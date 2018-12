Türkiye Gazetesi

Survivor ne zaman başlayacak? Survivor dünyanın en zor yarışmalarından biri olması ile dikkat çekiyor. Yayınlandığı her sezon reyting rekorları kırdı. Yarışmacıların her şeyleri merak konusu oldu. Kiminin boyu, kimin yaşı,kiminin kilosu... Survivor 2019 için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı kesin tarihi Altın Kelebek ödül töreninde açıkladı.Şubat ayının ilk haftasında yayınlanmaya başlayacağını söyledi. Acun geçen sezon tüyolar verirken 'Allah gelecek sene katılacak yarışmacıların yardımcısı olsun' diyerek izleyecilere ve katılacak yarışmacılara ne kadar zorlu geçeceğinin sinyalini verdi. Geçtiğimiz sezon da bir hayli zorlu geçmişti. Şampiyon Adem Kılıççı oldu. Survivor 2019'un formatı bu sene Türkiye- Yunanistan'a karşı olacak. Survivor sevenler her yarışı bir milli takım maçı izler gibi milli duyguları kabararak izleyecek. Survivor 2019 Yarışmacıları Kimler? Survivor ne zaman başlayacak? gibi tüm detayları haberimizden bulabilirsiniz. İşte 2019 Survivor Kadrosu

TÜM SENELERİN EN ZOR SURVIVOR'I GELİYOR



Türkiye'nin dışında Meksika, ABD, Kolombiya, Yunanistan ve Romanya gibi çok sayıda ülke için Survivor ve Exathlon çeken Acun Medya ekib, yeni sezondaki Survivor 2019 için çok daha zorlu parkurlar hazırlıyor. Geçen yıllara göre daha fazla güç ve kondisyonun ön planan çıkacağı Survivor 2019'da yarışmacıları zorlu parkurlar bekliyor. Oyunların zorluk derecesi artarken, yarışmacıların yaşam şartları da aynı derece zorlaşacak. Survivor 2019 için açıklama yapan Acun Ilıcalı, , yarışmadaki zorluk derecesinin 2019'da daha da artacağını söyledi.

'Allah gelecek sene katılacak yarışmacıların yardımcısı olsun' diyen Ilıcalı, Survivor 2019 için korkunç şeyler planladıklarını da esprili bir şekilde açıkladı. Survivor'ın dünyanın en zor yarışması, Türkye'deki Survivor'ın ise dünyanın en zorlu Survivor'ı olduğunu söyleyen Ilıcalı, ' Seneye zorluk konusunda biraz daha ileri gitmek istiyoruz. Allah şimdiden yardımcıları olsun. Çok önemli fikirlerimiz var. Seneye gelecek yarışmacılarımızın başına neler gelecek öğreneceksiniz. Buradan önümüzdeki sene katılacak yarışmacılara sesleniyorum 'Allah yardımcınız olsun'. Maalesef korkunç şeyler planladık' dedi.

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2019 SURVİVOR KADROSU

Ilıcalı, merakla beklenen Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'ın Şubat ayının ilk haftasında yayınlanmaya başlayacağını duyurdu. Yarışmadaki ünlü isimlerin sorulması üzerine ise Ilıcalı, "Medyatik olması önemli değil. Bu sene iki mermi gibi takımın zorlu koşullarda yaşam mücadelesini izleyeceğiz. Hem Türkiye hem de Yunanistan takımlarında çok iyi yarışmacılar yer alacak' şeklinde konuştu. Ilıcalı ayrıca '2018 yılı çok güzel bir yıl oldu bizim için. Dünyaya açıldık. Dominik'ten Altın Kelebek töreni için geldim" dedi.

SURVİVOR 2019'DAN İLK GÖRÜNTÜ

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde de, Survivor'ın çekileceği Dominik'teki yeni adanın görüntülerini paylaşmıştı. Acun Ilıcalı ve Acun Medya ekibi, 2019 yılında başlayacak olan Survivor için hazırlıklara başladı. Acun Ilıcalı yeni sezon için tüyoları vermiş ve "Allah gelecek sene katılacak yarışmacıların yardımcısı olsun" demişti.

ACUN ILICALI MASTERCHEF MURAT SURVİVOR'A GİDECEK İDDİALARIN SON NOKTAYI KOYDU

Survivor'ın 2019 sezonu merakla beklenirken Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Ilıcalı hem Survivor 2019'un ne zaman başlayacağını açıkladı hem de MasterChef Murat'ın yarışmaya katılıp katılmayacağı konusuna noktayı koydu.

"HİÇ GÖTÜRME KARARIMIZ OLMADI"

Murat Özdemir katıldığı yayında "Ben Acun abiden de özür diliyorum kendisi gariban babasıdır. Hani bana kızmasını istemem ama Survivor'a gidecektim herhalde bu hareketlerden dolayı iptal oldu" dedi. Bu açıklamadan sonra tüm gözler Acun Ilıcalı'ya çevrildi. Ilıcalı ise Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu'na konu hakkında açıklama yaparak, "Hiç götürme kararımız olmadı ki vazgeçeyim... Sosyal medyada yazılıyor böyle şeyler, sonra büyük sitelere haber oluyor. Ben öyle reyting istemiyorum." dedi. Ilıcalı yaptığı açıklamada Survivor Türkiye- Yunanistan'ın Şubat ayında başlayacağını dile getirdi.

SURVİVOR GEÇMİŞTEN BUGÜNE ŞAMPİYONLARI

2005 Survivor Türkiye: Büyük Macera

Yayınlandığı ilk sezon Ahmet Utlu tarafından sunuldu. Yarışma sadece on üç bölüm sürdü ve Kanal D'de yayınlandı. Takımlar Güney ve Kuzey olarak ikiye ayrıldı. 22 Mart 2005 – 27 Haziran 2005 tarihleri arasında yayınlandı. İlk sezonun birincisini hepimiz tanıyoruz aslında.. Arka Sokaklar'ın Murat komiseri Uğur Pektaş Survivor tarihinin ilk şampiyonu oldu.

2006 Survivor: Türkiye - Yunanistan

Show TV'de yayınlanan yarışmayı Acun Ilıcalı sunmaya başladı. Takımlar bu defa Türkiye ve Yunanistan olarak ayrıldı. Kazanan ise Derya Durmuşlar oldu ve 250.000 Euro kazandı. Fakat ikinci sezonun şampiyonu olan Derya Durmuşlar 2011 yılında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde motorsikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybetti.

2007 Survivor: Aslanlar - Kanaryalar

8 Şubat 2007 – 23 Haziran 2007 tarihleri arasında yine Show TV'de yayınlanan yarışmada bu defa Galatasaylı ve Fenerbahçeli isimler yarıştı. Şampiyon ise Kanaryaların lideri Taner Özdeş oldu. Hatırlamayanlar olabilir elbette. Kendisi sonradan All Star'da yarıştı. 2007 yılının şampiyonu 2015 yılında altıncı haftasında elenerek adaya veda etti.

2010 Survivor: Kızlar - Erkekler

Yarışma kırk beş gün sürdü, ödül ise 500.000'di. Yarışanlar "Var Mısın Yok Musun" yarışmacılarından seçildi ve takımlar Kızlar-Erkekler olarak ayrıldı. Finale Merve Oflaz ve İhsan Tarkan kaldı. 2010 yılının şampiyonu Merve Oflaz oldu. Srdından All Star'da da yarıştı ama uzun süre adada kalamadı, altıncı haftada elenen bir diğer isim oldu. Kendisini şimdilerde Arka Sokaklar'da izliyoruz.

2011 Survivor: Ünlüler-Gönüllüler

Yüz doksan yedi bölüm süren Ünlüler-Gönüllüler serisinin ilk sezonunda Taner Tolga Tarlacı üçüncü, Taçmin Tümer dördüncü, Nihat Doğan ise ikinci oldu. Sezonun şampiyonu ise milli rekortmen yüzücü Derya Büyükuncu oldu. Sonrasında bu birincilikle alakalı çeşitli olaylar oldu, hala bir sonuca ulaşılamadı.

2012 Survivor: Ünlüler-Gönüllüler 2

Reyting rekorları kıran yarışmanın altıncı sezonunda ise Ece Begüm Yücetan dördüncü oldu. Anıl Tetik üçüncü olurken, Hasan Yalnızoğlu ise ikinci oldu. Birinci ise şu an Söz'de Erdem Yarbay karakteri ile izlediğimiz Nihat Alptuğ Altınkaya olmuştu. Şampiyon olarak 500.000 liranın sahibi oldu.

2013 Survivor : Ünlüler-Gönüllüler 3

Yarışmanın bu konseptinin üçüncü sezonunun şampiyonu Hilmi Cem İntepe oldu. Büyük finalde SMS oyları ile kaybeden Doğukan Manço ikinci, yarı finalde SMS oyları ile elenen Ümit Karan üçüncü , çeyrek finalde SMS oyları ile elenen Murat Ceylan dördüncü, Cengiz Coşkun ise beşinci olarak yarışmayı tamamladı.

2014 Survivor :Ünlüler-Gönüllüler 4

Sahra Işık'ın altıncı, Yiğit Dikmen'in beşinci, Merve Aydın'ın dördüncü, Ahmet Dursun'un üçüncü, Gökhan Keser'in ikinci olduğu Ünlüler-Gönüllüler serisinin dördüncü sezonunda ise birinci Turabi Çamkıran oldu. "Turbo Turabi efsanesi" böyle başladı da denebilir.

2015 Survivor : All Star

Yayınlandığı sezon neredeyse her bölümüyle zirvede yer alan Survivor'ın bu sezonunda daha önceden yarışan isimler yer aldı. Gönüllüler Takımında; Turabi Çamkıran, Hilmi Cem İntepe, Ece Begüm Yücetan, Hasan Yalnızoğlu, Bozok Gören, Sahra Işık, Nadia Zagli, Özlem Çalın, Taner Özdeş, Seda Aktuğlu ve Duygu Çetinkaya yer aldı. Ünlüler Takımında ise Merve Aydın, Hakan Hatipoğlu, Doğukan Manço, Serenay Aktaş, Anıl Tetik, Berna Canbeldek, Pascal Nouma, Merve Oflaz, Almeda Abazi, Ahmet Dursun, ve Fulya Keskin yer almıştı. Son dörde ise Hilmi Cem İntepe, Ece Begüm Yücetan, Merve Aydın ve Turabi Çamkıran kaldı. Turabi şampiyon olurken Merve Aydın ikinci oldu.

2016 Survivor : Ünlüler-Gönüllüler

Yarışmada bu sezonun şampiyonu Çağan Atakan Arslan oldu. Serkay Tütüncü ikinci, yarı finalde SMS oyları ile elenen Damla Can üçüncü , çeyrek finalde SMS oyları ile elenen Semih Öztürk dördüncü, Nagihan Karadere beşinci, İbrahim Giydirir ise altıncı oldu. Semih Öztürk'ü şimdilerde Bahtiyar Ölmez'de, Serkay Tütüncü'yü yeni dizi İnsanlık Suçu'nda, Çağan Atakan Arslan'ı ise ilk sezonunda Söz'de izledik.

2017 Survivor : Ünlüler-Gönüllüler

Geçtiğimiz sezon ise Sabriye Şengül altıncı, İlhan Mansız ise beşinci oldu. Sema Apak dördüncü olurken Serhat Akın ise üçüncü oldu. Son ikiye ise Adem ile Ogeday kaldı. Adem Kılıççı ikinci olurken şampiyon ise Ogeday Girişken oldu.

Survivor şampiyon 2018

Şampiyon yarın akşam belli olacak. Açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak.

SURVİVOR'DA BÜYÜK ÖDÜL

Acun Ilıcalı Survivor şampiyonuna 500 bin lira para veriyor. Survivor şampiyonunu belirleyen SMS oylamasının sonuçları ile belli oluyor.