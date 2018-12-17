Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yasak Elma 27. bölüm izle, Yasak Elma son bölüm izle, Yasak Elma 27. son bölüm Fox TV izle, Yasak Elma 28. Bölüm fragmanı izle... Yasak Elma yeni son bölümde bomba gelişmeler var. Alihan, Halit'e yenildiğini kabul edecek mi yoksa yeni bir plan mı yapacak? Halit'e karşı kurduğu plan tutmayan Ender ne yapacak? Yıldız'ın alacağı yeni karar ne olacak? Alihan ve Ender boşanacak mı? Zeynep'e kendini affettirebilecek mi? Yasak Elma 27. bölüm izle, Yasak Elma son bölüm izle, Yasak Elma izle, Yasak Elma dizisi son bölüm izle, Yasak Elma 28. bölüm fragmanı izle gibi araştırılanlar haberimizde....

Yasak Elma son bölüm izleme linki burada! Yasak Elma 27. son bölüm izle.. Yasak Elma izle .. YASAK ELMA İZLE... YASAK ELMA 28. bölüm yeni fragman izle... Yasak Elma 2. sezon 27. yeni son bölümde heyecanın dozu giderek yükseliyor. Peki yeni son bölümde olaylar nasıl gelişecek? Gerilimin iyice tırmandığı dizinin yeni son bölümünde neler olacak? Oyuncu kadrosunda; Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma 28. bölüm yeni fragmanı dizinin sonunda yayınlanacak mı? Yayınlanır yayınlanmaz Yasak Elma 28. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleyebileceğiniz linkleri ve tüm ayrıntılar haberimizin devamında… İşte ayrıntılar…

Yasak Elma 22. bölüm yeni fragmanı dizinin sonunda yayınlanır mı henüz belli değil ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

YASAK ELMA 27. YENİ SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yasak Elma 27. yeni son bölümde sürpriz gelişmelerle dolu... Halit’in beklenmeyen hamlesiyle Alihan amacına ulaşmak için uğraşmak zorunda olacağını anlar. Zeynep ise yeni yetkileriyle iş yerine dönüş yapar. Alihan, Zerrin’e Halit’in tarafında durmasının hesabını sorar. Evdeki gerginliğin artmasıyla birlikte Halit’in kabalıklarının dozu da artıyordur. Yıldız’ın evliliğiyle ilgili kafasındaki soru işaretleri giderek artar, kendini dinlemek için uzaklaşmak ister. Yıldız'ın yeni alavcağı karar ne olacak? Halit'e karşı kurduğu plan tutmayan Ender ne yapacak? Alihan ve Ender boşanacak mı? Peki yeni bölümde neler olacak? Tüm bu gelişme ve soruların yanıtları Yasak Elma yeni son bölümde... Yayınlanır yayınlanmaz 28. bölüm yeni fragmanı ve yeni son bölümü canlı izleyebileceğiniz linkler ve detaylar sizlerle...

YASAK ELMA 28. BÖLÜM YENİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Senaryosunu Zeynep Soyata ve Melis Civelek'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Yasak Elma 28. bölüm yeni fragmanı dizinin sonunda yayınlanır mı henüz belli değil. Ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içinde yukarıda yer alan linklere tıklayıp izleyebilir, diziyle ilgili son haberleri yine buradan haberimizin içinden takip edebilirsiniz.

YASAK ELMA GEÇEN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alihan ve Ender’in evlendiği haberi ortama bomba gibi düşer. Herkes bu evliliğin nasıl olduğunu merak ederken, Zerrin’in kalbi olanlara dayanmaz. Zeynep Alihan’ı tamamen hayatından çıkarmaya kararlıdır ve açıklamalarını dinlemez. Ender, sonunda istediği intikamı almıştır. Sırada şirketi ele geçirmek vardır. Ender ve Alihan, Halit’in elindeki kozu bilmeden zafere koştuklarını zannederler.