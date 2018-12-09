Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur 46. bölüm izle, Çukur son bölüm full tek parça sansürsüz izle, Çukur 47. bölüm fragmanı izle... Yeni sezona kadrosunu güçlendirerek başlayan Çukur, güçlü isimler ve iddialı konusu ile Pazartesi akşamları ekranlara gelmeye devam ediyor. Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisinde bu hafta neler olacak merakla bekleniyor. Geçen hafta yayınlanan bölüm büyük heyecana sahne olmuş ve sona ermişti, gözler Çukur 46. bölüme çevrildi! Çukur yeni bölüm fragmanında Yamaç ve annesi Sultan’ın kavuştuğu duygusal anlar dikkat çekiyor! Ayrıca Koçovalılar, Karakuzuların elinde olan Çukur’un çocuklarını almak için harekete geçerken, “Çukur’u alamayacaksanız girmeyin!” sözleri fragmana damga vuruyor. Çukur 46. bölüm canlı izle, Çukur son bölüm tek parça izle, Çukur sansürsüz tek parça izle, Çukur yeni bölüm fragmanı, Çukur 2. sezon 13. bölüm izle gibi merak edilenler haberimizde diziseverlerle buluşuyor

ÇUKUR 46. BÖLÜM İZLE (ÇUKUR 10 ARALIK 46. SON BÖLÜM İZLE)

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ÇUKUR'DA BU HAFTA NELER OLACAK?

Çukur 2. sezon 13. bölümde Çukur’un çocuklarının Karakuzuların elinde olması Yamaç ve Cumali'yi çılgına çevirecek. İkili, Metin ve Kemal’le birlikte çocuklar için harekete geçerken büyük bir sürprizle karşılaşacaklar. Saadet'e ve oğluna kavuşabilmek için Çeto'ya çalışan Vartolu’nun sırrını, Çukur'dan biri öğrenecek ve Vartolu'yla yüzleşecek. Bu kişinin kim olduğu merakla beklenirken Sultan, yeniden Sultan Ana olarak Sena, Ayşe, Akşın ve Karaca'ya kol kanat gerecek. Bu sırada Mahsun da Sena'ya yakın olabilmek için yeni oyunlar oynayacak. Yamaç, Sena'ya kendini “Fikret” olarak tanıtan bu komşudan şüphelenirken, Çeto ve Mahsun'la ilgili Ersoy'dan istihbarat alacak. Çeto için çalışanın kim olduğunu bulmadan rahat etmeyecek Cumali ise hedefine her geçen saniye daha da yaklaşacak.

ÇUKUR GEÇEN HAFTA ÖZETİ

Çukur 2. sezon 12. bölümünde Mahsun ve Çeto, Koçovalılara oyun oynarken hiç beklemedikleri bir anda kendileri av olacak ve büyük bir şok yaşayacaklar. Bu, her ikisinin de Koçovalılara karşı daha acımasız planlar yapmasına yol açacak.

Daha doyamadan sevdiği kadın ile oğlu elinden alınan Vartolu, Karakuzuların isteğini yerine getirecek. Kimyagerin peşine düşen Yamaç ve Cumali, her adımlarında Vartolu’ya daha da yaklaşacaklar. Vartolu’nun bu sırrının ne zaman açığa çıkacağı merakla beklenecek. Selim, Emmi ve İdris’in takdirini toplayacak bir yardımda bulunurken, Ersoy’un Yamaç’a olan teklifi Koçovalılar ile Karakuzular arasındaki mücadelenin rengini değiştirecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.