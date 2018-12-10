Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadın 43. yeni SON BÖLÜM İZLE | KADIN 44. BÖLÜM YENİ FRAGMANI YAYINLANDI MI? | KADIN İZLE (Fragman, Youtube Fox TV İZLE)

Kadın 43. yeni son bölümde seyirciyi bomba gelişmeler bekliyor. Her hafta soluk soluğa izlenen gelişmelerle ekrana kilitleyen Kadın dizinde heyecan dorukta... Temponun hiç düşmediği dizi son bölümde yine şaşırtıcı gelişmelerle dolu... Bahar, Sarp'ın evli ve çocukları olduğunu öğrenecek mi? Şirin ve Pırıl'ın Bahar için yaptıkları hain plan ne? Kadın 44. bölüm yeni fragmanı dizinin sonunda yayınlanacak mı? İşte ayrıntılar...

Kadın son bölüm izleme linki burada! Kadın 43. son bölüm.. KADIN izle .. Kadın 44. yeni fragman yayınlanacak mı... KADIN YENİ FRAGMAN YAYINLANDI MI? Kadın 2. sezon 43. yeni son bölümde bomba gelişmeler... Duygu dolu anların yaşanacağı Kadın yeni son bölümde neler oldu? Nefeslerin tutularak izlendiği Kadın 44. yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluşu FOX TV tarafından dizinin bitiminde yayınlanacak mı? Yayınlanır yayınlanmaz izleyebileceğiniz Kadın 44. yeni bölüm fragmanı ( Fox TV, Youtube izle ) ve son bölüm izleme link ve detayları haberimizin devamında...

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadın dizisinde heyecan dorukta… Büyük merak ve heyecanla beklenen Kadın yeni son bölüm için nefesler tutuldu.. Arif’in yanına uğrayan Enver, kahvede gördüğü kandan sonra paniğe kapılır ve Arif’in başına kötü bir şey geldiğini düşünür. Çocuklarının Sarp’ın dönmesiyle birlikte sarsıldığına şahit olan Bahar’ın kafası Nisan’ın bir cümlesi ile karışacaktır. Büyük bir pot kıran ve babasının iki çocuğu daha olduğunu öğrenen Nisan bunu Bahar’a söyleyecek mi? Şirin’in elindeki fotoğrafları sildirmek isteyen Sarp ise Şirin’in kapısına dayanır. Sık sık Sarp’ın evine gelmesinden rahatsız olan Enver ise fotoğrafların artık Şirin’de olmadığını söyler. Bahar ile birlikte olma yolundaki tek engeli bu fotoğraflar olarak gören Sarp ne yapacaktır? Bahar’a geri dönecek mi? Arif’e onu çok sevdiğini söyleyen Bahar ise her şeye rağmen Sarp’ı affedebilecek mi? İşte Kadın 43. yeni son bölümde yaşanacakların kısa bir özeti.. Merakla beklenen tüm soruların yanıtları Kadın 43. yeni son bölümde…

KADIN DİZİSİ 44. BÖLÜM YENİ FRAGMANI YAYINLANACAK MI?

Kadın dizisi 44. bölüm yeni fragmanı dizinin bitiminde merakla beklenecek. Ancak dizinin sonunda yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz belli değil. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizdeki linkten izleyebilir, diziyle ilgili son haber ve gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz.