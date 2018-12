Türkiye Gazetesi

Yeni sezonu büyük heyecanla beklenen Diriliş Ertuğrul Çarşamba akşamları reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 5. yeni sezonuyla ekranlara geri dönen Diriliş Ertuğrul'da bu hafta neler olacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 126. BÖLÜM İZLE (DİRİLİŞ 126. SON BÖLÜM İZLE)

DİRİLİŞ ERTUĞRUL GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

İlbilge Hatun’un Ertuğrul’u yanlışlıkla da olsa hançerlemesinin ardından Kayılar ve Umuroğulları arasındaki gerilim had safhaya çıkmıştı. Ertuğrul, İlbilge’nin gerçek yüzünü öğrenmiş ve onunla hesaplaşmıştı. Diğer yandan Osman ile Savcı, Ertuğrul’un yetişmesiyle Dragos’un adamlarının elinden kurtulmuştu. Turgut ve Mergen, Ertuğrul’un emriyle gizli sandığın anahtarını ele geçirebilmek için Moğol komutanlarının içine sızmış, ancak sonradan ifşa olmuşlardı. Osman ve Savcı’yı bulmak için zindandan kaçan Gündüz ise, vuruşma yerine geldiğinde Dragos’un eline düşmüştü. Dragos, Gündüz’ün hançeriyle Umur Bey’i öldürmüş ve bu suçu Gündüz’ün üzerine yıkmayı başarmıştı.

Umur Bey’in Gündüz tarafından öldürüldüğünü düşünen İlbilge, bu büyük acısından sonra ne yapacak? Kayılar ile Umuroğulları arasındaki husumet, daha da derinleşecek mi? Ertuğrul, tüm bu olayların arkasında olduğunu düşündüğü Dragos’u bulabilecek mi? Dragos’un yeni tuzağı ne olacak? Gündüz, kendisini temize çıkarabilecek mi? Turgut ve Mergen, Moğolların elinden kurtulup gizli sandığın anahtarına ulaşmayı başarabilecek mi? Ertuğrul, üzerine oynanan oyunları bertaraf edip Söğüt’ün huzur ve emniyetini tesis edebilecek mi?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 123. BÖLÜM ÖZETİ

Osman, Teokles ve kızlarını kurtarmak için vuruşmaya girmiş, vuruşurken İlbilge Hatun tarafından kurtarılarak yaralı bir halde obaya getirilmişti. Ertuğrul yaptırdığı tahkikatlardan sonra bu hadisenin arkasında Dragos isminde birinin olduğunu öğrenmiş ve onun derhal bulunmasını emretmişti. Ertuğrul, obaya gelen Moğol devriye birliğinden Hülagü Han’ın vergileri iki katına çıkardığını öğrenmiş, bu sırada küstahlık yapan komutanın elini kesmiş ve bütün meseleleri çözmek üzere Konya’ya doğru yola çıkmıştı…

Ertuğrul ve alpları, eli kesilen Moğol komutanının ağabeyi tarafından tuzağa düşürülmüş ve Ertuğrul, Aksakallılar tarafından kurtarılmıştı. Aksakallıların arasına katılan ve orada bir post sahibi olan Ertuğrul’a, kutlu bir vazife verilecektir. Ertuğrul, Türk devleti ve varlığı için hangi mühim vazifeyi üstlenecektir? Bu vazife uğrunda neler yapacak? Ve Bu yolda hangi zorluklarla karşılaşacaktır?

Kendini Çobanoğullarından olarak tanıtan ve obada herkes tarafından sevilip sayılan İlbilge’nin aslında vergi toplamakla ve Söğüt’te yurt tutmakla vazifelendirilen Umuroğulları Beyi Umur Bey’in kızı olduğu öğrenilmişti. İlbilge, babası Umur Bey ve alplarıyla obaya gelmiş, Umur Bey ise Ertuğrul’un otağına girmek istemiş fakat Gündüz tarafından boğazına hançer dayanmıştı. İlbilge bu durum karşısında nasıl bir karşılık verecek? Kayılar ve Umuroğulları arasındaki gerilim nereye varacak? Gündüz, boğazına hançer dayadığı Umur Bey’e ne yapacak?

DİRİLİŞ 5. SEZON 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertuğrul Bey’in öncülüğündeki Kayılar, yeni yurtları Söğüt’e yerleşeli on yıl olmuş; geçen bu on yıllık sürede Selçuklu Devleti, Kösedağ Savaşı’nda Moğollar’a yenilmiş ve devlet Moğol tahakkümü altına girmiştir. Fakat Ertuğrul, her şeye rağmen Söğüt’ü ihya etmiş, buradaki müslim ve gayrimüslim ahalinin güvenini kazanmıştır. Diğer taraftan oğullarını da bizzat kendisi büyütüp yetiştirmiştir.

Ertuğrul’un Söğüt’teki gücü, Moğolları rahatsız eder. Moğollar, tahakküm altına aldıkları Selçuklu vezirleri aracılığıyla Ertuğrul’un gücünü kırmak için harekete geçer. Bu zamana kadar Söğüt’te vergileri toplayan Ertuğrul iken, bundan sonra vergileri toplamakla başka bir oba vazifelendirilir. Ayrıca bu obaya Söğüt’te yurt verilir. Bu obanın beyi, kızını casusluk faaliyetleri için önden Söğüt’e gönderir ve kızın yolu Osman vasıtasıyla Ertuğrul ile kesişir. Bundan sonra Ertuğrul ile bu kız ve obası arasında büyük olaylar baş gösterir.

Diğer taraftan geçen yıllar içinde, Söğüt’ün Türkler tarafından ihya edilmesini kabullenemeyen ve Söğüt’ü Ertuğrul’un elinden almak isteyen gizli bir örgüt ortaya çıkar. Bu örgütün lideri, farklı bir kılıkta Ertuğrul Bey’in en yakınlarına kadar sızmayı başarmıştır. Adamlarını da farklı kimliklerle Söğüt’ün her tarafına yerleştirmiştir. Ertuğrul Bey’in gücünün daha fazla yükselmesini istemeyen bu örgüt, her koldan gizli faaliyetlerle Ertuğrul’a saldırmaya başlar.

Bir tarafta devletin tahakküm altında olması, bir tarafta Moğol baskıları, bir tarafta da bunları fırsat bilen gizli örgütün Söğüt’ü Türklerden almak için harekete geçmesi, Ertuğrul’u büyük bir kıskacın içine sokacaktır.

Ertuğrul, tüm bu çetin şartlar altında obasını ve evlatlarını bu tehlikelerden koruyabilecek midir?

Bu büyük cenderede Ertuğrul’un en büyük destekçileri kimler olacaktır?

Devletin tahakküm altına girmesi ve gücünü kaybetmiş olması, Ertuğrul’u hangi gayeye yönlendirecektir?

OYUNCU KADROSU YENİLENDİ!

Diriliş Ertuğrul`un yeni sezonda oyuncu kadrosunda büyük değişikliğe gidildi. Dizinin kadrosuna başarılı oyuncular İlker Aksum, Hande Soral, Armağan Oğuz, Ünal Silver, Kimya Gökçe Aytaç, Enis Yıldız ve Eser Karabil katıldı.

DİZİNİN OYUNCULARI

Oyuncular: Engin Altan Düzyatan (Ertuğrul), Hande Soral, Hülya Darcan, İlker Aksum, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Ayberk Pekcan, Kayra Şenocak, Arif Diren, Burçin Abdullah (Hafsa Hatun), Orçun İynemli, Emre Üçtepe, Kerem Bekişoğlu, Ali Buhara Mete, Didem Balçın, Serdar Gökhan, Osman Soykut, Lebip Gökhan, Erden Alkan, Kürşat Alnıaçık, Cem Uçar, Gülçin Santırcıoğlu, Osman Albayrak, Elif Sümbül Sert, Cenk Kangöz, Fırat Topkorur, Gülsim İlhan Ali, Sedef Şahin, Batuhan Karacakaya, Esra Bilgiç, Kaan Taşaner