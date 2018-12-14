Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbullu Gelin 66. yeni son bölüm izle | İstanbullu Gelin 67. bölüm yeni fragmanı yayınlandı mı? | İstanbullu Gelin son bölüm yeni fragman (Star TV, Yotube izle) İstanbullu Gelin 66. yeni son bölümde heyecan dorukta. İstanbullu Gelin son bölümde bomba gelişmeler yaşanacak. Yeni bölüme Esma'nı hastalığı damga vuracak. İstanbullu Gelin 67. bölüm yeni fragmanı yayınlandı mı, Şahin Tepesi 66. son bölüm izle gibi diziyle ilgili aranılan soruların yanıtları haberimizde.. İşte, yayınlanır yayınlanamaz izleyebileceğiniz İstanbullu Gelin 67. bölüm yeni fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtı ve son bölüm izleme linkleri ve ayrıntılar...

İSTANBULLU GELİN 67. YENİ SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Esma Sultan Hastalığı İle Yüzleşiyor

Garip düğün için heyecanlanırken, Esma hastalığını öğrenmenin şokuyla sarsılır. Emir’in ortadan kaybolması Faruk’un büyük öfkesine neden olur. Fikret, Adem için endişelenmekte, ona ulaşmaya çalışmaktadır. Dilara’dan aldığı bilgi ile Güneş’ten şüphelenen Senem’in içi içini yer, duruma el atar. Süreyya son günlerdeki gerilimli havanın dağılması için Faruk’a sürpriz yapmaya karar verir ancak onu da başka bir sürpriz beklemektedir.

İSTANBULLU GELİN 67. BÖLÜM YENİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İstanbullu Gelin dizisi 67. bölüm yeni fragmanı dizinin bitiminde merakla beklenecek. Ancak dizinin sonunda yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz belli değil. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizdeki linkten izleyebilir, diziyle ilgili son haber ve gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz.