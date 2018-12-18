Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

17 Aralık MasterChef kim elendi?17 Aralık Master Şef'te Finale Kim Kaldı.... Master Şef 17 Aralık elenen yarışmacı kim oldu? Masterchef kim elendi, kim gitti? 17 Aralık Master şef elenen yarışmacı kim oldu? 17 Aralık MasterChef Türkiye yeni bölümünde neler oldu internetten araştırılıyor. MasterChef Türkiye'de heyecan final haftaları bölümleriyle devam ediyor. TV8'in fenomen haline gelen yarışmasında bu hafta elenecek isim finale az bir süre kala 'MasterChef' ünvanını kazanma şansını kaybedecek! MasterChef eleme adayı olan isim kim oldu? MasterChef Türkiye'de eleme adayı olarak hangi isim gösterildi? Kazanan takım hangisi oldu? Türkiye'nin üç değerli şefinin jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam zirve yapacakmış gibi görünüyor! Bu akşam alışılan gelmiş olanın dışına çıkılıyor. Jüri final haftalarına hoşgeldiniz diye takdim ediyor. Finale az bir süre kala 'MasterChef' ünvanını kaybedecek olan yarışmacı kim olacak? 17 Aralık Master Şef'te eleme adayı kim? MasterChef elenen isim, Master şef kim gitti, Masterşef Türkiye eleme sonucu sizlerle...

MASTERCHEF'TE İLK 3'E YÜKSELEN İSİM KEREM OLDU

MASTERCHEF'TE İLK 3 'E KİM KALDI

4 tane yeni rozetin ortaya çıktığı MasterChef'te geçtiğimiz hafta yarışmacılar tamamen bireysele döndü ve rozetler için kıyasıya yarışmaya başladılar. Ton balıklı tartar pişiren yarışmacılardan en beğenilen iki isim ön plana çıktı. Kerem ve Uğur'un yaptığı tartarlar beğenildi ve iki isim arasında en beğenilen tabak rozet kazanarak finalist oldu. Şefler tarafından beğenilen ve ikinci finalist olmaya hak kazanan isim Kerem oldu. Masterchef'te 17 Aralık günü eleme adayı olan KErem ve Meltem oldu. Peki KErem mi elendi meltemmi? 3.lüğe çıkan isim kim oldu? Herkes heyecanla kimin eleneceğini merak ediyor. Bakalım ilk 3'e çıkan isim olacak? Elenen isim Meltem oldu.

TV8 MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYON KİM OLDU?

Jüri kadrosunda Hazer Amani, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu gibi yemek alanında uzmanlık sahibi olan isimlerin bulunduğu Masterchef Türkiye isimli yarışma programında; yarışmacı adayları en iyi performansı gösterebilmek adına hünerlerini sergiliyor. Televizyon ekranlarında her hafta heyecan ve gerilim fırtınası estiren Masterchef Türkiye'de final zamanı geldi. Aylar boyunca azim, hırs ve rekabet duygularıyla bilenerek yarışan ve final koltuğuna yerleşen 4 yarışmacı için ödülün 100 bin TL olduğu açıklandı.