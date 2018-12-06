Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arka Sokaklar 498. bölüm izle, Arka Sokaklar 498. bölüm full tek parça izle, Arka Sokaklar son bölüm full izle, Arka Sokaklar 499. bölüm fragmanı izle... Kanal D ekranlarının yıllara meydan okuyan dizisi Arka Sokaklar 500. bölüme hazırlanıyor! Bu hafta 498. bölümü ile ekranlara gelecek olan dizide neler olacak merakla bekleniyor. Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanlarında Pınar'ın zor anları izleyicilerle paylaşıldı! Rıza Baba'nın kızı intihar mı edecek? Arka Sokaklar canlı izle, Arka Sokaklar 498 bölüm full tek parça izle Kanal D... Arka Sokaklar 7 Aralık bölümü ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde...

ARKA SOKAKLAR 498. BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLE (ARKA SOKAKLAR İZLE)

Arka Sokaklar 498. bölüm 7 Aralık Perşembe 20.00 itibariyle yayınlanacaktır.

ARKA SOKAKLAR 498. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ - 7 Aralık 20.00 -

ARKA SOKAKLAR 498. YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Pınar kızının bulunamamasına daha fazla dayanamaz ve bir viyadüğe çıkarak intihar etmeye kalkışır. Ali, karısının yaşadığı duruma çok üzülür ve kızını kurtaramadığı için kendisini suçlamaktadır.

Ekip Derman’ın adamlarından bir adres bulmuştur; ancak adres tuzaktır. Etrafta snipperlar beklemektedir. Ekip sağ salim çıkabilecek midir? Rıza mahkemeye çıkacaktır ve Altan’ın vereceği ifade çok önemlidir. Altan Rıza’nın aleyhine ifade vereceğini ve böylece ekiptekilerden ve Rıza’dan intikamını alacağını düşünmektedir. Mahkeme günü gelmiştir ve herkes hakimin vereceği karara kilitlenmiştir. Beklenmedik bir gelişme mahkemenin tüm seyrini değiştirmek üzeredir.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Zeyno'nun kaçırılması herkesi perişan eder. Kaçıranların tehdit olarak kullandığı Zeyno büyük bir tehlikededir. Babası Ali, kızını kurtarabilmek için büyük fedakarlık yapmaya hazır olsa da bu o kadar kolay olmayacaktır. Çaresiz bekleyiş sürerken Rıza Baba, bu olayın suçlularının peşine düşer. Rıza Baba, olayın suçlularını ortadan kaldıracak mı?

Ekip, silah kaçakçılarıyla karşı karşıya geliyor!

Rıza Baba ziyaretine kimseyi istemez. Nimet kullandığı maddelerin etkisiyle kendinden geçmiştir. Ekip Nimet’e tuzak kurar. Hakan gizli görev sebebiyle Nimet'le flört eder. Ekip diğer taraftan dinleme yapmaktadır. Hakan ve Nimet’in görev icabı da olsa yakınlaşmasından dolayı Aylin’in içi içini yer. Eve geçtiklerinde İlyas evde beklemektedir. Hakan’ın hayatı ciddi bir şekilde tehlike altındadır. Altan Ruslarla işbirliği halindedir. Ivana isimli, Rus kökenli kadın Türkiye’ye iş birliği için gelmiştir. Ekibimiz istihbarattan bilgi almıştır. Engin gizli görev olarak Ivana’yla yakınlık kuracaktır. Ivana kendisine bir ortak bulduğunu Altan’a söyler. Altan mecburen kabul etmek zorunda kalır. Engin’le Ivana takas yerine birlikte giderler. Herkesin birbirinden gizlediği sırlar su yüzüne çıkmak üzeredir.