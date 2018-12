Türkiye Gazetesi

Yayınlanmaya başladığı andan itibaren izleyiciyi ekran başına kilitledi. Survivor'ın ardından ekranlarda fırtınalar estiren yarışmada büyük final için geri sayım başladı.Programın sıkı takipçileri kimin şampiyon olacağını merak içinde bekliyor. Masterchef'de olan her olayın yankıları günlerce sürdü. Son zamanda Yemekteyiz'den kovulan Murat Masterchef'den de kovuldu. Yaptıkları ile izleyiciyi hayrete düşürdü. Masterchef tüm yarışmacıları büyük bir merakla takip edildi. Hepsinin ayrı ayrı yaşı, boyu,posu, medeni durumu, mesleği aklınıza gelebilecek her şey aratıldı. Büyük güne çok az bir zaman kala bu kadar emek verilen yarışmada şampiyon olanın ödülü de büyük bir merak konusu.MasterChef Türkiye'de büyük ödül ne kadar? MasterChef şampiyonu kaç para alacak? MasterChef 2018 şampiyonun ödülü ne? gibi tüm merak edilenler haberimizde. MasterChef jürisi tarafından bugün izleyenlere hem şampiyonunun alacağı kupa hemde alacağı ödül miktarı takdim edildi. Kupayı gösterirken bu manevi tarafı büyük ödül alınacak parayı gösterirkende bu da maddi boyutu olduğunu dile getirdi. MasterChef yarışmacıları kupayı gördükleri anda daha çok hırslandılar. Her biri kupanın onun olacağını iddia etti.

BÜYÜK ÖDÜL 100 BİN TL

MasterChef'te yarışmayı kazanan ismin kazanacağı büyük ödül belli oldu. Şefler, yarışmacıların motive olması amacıyla kazanacakları büyük ödülün 100 bin TL olacağını belirtti. Öte yandan yarışmayı kazanan ismin kazanacağı kupada sergilendi.

YARI FİNALDE HAKAN ELENDİ

Büyük ödülün 100 bin lira olduğu MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz hafta düzenlenen yarı finalde genç yarışmacı Hakan yarışmaya veda etmişti.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KALAN İSİMLER

Meltem

Kerem

Burcu

Uğur

MASTERCHEF NEDİR?

Master Chef Dünya Aşçılar Federasyonu'nun seçili aşçılara vermiş olduğu bir unvan. Yurt dışından aldığınız bir unvan bu. Bir sınava tabi tutuluyorsunuz. İki aşamalı bir sınav. Pratik ve teorik yapılan bir sınav. ve bu yapılan sınavlar sonucunda %80 başarı elde etmeniz gerekiyor. Bütün başarıları aldıktan sonra Master Chef unvanına sahip oluyorsunuz. Aslında Master Chef'in bir diğer adı da Michelin Yıldızlı şef. Master Chef'lik Michelin Yıldızına aday şef anlamına geliyor.

İŞTE MASTERCHEF JÜRİ ÜYELERİ

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

Mehmet Yalçınkaya, 1988’de orta öğrenimini bitirerek başlamış olduğu mesleki kariyerinde Türkiye’nin üst düzey tesislerinde görev aldı.

2004 yılında İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı.

2005 yılında Amerika' nın ünlü gurme dergisi "CULINARY" de

Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayınlandı. Yine 2007 yılında aynı derginin internet sitesinde spesiyalleri biyografisi yayınlandı. Mehmet Yalçınkaya

, Almanya’nın Erfurt şehrinde, dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde bronz madalya alarak dünya üçüncüsü oldu.

Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Halen uluslar arası yemek yarışmalarında ülkemizi temsil etmektedir.

Farklı tatların buluşması olan "Fusion Mutfak" akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye' de ilk uygulayan cheflerden biridir. Yalçınkaya, 2007 yılında Türkiye’de ilk olarak Banquet servislerinde minimalist ve butik bir çalışma olan kişiye özel servis konseptini geliştirdi.

Mehmet Yalçınkaya, 2008 yılında, EUROTURKCHEFS CULINARY TEAM adlı takımı kurdu. Uluslararası yarışmalarda yarışan takımın kaptanlığını yaptı.

2009 yılında özel bir istekle Katar Başbakanlığı Konutları ve özel yatla( Al Mırgab) dünya turuna cıktı Burada yaptığı çalışmalarda 1 Mıchelın yıldızlı Chef olan Fransız Carlos Marshal ile Katar Başbakanlığı bünyesindeki konutlarda İtalya, Fransa da çalışmalarda bulundu.

2010 yılında Heds Grup /Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı bünyesinde gastronomi workshopları gerçekleştirmiş aynı zamanda Berlin Film Festivali, Grune Woche I.T.B Turizm Fuarı dahil bir çok İnternationel organizasyonun gala yemeklerini verdi.

2012 yılında Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu. Yalçınkaya hakkında 2013 yılında Al monitör yazarı Californiya Üniversitesi Öğretim Üyesi Pınar Tremblay tarafından Inno Turkısh Cusine adlı makale yayınlandı.

HAZER AMANİ KİMDİR?

Hazer Amani, TED Ankara kolejinden sonra ODTÜ’de sosyoloji okudu. Daha sonra Güney Afrika’da Cordon Bleu’de aşçılık eğitimi aldı. Okulunu birincilikle bitirdikten sonra Güney Afrika’da çalışmaya başladı ardından Cape Wine Academy‘de 4 yıllık bir program olan dünya şarapları ve şarap yetiştiriciliği okudu. Hazer Amani, 9 senesini geçirdiği Güney Afrika’dan 2010 yılında İstanbul’a döndü ve Chilai adlı restaurantın Executive Chef’i olarak çalıştı. 2011 yılının “En Yaratıcı Şefi” ödülünü aldı.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

1971’de İstanbul’da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye’de kaldı. Ardından Avusturalya’ya taşındı. Restorancılığa annesinden aldığı eğitimler ile başladı. Uzun yıllar annesinin yanında çalışan Somer Sivrioğlu, öğrendiklerinin üzerine her geçen gün eklemeler yaptı. 25 yaşında kuzeni ile birlikte Sydney’de restaurant açtı. Köşe yazarlığı da yapan Somer Sivrioğlu , ayrıca radyo programı olan Lezzete Yolculuk’u sundu. En iyi et, en iyi restorant, en iyi lezzet ödülü gibi birçok dalda ödül aldı.