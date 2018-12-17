Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi izle... Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oluyor. Fenerbahçe UEFA rakipleri kimler oldui UEFA Galatasaray rakipleri kimler oldu diye merak edenler canlı yayında kura çekimini izlemek istiyorlar. UEFA kura çekimi canlı izle, UEFA Avrupa Ligi rakipleri...

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İLK MAÇLAR 12-14 ŞUBATTA

Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takım, seribaşlarının yer aldığı torbayı oluşturuyor. Fenerbahçe ve Galatasaray, aynı ülke veya gruptan takımların eşleşemeyeceği kuraya, ikinci torbadan giriyor.

Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimindeki iki torba şu takımlardan oluşuyor:

1. torba: Arsenal (İngiltere), Bayer Leverkusen (Almanya), Benfica (Portekiz), Chelsea (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Dinamo Kiev (Ukrayna), Eintracht Frankfurt (Almanya), Genk (Belçika), Inter (İtalya), Napoli (İtalya), Real Betis (İspanya), Salzburg (Avusturya), Sevilla (İspanya), Valencia (İspanya), Villarreal (İspanya), Zenit (Rusya)

2. torba: Fenerbahçe, Galatasaray, BATE (Belarus), Celtic (İskoçya), Club Brugge (Belçika), Krasnodar (Rusya), Lazio (İtalya), Malmö (İsveç), Olympiakos (Yunanistan), Rapid Wien (Avusturya), Rennes (Fransa), Sporting Lizbon (Portekiz), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Slavia Prag (Çekya), Viktoria Plzen (Çekya), Zürih (İsviçre)