Yasak Elma 26. bölüm fragmanı, Yasak Elma yeni bölüm izle, Yasak Elma son bölüm full izle detayları haberimizde...

YASAK ELMA 25. BÖLÜM İZLE (YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE)

YASAK ELMA 25. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YASAK ELMA GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Halit’le ilgili gerçeği öğrenmek Alihan’a büyük bir yıkım olur. Yıllardır içinde büyüttüğü intikamını alabilmek için hemen harekete geçer. Zeynep, Alihan’daki ani değişikleri anlayarak ne olduğunu çözmeye ve onu kaybetmemeye çalışır.

Asuman’ın eve gelişi ev halkı tarafından hoş karşılanmazken, Yıldız hamilelik oyununu nereye kadar götürebileceğini düşünüp, krizi fırsata çevirmenin yollarını arar.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alihan'ın uçağının kaybolması herkesi, en çok da Zeynep'i perişan eder. Bütün umutların tükenmesi artık an meselesidir. Zeynep Alihan'ın olmadığı bir hayatı nasıl yaşayacağını düşünür. Yıldız ise Halit'e oynadığı oyunun gerçek çıkmasının şaşkınlığını üstünden kolayca atar ve gücün artık kendisinde olduğunu herkese göstermeye çalışır. Peki, bu gelişmeler üzerine Ender ne yapacak? Halit'in alacağı yeni karar ne olacak? Alihan nasıl kurtulacak? Hira ölecek mi?

EDA ECE KİMDİR?

20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul’da doğan oyuncu “Eda Ece” Şişli Terakki Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur.

İlkokul yıllarında tiyatro ile ilgilenen ve sanat tarihi üzerine de eğitim alan “Eda Ece” yine bir gün oynadığı bir tiyatro oyununda menajer olan Tümay Özokur’un dikkatini çekmeyi başarabilmiş ve oyunculuk teklifleri almaya başlamıştır.

Pek çok dizide konuk oyuncu olarak yeralmış olan Eda Ece, Pis Yedilidizisinde canlandırdığı Günçiçek (Cimbom) rolü ile izleyenlerin beğesini toplayan oyuncu ardından “Beni Böyle Sev” adlı dizide Zeyno karakterini canlandırmıştır.

İkizler burcu olan güzel oyuncunun 2 kız kardeşi vardır ve İngilizce ile Almanca dillerini konuşabilmektedir.

2015 yılında vizyona giren başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım’ın başrollerinde yer aldığı “Kocan Kadar Konuş” filminde Ceren rolüyle yer almıştır