Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çarpışma izle, Çarpışma henüz yeni başlayan bir dizi olmasına rağmen izleyicilerin ilgi odağı oldu. Çarpışma sosyal medyayı salladı. Bir anda herkesin dilinde olan Çarpışma 4.bölümü ile ekranlara geldi. Çarpışma'da bu bölümde de heyecan dorukta.Kerem ile cezaevine kendisini ziyarete gelen annesi Serpil arasında duygu dolu anların yer aldığı yeni tanıtım yüreklere işledi. Ahmet Kaya’nın ‘Hani Benim Gençliğim’ şarkısı eşliğinde yayınlanan tanıtımda, Kerem’in annesine ‘Keşke ben dışarıda olsam da, biz yine parasız kalsak’ sözleri herkesi duygulandırdı. Kerem’in cezaevinde ‘ayakta kalma’ savaşı verdiğinin de görüldüğü yeni bölümde heyecanın daha da tırmanacak işaret etti. Veli’nin, annesi hakkındaki sözleriyle yumuşak karnından vurulan Adalı’nın öfkeden çılgına döndüğü tanıtımda, Veli’nin ‘Başa dön Adalı, en başa!’ sözleri merak uyandırıyor. Çarpışma'nın kadrosu tam bir yıldızlar geçidi.Başrollerinde başarılı oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz yer alıyor. İşte Çarpışma 4. bölüm izle, Çarpışma 4. bölüm full izle, Çarpışma 4. bölüm tek parça izle, Çarpışma 5. bölüm fragmanı izle

ÇARPIŞMA 4.BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇARPIŞMA 4.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Veli’nin, annesi hakkındaki sözleriyle yumuşak karnından vurulan Adalı’nın öfkeden çılgına döndüğü tanıtımda, Veli’nin ‘Başa dön Adalı, en başa!’ sözleri merak uyandırıyor. Zeynep ve Kadir’in duygusal anlarının dikkat çektiği, Yakup’un şantajını Demir’e anlatan Belma’nın büyük bir korku yaşadığı, Cemre’nin Kerem’e yardım etmeye karar vererek ters köşe bir sürpriz yaptığı tanıtımda çekilen silahlar gerilimin daha da artacağına işaret ediyor. Kerem ile cezaevine kendisini ziyarete gelen annesi Serpil arasında duygu dolu anların yer aldığı yeni tanıtım yüreklere işledi. Ahmet Kaya’nın ‘Hani Benim Gençliğim’ şarkısı eşliğinde yayınlanan tanıtımda, Kerem’in annesine ‘Keşke ben dışarıda olsam da, biz yine parasız kalsak’ sözleri herkesi duygulandırdı. Kerem’in cezaevinde ‘ayakta kalma’ savaşı verdiğinin de görüldüğü yeni bölümde heyecanın daha da tırmanacak işaret etti.

ÇARPIŞMA 3.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Veli’nin bir nevi imzası niteliğini taşıyan madalyonu gören Kadir allak bullak olur. Zeynep’e Veli’nin bir fotoğrafını gösterir ve kızını kaçıranın o olup olmadığını sorar. Zeynep, Veli’yi tanır. Kadir, seri ve şok baskınlar düzenleyerek Veli’ye ulaşmaya çalışır. Bu sırada Zeynep ise mahkeme kararı ile ev hapsine alınır. İhanet şüphesine düşen Kerem, Yakup ve Meral’in izini sürer. Aynı anlarda Cemre de kendisini yaralayan ve aracına çarpan Kerem’in resmini emniyette Kadir’e gösterir. Şoke olan Kadir eliyle koymuş gibi Kerem’i bulur. Kadir, Kerem’e yardımcı olmak için ondan her şeyi anlatmasını ister ama Kerem’in ağzını bıçak açmaz. Cemre teşhis için Kerem’le yüz yüze, göz göze gelir. Kerem’in yakalanması Belma ve Demir’i artık daha çok kaygılandırmaktadır. Yasak aşklarının ifşa olmaması için hamleler yaparlar ama Belma hiç beklemediği yerden vurulur. Cemre, cevabını en çok merak ettiği ‘neden geri döndün?’ sorusunu Kerem’e sorar. Kerem’in cevabı ve anlattıkları karşısında ise buz keser. Veli’yle olan eski defterlerin yeniden açıldığını anlayan Kadir, onu nerede bulacağını artık bilmekte ama Veli’nin kuracağı tuzağı bilmemektedir.

ÇARPIŞMA DİZİSİNİN KONUSU

Kadir Adalı, karısı ve kızını bir terör eyleminde kaybetmiştir. Olanlar yüzünden büyük bir suçluluk duymaktadır ve çok acı çekmektedir. İntihar etmeye karar verir. Hayatına bir araba kazasıyla son vermek isteyen Kadir, farkında olmadan bu kaza ile hayatının bütün akışını değiştirecektir. Kadir’in ölmeyi planlandığı kazaya 4 araba karışır. 4 araba, 4 hayat, 4 insan. Kadir, Zeynep, Kerem ve Cemre. Bu kazadan sonra kader onları bir daha asla birbirlerinden ayırmayacaktır. Kadir’in de dediği gibi: Çarpışan biz değildik, kaderlerimizdi! Yaşadığı travma nedeniyle ruhen ağır yaralı olan Kadir’i yetimhaneden de tanıdığı Zeynep iyileştirecektir ve geçmişte olduğu gibi yeniden ona aşık olacaktır. Zeynep, elinden zorla alınan kızı Aylin’e, Kadir sayesinde kavuşacaktır. Kerem ve Cemre ise büyük bir sırla birbirlerine bağlanmış iki gençtir. Cemre güçlü bir avukatlık şirketinin genç varisidir. Kerem, hiçbir şeyi olmayan, hapisten yeni çıkmış ve başına daha büyük bela açmış bir gençtir; üstelik bu yeni belanın merkezinde Cemre vardır.

KADİR ADALI (KIVANÇ TATLITUĞ)

İstanbul Organize Şube'de başkomiserdir. Evlidir, bir kızı vardır. İşkolik biridir, herkes onun bir gün emniyet müdürü olacağını bilmektedir. Sarıyer Sporun amigosudur, tribünde platformun üzerine çıktığı an mutludur. Tribünündekileri ve mahallesindekileri sahiplenir. Kardeşi, ağabeyi ya da bir ailesi olmadığı için sevdiklerine ağabeylik, kardeşlik yapar. Kaderini değiştiren, yaşadığı acı olay olacaktır.

ZEYNEP TUNÇ (ELÇİN SANGU)

Çarpışma'nın Zeynep'ini Elçin Sangu canlandırıyor. İşte, Çarpışma Zeynep karakteri... Banka müdiresidir. Rakamlarla nasıl başa çıkacağını bilse de hayatla başa çıkabilme yetenekleri sınırlıdır. Zeynep'in içindeki en baskın duygu korkudur. Eve girdiğinde ilk iş olarak kapıyı kilitler, arabaya bindiğinde hemen merkezi kilit düğmesine basar. Bu alışkanlıkların çoğu yetimhaneden gelmektedir. Elindekileri kaybetme korkusu vardır. Kızı haricindeki her şeye, tehlike unsuru olarak yaklaşır. Eşi Galip'le olan evliliği bitme noktasındadır, ancak Zeynep yalnızlıktan korkmaktadır.

ÇARPIŞMA OYUNCULARI

Kadir: Kıvanç Tatlıtuğ

Zeynep: Elçin Sangu

Veli: Onur Saylak

Cemre: Melisa Aslı Pamuk

Kerem: Alperen Duymaz

Haydar: Erkan Can

Selim: Mustafa Uğurlu

Meral: Merve Çağıran

Belma: Rojda Demirer

Demir: Hakan Kurtaş

Galip: İsmail Demirci

Aslı: Sevtap Özaltun

Serpil: Gonca Cilasun

Ömer: Yıldırım Şimşek

Aylin: Gökçen Çiftçi

Deniz: Merve Nil Güder