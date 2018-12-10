Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz 63. bölüm izle, Söz son bölüm izle, Söz 63. son bölüm Star TV izle, Söz 64. Bölüm fragmanı izle... Söz dizisi 10 Aralık Pazartesi akşamı 63. yeni bölümü ile ekranlara geliyor! Diziseverlerin vazgeçilmez dizisi Söz, 3. sezonunda da ekranlarda fırtınalar estiriyor! Sağlam bir izleyici kitlesine sahip olan dizi, yeni sezonda Deniz Baysal, Ece Ceşmioğlu ve Sarp Akkaya gibi iddialı isimleri kadrosuna kattı. Yeni isimlerin hareket getirdiği dizi, Pazartesi akşamları milyonları ekran başına kilitliyor. Söz 63. bölümde neler olacak? Söz dizisi 63. bölüm izle, Söz son bölüm izle, Söz tek parça Star TV izle, Söz dizisi son bölüm izle, Söz 64. bölüm fragmanı izle gibi araştırılanlar sizlerle...

SÖZ 63. BÖLÜM İZLE (SÖZ SON BÖLÜM CANLI İZLE)

SÖZ 63. SON BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZ DİZİSİNDE BÜYÜK DEĞİŞİKLİK!

Söz dizisi takipçilerini üzecek bir haber geldi. Söz dizisi, yeni bölümü televizyonda sona erdikten sonra Star TV'nin internet sitesi üzerinden full tek parça olarak yayınlanıyordu ancak geçen hafta itibariyle Söz dizisi sadece Blu TV üzerinden yayınlanacak! Televizyonda yeni bölüm sona erdikten sonra internet kullanıcıları Blu TV üzerinden son bölüme ulaşabilecekler.

SÖZ 64. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ - Fragman yayınlandığında burada ulaşabilirsiniz -

SÖZ 62. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hain pusudan ağır yaralı olarak çıkan Yavuz tedavi altındayken, kardeşleri de sınır dışında ölüm kalım mücadelesi vermektedir.

Dragan örgütü daha organize bir hale getirip üs bölgesi baskını için hazırlarken, Sami’nin emriyle Tarık yarım bıraktığı işi bitirmek için Yavuz’un peşine düşer.

Başından beri Yavuz’un en büyük destekçisi olan Derya onları engellemek için hamle yapsa da Tarık ve adamları ölümle burun buruna olan Yavuz’u çaresiz yakalamak üzeredir.

Artık terör örgütünün bütün organizasyonlarından sorumlu hale gelen Dragan örgütün yönetimine katılmadan önce son hamle yaparak Erdem’e gönderdiği bombalı paketle herkese büyük bir acı yaşatacaktır.

SÖZ GEÇEN HAFTALARDA NELER OLDU?

Hain pusudan ağır yaralı olarak çıkan Yavuz tedavi altındayken, kardeşleri de sınır dışında ölüm kalım mücadelesi vermektedir.

SÖZ 63. BÖLÜM FOTOĞRAFLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Bombanın etkisiyle savrulan aracın altında kalan Aşık’ı kurtarmak isteyen Tim, bu sefer de teröristlerin saldırısına hedef olur. Ama bu saldırıyı püskürtüp üs bölgesini korumak için kardeşleriyle birlikte kendi canlarını da feda etmekten çekinmeyeceklerdir.

Artık terör örgütünün bütün organizasyonlarından sorumlu hale gelen Dragan örgütün yönetimine katılmadan önce son hamle yaparak Erdem’e gönderdiği bombalı paketle herkese büyük bir acı yaşatacaktır.

Dragan örgütü daha organize bir hale getirip üs bölgesi baskını için hazırlarken, Sami’nin emriyle Tarık yarım bıraktığı işi bitirmek için Yavuz’un peşine düşer. Başından beri Yavuz’un en büyük destekçisi olan Derya onları engellemek için hamle yapsa da Tarık ve adamları ölümle burun buruna olan Yavuz’u çaresiz yakalamak üzeredir.

TOLGA SARITAŞ KİMDİR?

Tolga Sarıtaş, 30 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası tekstilci annesi ev hanımıdır. Berfin ve Gencay isimlerinde iki kardeşi olan Tolga Sarıtaş aslen Sivaslıdır. Lise eğitimini Halil Akkant Lisesinde tamamlayan Sarıtaş, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı'nda çeşitli tiyatro oyunlarında yer aldı. Halen Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümünde okumakta olan Tolga Sarıtaş bir dönem Omega adlı bir müzik grubunda baterist ve gitarist olarak sahneye çıkmıştır. 2009 yılında yardımcı oyuncu olarak Bahtı Kara adlı sinema filmi ile beyazperdede izleyici karşısına çıkan Sarıtaş, oyunculuk kariyerinin en önemli basamak taşlarından biri olan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Cihangir karakterini canlandırarak büyük beğeni toplamış ve tüm Türkiye’de tanınmıştır.

2015 yılının iddialı dizilerinden Güneşin Kızları’nda başrol oyuncusu olarak yer alan Tolga Sarıtaş, halen Star TV’de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Söz adlı dizide Üsteğmen Yavuz karakterine hayat veriyor. Genç yaşına rağmen oyunculuktaki başarısını çeşitli ödüllerle de taçlandıran 27 yaşındaki Tolga Sarıtaş, 1.77 metre boyunda, 75 kilo ve İkizler burcudur.