Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gülperi 13. bölüm izle, Gülperi son bölüm full tek parça izle, Gülperi 14. bölüm fragmanı izle... Show TV'nin iddialı yapımlarından olan Gülperi, cuma akşamları ekranlara geliyor. Sevilen dizi, bu hafta 13. bölümü ile izleyicilerle buluşuyor. Başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve son zamanlarda 'Müslüm' filmiyle gündeme gelen Timuçin Esen'in yer aldığı Gülperi, reytinglerde zirveye oynamaya devam ediyor. Gülperi 13. bölüm canlı izle, Gülperi son bölüm full izle, Gülperi yeni bölüm fragmanı, Gülperi show tv full izle, Gülperi 14. bölüm fragmanı gibi dizinin bu haftaki bölümüne dair merak edilenlerin hepsi haberimizde

GÜLPERİ 13. BÖLÜM İZLE (GÜLPERİ SON BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLE)

GÜLPERİ 13. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ - 7 ARALIK 20.00 -

GÜLPERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Can’a olanlar yüzünden kendini sorumlu tutan Bedriye af dilerken, Can’ın duymadığını anlayan Gülperi ve çocuklar büyük bir şok yaşıyor. Kadir’in kızı Artemis’le gözyaşları içinde yüzleştiği duygusal tanıtımda Ejder’in mezarı başındaki el dikkat çekiyor. Çocukların duruşmaya kadar devlet gözetimi altına alınacağını öğrenen ve bir kez daha yıkılan Gülperi’nin neler yapacağı merakla bekleniyor...

GÜLPERİ ÖNCEKİ HAFTALARDA NELER OLDU?

Gülperi’nin geçtiğimiz Cuma akşamı ekrana gelen 12. bölümünde Can’ı kurtarmak için her türlü zorluğa katlanmaya razı olan Gülperi, Ejder’in karşısına çıktı. Bu sırada Ejder’in adamı Cabbar öldü sandığı Can’ın yaşadığını anladı. Can’ı bulmak için uğraşan Hasan, annesini bulması için Kadir’den yardım istedi. Gülperi ve Ejder’in yerini öğrenen Kadir, Gülperi’yi kurtarırken; Ejder polise teslim olmak yerine kendini vurmayı tercih ederek yaptığı hatanın bedelini çok ağır bir biçimde ödedi. Can’ı bulan Hasan, Seyit’in yardımıyla çocuğu hastaneye yetiştirirken, perişan haldeki Gülperi, Kadir’le birlikte Can’ın yanına koştu. Can için hastanede endişeli bekleyiş sürerken, oğullarının öldüğünü öğrenen Yakup ve Fatma ise her şeyden Gülperi’yi sorumlu tuttu. Gülperi ve çocukların, Can’ın kendisine gelmesiyle rahat bir nefes aldığı final sahnesinde Can’ın duymadığının anlaşıldığı anlar izleyenleri ekran başına kilitledi.

GÜLPERİ OYUNCULARI

HASAN TAŞKIN (BURAK DAKAK)

Anne ve babasına sevgiyle bağlı olan Hasan, babası Eyüp’ün kaybının ardından kendisini ailenin babası yerine koyar. Artık annesi ikizi Bedriye ve küçük kardeşi Can ona emanettir. Sülalenin büyük erkek torunu olduğu için dedesi Yakup ve babaannesi Fatma tarafından şımartılan Hasan annesine atılan iftira sonrası büyük bir sarsıntı yaşar. Gülperi namuslarını kirletmiş aileye ihanet etmiştir. Bu olaydan sonra içindeki anne sevgisini söküp atmaya karar verir. Gülperi artık onun annesi değildir. Kardeşlerine ve kendisine kol kanat geren dedesine bağlılığı ve hayranlığı gün geçtikçe artar. Bir gün her şeyin ona kalacağından emin olan Hasan dedesi gibi olmaya çalışır. Güçlü bir ailenin büyük torunu olmanın ayrıcalıklarından sonuna kadar faydalanır. Dedesinin krallığının şımarık şehzadesi olarak keyfine bakarken Gülperi’nin onları almak için gelişi Hasan’ı çok öfkelendirir. Gülperi’yi anne olarak kabul etmesi imkansızdır ondan nefret eder. Tıpkı Bedriye gibi yeniden Yakup Taşkın’ın kanatları altına girmek ve Gülperi’yi hayatlarından çıkarmak için yapmayacağı şey yoktur.

BEDRİYE TAŞKIN (ALEYNA ÖZGEÇEN)

İkiz kardeşi Hasan ve küçük kardeşi Can’la birlikte mutlu bir şekilde annesi Gülperi ve babası Eyüp tarafından büyütülen Bedriye’nin hayatı babasının kaybıyla tepetaklak olur. Başlarına gelen felaketlerden önce babasını sorumlu tutar ve ona içten içe büyük bir öfke besler. Bedriye’ye göre babası yanlış kararlar almış ve onları yalnız bırakmıştır. Bir kaç yıl sonra Gülperi’nin de hapse girmesiyle bir kez daha terk edildiğini düşünür. Bedriye bu noktadan sonra ailesini seçer. Onun için hayatta güvenilecek tek kişi güçlü toprak zengini dedesi Yakup Taşkın’dır. Para ve gücün huzur ve mutluluk getireceğine inancı tamdır. Güçlü olmadığı için sürekli ezilen annesine de öfkesi büyüktür. Gülperi’nin hayatlarında olmasını istemez. Gözü yükseklerdedir. Toprak zengini biriyle evlenip büyük bir konakta hanım olmak tek hayalidir. Gülperi’yi anne olarak görmez, onun fakir hayatında var olmayı kabul etmez. Annesinin bütün çabalarına karşın dedesi Yakup Taşkın’ın kanatları altında yaşamayı ister ve bu uğurda yapmayacağı şey yoktur.

Oyuncu profili

Aleyna Özgeçe, 2003 doğumludur. İlk dizi deneyimini Yüzyıllık Mühür ile yapmıştır. Müslüm filminde ise Cedye karakterine hayat vermiştir. Gülperi dizisinde Bedriye rolünü canlandırmaktadır.

CAN TAŞKIN (EMİN ÖZYAKIŞIR)

İlkokul çağında olan Can hala anne ve baba sevgisine muhtaçtır. Babasını kaybetmiştir ama annesinin bir gün onlarla birlikte olma ümidiyle yaşamaktadır. Çok zekidir. Zekası yaşıtlarından hatta abi ve ablasından daha olgun olmasına neden olmuştur. Dedesi, babaannesi ve halasının bütün çabalarına rağmen içindeki anne sevgisi sönmemiştir. Fakat büyüklerinden de korktuğu için bunu göstermeye çekinir. Taşkın ailesinin kurallarına uyar. Onların istediği gibi davranmaya çalışır. Gülperi’ye olan sevgisini gizlemek zorundadır. Annesi ve onları yetiştiren sülalesi arasında sıkışıp kalmıştır. Gülperi’nin Can’ın ürkekçe ördüğü duvarları da yıkması kalbine yeniden dokunması annesi sıcaklığıyla yeniden güven inşaa etmesi gerekmektedir.

Oyuncu profili

Emir Özyakışır hem mankenlik, hem de oyunculuk yapmaktadır. Bunun dışında birçok reklam filminde de yer almıştır. Masum Değiliz ve Bu Şehir Arkandan Gelecek dizilerinde yer almıştır. Gülperi dizisinde Can karakterine hayat vermektedir.