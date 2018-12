Türkiye Gazetesi

Erkenci Kuş 23. yeni son bölüm izle | Erkenci Kuş 24. bölüm yeni fragmanı yayınlandı mı? | Erkenci Kuş izle (Star TV, Youtube izle) Ekranların fenomen dizilerinden olmayı başaran Erkenci Kuş, yine hem eğlenceli hem de hareketli bir bölümle daha ekranlara geldi. Kısa zamanda seyircinin ilgisini çekmeyi başaran Erkenci Kuş 23. yeni son bölüm sürpriz gelişmelerle doluydu.

Erkenci Kuş son bölüm izle... Erkenci Kuş son bölüm izleme linki... Erkenci Kuş 24. bölüm yeni fragmanı yayınlandı mı izle... Erkenci Kuş izle... Geçen son bölümde; Sanem'in gerek Ceyda'yı Can'dan olabildiğince uzaklaştırmak gerekse Emre ve Aylin'in arkasından çevirdiği dümenler yüzünden Can'ın başının belaya girmesini önlemek üzere harekete geçmişti. Erkenci Kuş en son yayınlanan yeni fragmanda, Sanem ve Can çok uzun bir süredir devam ettirdikleri arkadaşlık ilişkilerinin ardından yeni bir ilişkiye başlama kararı alıyorlardı. Peki bu kararı öğrenen ve Sanem'in yalanını ortaya çıkarmak isteyen Aylin'in hain planı neydi? Dizide bu gelişmeyle birlikte neler yaşandı? Erkenci Kuş 24. bölüm yeni fragmanı yayınlandı mı? Erkenci Kuş son bölüm izleme linkleri ve yeni böüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtı ve ayrıntılar...

Erkenci Kuş 24. bölüm yeni fragmanını yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linkten izleyebilirisiniz.

ERKENCİ KUŞ 23. YENİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği, yapımcılığını Faruk Turgut'un yaptığı, senaryosunu da Aslı Zengin ve Banu Zengin Tak'ın kaleme aldığı Erkenci Kuş 23. yeni son bölümde olaylar şöyle gelişti; yanıtı merak edilen en önemli sorusu; Sanem ve Can ilişkisi ortaya çıkacak mı? Can’la tekrar sevgili olan Sanem ilişkilerini, ailesine söyleyene kadar gizli yaşamak ister. Ama bu hiç de kolay olmayacaktır. Bir yandan mahallede, bir yandan ajansta çıkan dedikodular onları zor durumda bırakır ve Sanem ailesine yalan söylemek zorunda kalır. Bu yalanı fırsat bilen Aylin harekete geçer ve hain planlarına başlar.

ERKENCİ KUŞ 24. BÖLÜM YENİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Erkenci Kuş 24. yeni bölüm fragmanı dizinin sonunda yayınladı mı henüz belli değil. Genellikle yapımcı kanal tarafından dizinin sonunda yeni fragman yayınlanıyor ancak bu hafta da yayınlanır mı bilinmiyor. Ancak yeni fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içindeki linklerden izleyebilir diziyle ilgili tüm gelişmeleri yine haberimizden takip edebilirsiniz.

ERKENCİ KUŞ GEÇEN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Erkenci Kuş son bölümde olaylar şöyle gelişti; Bir dergi röportajı için spor salonunda bir araya gelecek olan Ceyda ve Can’ı baş başa bırakmamaya kararlı olan Sanem, Ayhan’la birlikte salonda geçici olarak çalışmaya başlar. Öte yandan Emre’nin gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya kararlı olan Sanem ve Ceycey Emre’yi izlemeye başlarlar... Aylin’le buluşacağını duyunca hemen takibe alırlar. Sanem bu sefer amacına ulaşabilecek midir? Bu arada lansman için tüm hazırlıklar tamamdır. Başarılı geçecek olan geceyi bozmak için Aylin yine iş başındadır. Ama bu sefer sonuç hiç de istediği gibi olmaz.