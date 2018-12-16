Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir Litre Gözyaşı 11. bölüm izle, 1 Litre Gözyaşı yeni bölüm son bölüm full izle, 1 Litre Gözyaşı 12. bölüm fragmanı izle... Kanal D ekranlarında Pazar akşamları izleyici ile buluşan sevilen dizi 'Bir Litre Gözyaşı' ile ilgili 'Bir Litre Gözyaşı 11. bölüm izle, 1 Litre Gözyaşı yeni bölüm son bölüm full canlı izle' gibi konular araştırlıyor. Başrollerinde Miray Daner, Sanem Çelik ve Tolga Tekin'in yer aldığı uyarlama dizi, özellikle sosyal medyada çok konuşuluyor ve büyük beğeni topluyor. Cihan'ın hikayesini konu alan dizide bu hafta neler olacağı büyük merakla bekleniyor. Hastalığı ile ilgili neler yaşayacağını, hayatını nasıl etkileyeceğini merak edenler Bir Litre Gözyaşı yeni bölüm fragmanları ile bu bölüme dair ipuçlarını aldı! Fragmanda Mahir'in hastanedeyken başında bekleyen Cihan'ın onu sevdiğini söylemesi dizi takipçilerini umutlandırdı. Bir Litre Gözyaşı canlı izle, Bir Litre Gözyaşı 11. bölüm izle, Bir Litre Gözyaşı yeni bölüm izle, 1 Litre Gözyaşı son bölüm izle, Bir Litre Gözyaşı 12. bölüm fragmanı gibi detaylar sizlerle...

BİR LİTRE GÖZYAŞI 11. YENİ BÖLÜM İZLE (1 LİTRE GÖZYAŞI SON BÖLÜM İZLE)

BİR LİTRE GÖZYAŞI 11. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BİR LİTRE GÖZYAŞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cihan kazayı hafif sıyrıklarla atlatır fakat Mahir bir türlü kendine gelememektedir. Uzun süren bu bekleyiş Cihan’ı Mahir’e iyice yaklaştırırken, bir oğlunu daha kaybetmeyi göze alamayan Ayla, Mahir’in bu durumda olmasından ötürü Cihan ve ailesini suçlar. Muzo kendisini dolandıranları iyice köşeye sıkıştırmıştır fakat Elif’in başının belada olması bütün planlarını altüst edecektir. Muzo ve Figen, Elif’i kurtarmaya çalışırken çıkmaza düşerler ancak hiç beklemedikleri birinden gelen yardımla Elif için yeni bir şans doğar.

Bu sırada disiplin kuruluna sevk edilen Cihan’ın okul hayatı tehlikeye girer fakat bu süreçte kader karşısına hayata farklı bir gözle bakabileceği birisini çıkarır. Kazanın ardından birbirlerine karşı yumuşayan Cihan, Ali, Mahir ve Hande’nin arasındaki dengeler ise Cihan’ın şok kararıyla derinden sarsılacaktır.

BİR LİTRE GÖZYAŞI OYUNCULARI

Miray Daner (Cihan Yürekli)

Yürekli ailesinin en büyük çocuğu… 18 yaşında, oldukça güzel, sevimli, yaşam enerjisi yüksek bir kız. Her zaman yaşıtlarından bir adım önde, mantıklı, ayakları yere basan yapısıyla ailenin parlak, sorumluluk sahibi, güvenilen çocuğu olmuş. Arkadaşları tarafından da sevilen, kollanan, sosyal yönü kuvvetli biri… Olaylara pozitif yaklaşan, hedeflediği her alanda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan ve oldukça başarılı bir genç… Gelecek vadediyor.

MİRAY DANER KİMDİR?

15 Ocak 1999 İstanbul doğumlu olan Miray Daner, Güzel sanatlar lisesi müzik bölümünde okudu. Küçük yaşlardan itibaren dizilerde rol almaya başlayan başarılı oyuncu, ilk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye’de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşamıştır.

Miray Daner çocuk yaşta sinema tecrübesi yaşadı ve Dersimiz Atatürk filminde rol aldı

Ardından 2007 yılında Bez Bebek dizisinde rol almıştır. 2009-2011 yılları arasında “Papatyam” adlı dizide 121 bölüm Metin Akpınar’ın torunu “Gonca”yı canlandırmıştır. 2015'te Medcezir dizisindeki şımarık Beren Beylice karakteri ile tanındı.

Miray Daner, son olarak Kanal D ekranlarında iki sezon boyunca ekranlara gelen, Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in baş rollerini paylaştığı Vatanım Sensin isimli dizide de Cevdet ve Azize'nin memleket sevdalısı kızı Hilal karakterini canlandırmıştı.

Miray Daner’i geniş bir hayran kitlesine ulaştıran Vatanım Sensin’deki Hilal karakteri oldu.

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Bir Litre Gözyaşı dizisinde Cihan Yürekli karakterini canlandıran Miray Daner, 1.64 boyunda, 55 kilo ve Oğlak burcudur.