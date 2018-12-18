Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A2TV frekans bilgileri, A2 TV nasıl izlenir, A2TV Galatasaray Keçiörengücü maçı izle, A2TV frekansı... Galatasaray Keçiörengücü karşılaşması 18 Aralık'ta oynanacak. Galatasaray'ın ev sahibi olacağı karşılaşma, A2 TV'den yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen sporseverler 'A2 TV frekansı nedir' sorusunun cevabını merak ediyor. Uydudan A2TV'yi izlemek mümkün mü? A2 TV frekansı nedir, A2TV Digitürk, DSmart hangi kanalda? Merak edilenlere dair bütün detaylar sizlerle

A2TV NASIL İZLENİR? A2 TV DIGITURK, DSMART, UYDU FREKANSI

Digitürk, Teledünya, Turkcell Tv, Tivibu ve TÜRKSAT'tan rahatlıkla A2 Tv'yi canlı izleyebilirsiniz. Peki A2 TV bu platformlarda hangi sıralamada yer alıyor.

A2TV UYDUDAN NASIL İZLENİR?

TÜRKSAT 4A uydusunda,

Frekans: 12053 Mhz

Symbol Rate: 27500

FEC: 5/6

Pol: H ( Yatay)

A2TV DIGITURK, DSMART, TELEDÜNYA HANGİ KANALDA?

Digitürk’te 35 nolu kanal, Teledünya’da 37 nolu kanal, Turkcell TV’de 29 nolu kanal, Tivibu’da 59 nolu kanalda ve TÜRKSAT 4A uydusunda yer alıyor. A2 TV’yi uydu üzerinden canlı izlemek isteyenler aşağıdaki frekans bilgileri aracılığıyla izleyebilirler…

– Digiturk’te 35 nolu kanal

– Teledünya’da 37 nolu kanal

– Turkcell TV’de 29 nolu kanal

– Tivibu’da 59 nolu kanalda ve

– TÜRKSAT 4A uydusunda