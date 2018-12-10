Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Masterchef kim elendi, kim gitti? 10 Aralık MasterChef Türkiye yeni bölümünde neler oldu internetten araştırılıyor. MasterChef Türkiye'de heyecan final haftaları bölümleriyle devam ediyor. TV8'in fenomen haline gelen yarışmasında bu hafta elenecek isim finale az bir süre kala 'MasterChef' ünvanını kazanma şansını kaybedecek! MasterChef eleme adayı olan isim kim oldu? MasterChef Türkiye'de eleme adayı olarak hangi isim gösterildi? Kazanan takım hangisi oldu? Türkiye'nin üç değerli şefinin jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam zirve yapacakmış gibi görünüyor! Bu akşam alışılan gelmiş olanın dışına çıkılıyor. Jüri final haftalarına hoşgeldiniz diye takdim ediyor. Kalan 5 yarışmacıya şef ceketlerini takdim ediyorlar. Her biriniz bunu hakketiniz diyorlar. Yarışmacılara bir sürpriz daha elenen yarışmacılar stüdyoya geliyor. Elenen yarışmacılardan Tuğçe kimine destek kimine köstek olmaya geldim demesiyle bombayı patlatıyor. Finale az bir süre kala 'MasterChef' ünvanını kaybedecek olan yarışmacı kim olacak? 10 Aralık Master Şef'te eleme adayı kim? MasterChef elenen isim, Master şef kim gitti, Masterşef Türkiye eleme sonucu sizlerle...

FİNALİSTLER BELLİ OLDU

4 tane yeni rozetin ortaya çıktığı MasterChef'te geçtiğimiz hafta yarışmacılar tamamen bireysele döndü ve rozetler için kıyasıya yarışmaya başladılar. Ton balıklı tartar pişiren yarışmacılardan en beğenilen iki isim ön plana çıktı. Kerem ve Uğur'un yaptığı tartarlar beğenildi ve iki isim arasında en beğenilen tabak rozet kazanarak finalist oldu. Şefler tarafından beğenilen ve ikinci finalist olmaya hak kazanan isim Kerem oldu.

Kerem'in ardından oynanan yeni yarışmada ise Eslem, Burcu ve Uğur, Hazer Şef eşliğinde yemek yaptılar. Birbirinden ünlü isimlere yemek pişiren yarışmacılardan en beğenilen isim Uğur oldu ve böylelikle 3. finalist olmaya hak kazanan isim Uğur oldu.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?



MasterChef Türkiye 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi ve Salı akşamları ekrana gelen MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde artık finale çok az zaman kaldı. Finale kalan isimler şampiyon olmak için yarışacaklar.

Hakan, Kerem, Uğur, Meltem ve Burcu'nun kaldığı MasterChef Türkiye'de şampiyonluğa kim bir adım daha yaklaşacak merak konusu.

Yeni bölümde sürpriz konuklar stüdyoya geliyor. Eski MasterChef Türkiye yarışmacıları arkadaşlarını nasıl destekleyecek?

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Dördüncü rozet için tatlı yarışmasında yarışan Burcu, Meltem ve Eslem arasından jüriden tam not alan isim Meltem oldu ve adını 4. finalist olarak yazdırdı. Ardından son ikiye kalan yarışmacılardan Burcu son rozeti kazanarak adını finale yazdırdı.

Yarışmadan elenen isim ise tabağı daha az beğenilen Eslem oldu. Böylece MasterChef finalistleri Hakan, Kerem, Uğur, Meltem ve Burcu oldu.

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR TIKLA ÖĞREN

MASTERCHEF TÜRKİYE'YE MURAT DAMGA VURDU!

Dün akşam yayınlanan bölümde takım kaptanı belirleme yarışmasında jüri üyeleri, yarışmacılardan çiğ köfte yapmalarını istedi! Mehmet, takım kaptanı olmaya hak kazanan isim oldu. Takım kaptanı olan Mehmet, karşı takıma kaptan olarak Kerem'i seçti ve takımlarını kurdular! Sonuç olarak kaybeden takım Mehmet'in takımı oldu ve eleme adayı olarak belirlenen isim Meltem oldu.

MASTERCHEF JÜRİ ÜYELERİ KİMLERDİR?





HAZER AMANİ KİMDİR?

Hazer Amani, TED Ankara kolejinden sonra ODTÜ’de sosyoloji okudu. Daha sonra Güney Afrika’da Cordon Bleu’de aşçılık eğitimi aldı.

Okulunu birincilikle bitirip Güney Afrika’da çalışmaya başladı. Cape Wine Academy‘de 4 yıllık bir program olan dünya şarapları ve şarap yetiştiriciliği de okudu. 9 senesini geçirdiği Güney Afrika’dan 2010 yılında İstanbul’a döndü ve Chilai adlı restaurantın Executive Chef i olarak çalıştı. 2011 yılının “En Yaratıcı Şefi” ödülünü aldı.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

1971’de İstanbul’da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye’de kaldıktan sonra Avusturalya’ya taşındı.

Restorancılığa annesinden aldığı eğitimler ile başladı. Uzun yıllar annesinin yanında çalışan Somer Sivrioğlu, öğrendiklerinin üzerine her geçen gün eklemeler yaptı. 25 yaşında kuzeni ile birlikte Sydney’de restaurant açtı.

Köşe yazarlığı da yapan Somer Sivrioğlu , ayrıca radyo programı olan Lezzete Yolculuk’u sundu. En iyi et, en iyi restorant, en iyi lezzet ödülü gibi birçok dalda ödül aldı.

Sydney'li restaurant sahibi ve aşçı Somer Sivrioğlu, MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapıyor.

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

1974 Bolu doğumlu Yalçınkaya, kariyer yolculuğunda Fransa’dan İtalya’ya Katar’dan Almanya’ya Cruise ile Yunanistan’a kadar dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. Türkiye’de de Bodrum’dan İstanbul’a varana dek birçok otel ve Restoranın mutfak şefliğini yaptı.