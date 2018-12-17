Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Masterchef birincisi kim oldu aramaları devam ederken Masterchef şampiyonu, Masterchef kim kazandı soruları da sorulmaya devam ediyor. TV8'in sevilen yarışması Masterchef yarın akşam final yapacak. Final haftasına girilen yarışmayı kimin kazanacağı merak konusu oldu. Şeflerde yükse puanlar alarak Masterchef finale adını yazdıran isimler Burcu, Kerem, Uğur ve Meltem oldu. Peki Masterchef kim kazandı. Masterchef canlı izlemek için sitemizdeki Masterchef canlı izle linkine tıklayabiirsiniz. Masterchef büyük ödülü 100 bin lira. Milyonların aklında tek bir soru var. Masterchef birincisi kim, Masterchef büyük ödülü kim kazanacak? Masterchef birincisi kim, Masterchef kim kazandı, Masterchef şampiyonu kim oldu, Masterchef birincisi 18 aralık gibi aramalarınızı sizler için derledik. İşte Masterchef kazananı...

Masterchef Canlı İzle

Masterchef şampiyonu kim?

MasterChef Türkiye'de Meltem, Burcu, Kerem ve Uğur ile final haftası başlıyor; bakalım bu dört şef adayından hangisi MasterChef Türkiye'yi kazanacak ve 100.000 TL'yi kapacak. 1 Eylül 2018'de yarışma serüvenine başlayan MasterChef fırtınalar estirdi. Kısa süre içinde ekranları başındaki izleyicileri kendine bağladı. Büyük ilgiyle izlenen MasterChef'te nefesler tutuldu kazanan ismin kim olacağı merak edildi.

Masterchef büyük ödülü 100 bin lira...

MasterChef'te yarışmayı kazanan ismin kazanacağı büyük ödül belli oldu. Şefler, yarışmacıların motive olması amacıyla kazanacakları büyük ödülün 100 bin TL olacağını belirtti. Öte yandan yarışmayı kazanan ismin kazanacağı kupada hazır.

MASTERCHEF jürileri kimler?

Mehmet Yalçınkaya: Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel'in şefi olan Mehmet Yalçınkaya, Bolu'lu.Türkiye Lezzet Ödülleri'nde ‘En İyi Şef' ödülünün sahibi olan Yalçınkaya,Türk mutfağının yanı sıra; birçok dünya mutfağına da hakim. Hazer Amani: Güney Afrika'da aşçılık üzerine eğitimler alan Hazer Amani,2010 yılında Türkiye'ye dönüş yapmıştır. Somer Sivrioğlu: Avustralya'da Efendy isimli ünlü Türk restoranının sahibi olan Somer Sivrioğlu; Anatolia: Adventures in Turkish Cooking adlı kitabın da yazarlarından biri.