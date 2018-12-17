Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz dizisi internetten yayınlanmıyor mu? Söz dizisi internetten nasıl izlenir? Söz 64. bölüm internetten izle, Söz son bölümler nerede yayınlanıyor ve neden yayınlanmıyor gibi sorular Söz izleyicilerinin en çok merak ettiği sorular oluyor. Star TV ekranlarının sevilen dizisi Söz, hayranlarını üzecek bir karar aldı. Söz dizisi 62. bölümden itibaren Star TV internet sitesinden yayınlanmayacak. Bu kadarı iki hafta önce alan ve uygulamaya koyan dizi, reytingleri yükseltmeyi amaçlıyor. Peki Söz dizisini televizyondan izleyemeyenler veya tekrar izlemek isteyenler nereden diziye ulaşabilirler? Söz 64. bölüm izleme linkini merak edenler haberimizden detaylara ulaşabilirler

SÖZ 64. BÖLÜM İNTERNETTEN İZLE (SÖZ 62. 63. 64. BÖLÜM İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?)

Söz dizisi 62. bölümden itibaren sadece Blu TV'de yayın kararı aldı. Televizyonda Söz yeni bölümü izleyenler, full tek parça olarak bu şansı sadece Blu TV üzerinden elde edebilecekler. Blu TV ile anlaşmalı olan başka dizilerin de bu kararı aldığı gözlerden kaçmadı. TV8'in sevilen dizisi Kızım da sadece Blu TV üzerinden yayın kararı aldı. Böylece dizilerin televizyondan canlı yayınlandığı dakikalarda başka dizi izleyenler veya 'daha sonra internetten izlerim' diye düşünenler diziyi bir daha tekrar olarak internette bulamayacaklar. Bu yeni kararla birlikte dizilerin reytinglerinde artış oluğ olmayacağı merak ediliyor.

Özellikle Çukur ile rekabet halinde olan Söz'ün, Çukur izleyicileri tarafından internetten takip edildiği biliniyor. Buna karşı bir hamle olarak görülen yayın yasağı, reytingleri artırmayı amaçlıyor.

SÖZ İNTERNETTEN NASIL İZLENİR? YOUTUBE, PUHU, STAR TV, BLU TV?

Söz dizisini artık internet üzerinden ücretsiz tek parça olarak izlemek mümkün değil. Dizi, sadece Blu TV üzerinden ücretli üyelik karşılığında izlenebiliyor. Blu TV'ye üye olarak diziyi takip etmeye devam edebilirsiniz.