Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm ve Fragman İzle

Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler yaşandı?

Bir Zamanlar Çukurova son bölümü ile yine nefes kesti. Heyecanla izlenen Bir Zamanlar Çukurova son bölümde yaşananları sizler için özetledik

Yılmaz'ın Adana'daki durdurulamaz yükselişi, Demir ve Cengaver'i çileden çıkartıyor! Yılmaz ve Fekeli'den tamamen kurtulmak için Çukurova'yı yerle bir eden ikiliyi, şimdi daha büyük sorunlar bekliyor.



Çukurova'da ölüm sessizliği!

10 kişinin hayatını kaybettiği büyük patlama, Çukurova'da büyük yankı yapıyor. Demir'in bu patlamada payının olduğunu öğrenen Hünkar ise, izleyeceği yol ile herkesi şaşırtacak.

Büyük yüzleşme!

Aldığı intikamın sevincini yaşayan Demir, Züleyha ile katıldıkları törende hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalıyor! Çukurova'nın saygın beyi Demir, bu karşılaşmanın hesabını nasıl verecek?