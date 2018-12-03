Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadın 42. bölüm izle, Kadın son bölüm izle, Kadın 42. son bölüm full tek parça izle, Kadın 43. bölüm fragmanı... Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk'un yer aldığı dizi Kadın, 4 Aralık akşamı 42. yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek! Son bölümlerde Şirin'in çevirdiği dolaplar ortaya çıkmış ve Enver tarafından evden kovulmuştu. Ancak Şirin bir şekilde işleri lehine çevirmeyi başarıyor! Kadın 42. bölümde Sarp'ın geri dönmesi ile birlikte Bahar ile Arif neler yapacak? Bu bölüme Bahar ile Arif'in konuşmaları damga vuracakmış gibi görünüyor! Kadın 42. bölüm izle, Kadın son bölüm full izle, Kadın 42. bölüm izle, Kadın 43. yeni bölüm fragmanı izle gibi merak edilenler haberimizde diziseverlerle buluşuyor.

KADIN 42. BÖLÜM İZLE (KADIN SON BÖLÜM FULL İZLE)

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KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevilerek takip edilen dizinin son bölümünde Sarp uzun aradan sonra Bahar'ın karşısına çıkmıştı. Gözyaşlarının sel olup aktığı Kadın dizisinde daha sonra Arif Sarp'ın Bahar'ın karşısına yeniden çıktığını görünce hayal kırıklığına uğrar ve Bahar'ı bırakmak istemez. Öte yandan Sarp ile Bahar'ın buluşması Bahar'ın kız kardeşi Şirin'i adeta çıldırtır. Büyük bir aşk ile evlendiği ve iki çocuğunun babası olan Sarp'ın yaşadığını gören Bahar hala şokun etkisinden çıkamamaktadır. Şirin ise çifti ayırmak için hain planları için harekete geçecek.

KADIN 40. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadın yeni bölümde Şirin’in ilik vermesiyle sağlığına kavuşan Bahar evine döner. Eski mutlu ve sağlıklı günlerine dönmesiyle birlikte de bir fırsat oluşturup Arif ile nişanlandıklarını Nisan’a anlatmak ister. Peki, Nisan bu duruma ne tepki verecektir? Sarp’ı bulmaya çalışan Nezir, sonunda amacına ulaşacak mıdır? Bahar’ın yaşadığını bile bile artık onu görmeden duramayan Sarp, Bahar’ın karşısına çıkmaya karar verir.

KADIN 38. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bahar'a ilik vermeyi kabul eden Şirin'i Sarp'ın nasıl ikna ettiği merak konusudur. Şirin ise iliği vermeyi kabul etmesine rağmen Bahar'ı huzursuz etmek için elinden geleni yapar. Sarp'ın, kardeşiyle bir ilişkileri olduğunu bilme düşüncesi bile Bahar'ın mahvolmasına sebep olurken, Şirin bir adım daha ileriye gider. Bahar'dan Sarp'ın yaşadığını gizlemek ise Arif'i içten içe rahatsız etmeye başlar.

KADIN ÖNCEKİ HAFTALARDA BÖLÜMDE NELER OLDU?

FOX TV'nin sevilen dizisi Kadın'da geçen hafta Bahar'ın hastalığının ilerlediğine şahit olduk. Aynı zamanda Sarp, Enver'den ailesine dair çok önemli bilgiler elde etti. Şirin ise Enver'e söylediği yalanların ortaya çıkmasının ardından evi terk etti. İşte bölüm özeti...

Sarp, Bahar ve çocukların mezarında karşılaştığı manzara ile şoke olmuştur. Artık Sarp'ın aklında tek bir soru vardır: Bugüne kadar inandığı her şey yalan mıdır? Karşılaştığı bu manzaradan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Ve Suat'tan hesap sormaya gider. Sarp'ı artık hiçbir güç Bahar ve çocukların yaşamadığına inandıramayacaktır. Emin olabileceği tek kişi vardır o kişi de Enver'dir. Ağlayarak Enver'in kapısına dayandığında ise kapıda Arif ile karşılaşır. Arif'in ise Sarp'ı görmeye tahammülü bile yoktur. Artık kimseye inanmayan Sarp, Bahar ve çocukların yaşadığına emin olup bu defa onlara kavuşabilecek mi?

KADIN DİZİSİ DORUK KİMDİR? (ALİ SEMİ SEFİL KİMDİR?)

17 ocak 2013 tarihinden dünyaya gelen genç yetenek Ali Semi Sefil henüz 4 yaşında. Bu kadar küçük yaşta olmasına rağmen iyi performans gösteren Ali Semi Sefil instagram'da da sık sık fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor.

KADIN DİZİSİ NİSAN KİMDİR? (KÜBRA SÜZGÜN KİMDİR?)

Kübra Süzgün, Kadın dizisinde Bahar’ın kızı Nisan’ı canlandırmaktadır.

Kübra Süzgün kimdir, 26 Haziran 2009 yılında İstanbul'da dünyaya gelen genç yetenek Kübra Süzgün Next Way Ajans'a bağlı çalışmaktadır. Henüz genç yaşına rağmen bir çok reklam filmi ve dizilerde oynamayı başarak Kübra Süzgün geleceğin oyuncularından olmaya aday gösterilmektedir.