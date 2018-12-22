Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savaşçı 59. bölüm izle, Savaşçı 59. bölüm full tek parça izle, Savaşçı son bölüm full izle, Savaşçı 60. bölüm fragmanı izle... Savaşçı yeni bölümü ile 23 Aralık Pazar akşamı FOX TV'de izleyicilerle buluşuyor. Berk Oktay, Murat Serezli, Fırat Albayram, Sarp Levendoğlu gibi sevilen isimlerin rol aldığı Savaşçı'da bu hafta neler olacak heyecanla bekleniyor. Savaşçı yeni bölümde Kılıç Timi, Karon'un adamları tarafından kurulan tuzaktan kurtulmak canını dişine takıyor. Bu arada Kağan Bozok'un vurulması ve ardından timin şehit vermesi heyecanı yükseltiyor. Savaşçı 59. bölüm izle, Savaşçı son bölüm izle, Savaşçı canlı izle fox tv, Savaşçı yeni bölüm fragmanı, Savaşçı 60. bölüm fragmanı, Savaşçı son bölüm full izle, Savaşçı yeni bölüm tek parça izle gibi araştırılan konulara dair bütün detaylar sizlerle.

SAVAŞÇI 59. YENİ BÖLÜM İZLE (SAVAŞÇI SON BÖLÜM FULL İZLE)

SAVAŞÇI 59. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ - 23 ARALIK 20.00 -

SAVAŞÇI 58. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kutalmış Paşa, Kopuz Albayı arayarak, Karon’u ne pahasına olursa olsun karargaha getirmesini söyler. Kopuz Albay şaşırmıştır. Başka bir odaya geçen Kopuz Albay verdiği emri gelmemiş ya da geç gelmiş gibi yapmasını Karon’u ortadan kaldırabileceğini söylese de Kutalmış Paşa ona Karon’un kaçırdığı insanlardan bahsederek onu sağ salim ona getirmesini söyler. Kopuz Albay çaresiz kalmıştır. Karon, Kopuz Albaya emri alıp almadığını sorunca delirir ve ona yumruk atar.

Kopuz Albay, Bahtiyar Yüzbaşıya adamı paketlemesini söyler. Karon’un elleri kelepçelenerek Ankara’ya doğru yola çıkmak için dışarıya çıkarıldığında Bahtiyar, Kopuz Albaya onun kendisini nerden tanıdığını bunu açıklamasını söyler. Kopuz Albay Bahtiyar’ın ısrarları sonucunda eşinin ve bazı insanların Karon’un adamlarının elinde olduğunu söyler. Bahtiyar çıldırmış bir şekilde Karon’a saldırır ve karısının nerede olduğunu söylemesini ister.

Pilot Üsteğmen Funda ile birlikte Kılıç Timi Ankara’ya ulaşmıştır. Funda bir ambulansla hastaneye kaldırılır. Kağan Bozok ve Haydar Yüzbaşıyı Kutalmış Paşa çağırır. Karon ve Albay Kopuz hakkında son gelişmeleri anlatır. Onların Ankara’ya doğru yola çıktıklarını söyler. Ardından Türk Dünyası Birliği’nden bazı insanların yakınlarının ve Bahtiyar Yüzbaşının eşinin de Karon’un adamlarının elinde olduğunu ve Kılıç Timi’nden karargahtan ayrılmamalarını ister.

Bu sırada Kopuz Albay ve Turan ordusu askerleri Karon ile birlikte onları alacak olan helikoptere ulaşmak için yoldadır. Karon, helikopteri beklerken, Bahtiyar Yüzbaşıyı çileden çıkarmak için elinden geleni yapmaktadır. Sonunda Bahtiyar’ın eşi ile ilgili söyledikleri onu çileden çıkarır. Silahını çeken Bahtiyar Karon’un kafasına dayar. Karon’un bu sözleri Kopuz Albayı da çileden çıkarmıştır. Gelen helikoptere Bahtiyar Karon ve kendisi biner. Helikopter havalanıken Karon, diğer askerlerin neden binmediğini sorar. Kopuz Albay helikopterin daha da yükselmesini ister. Karon çok korkmuştur. Helikopter iyice yükseldikten sonra Bahtiyar’a helikopterin kapısını açtırarak Karon’u aşağıya atmasını ister. Karon’a adamlarının elinde bulunan rehineleri sorar. Karon korkudan ne yapacağını şaşırır. Kopuz Albay’a sınırdan içeri girdikleri anda adamlarına telefon edeceğini, rehinelerin durumlarının iyi olduğunu söyler.

Savaşçı'da Haydar Bozkurt'u canlandıran Sarp Levendoğlu kimdir?

FOX TV ekranlarında yer alan Savaşçı dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Sarp Levendoğlu bulunuyor. Sarp Levendoğlu, Savaşçı dizisinde JÖH komutanı Haydar Bozkurt karakterini canlandırıyor. Daha önce 'O Şimdi Asker' ve 'Emret Komutanım' adlı projelerde rol alan Sarp Levendoğlu, yeniden bir asker projesiyle izleyicilerle buluştu.

SARP LEVENDOĞLU KİMDİR?

Sarp Levendoğlu, 25 Aralık 1981 tarihinde Ankara'da doğdu.

Oyunculuğa altı yaşında başladı.

Ortaokula kadar Ankara'da yaşayan Sarp Levendoğlu, ardından ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. İstanbul'da Saint Beniot Lisesi’ne kayıt olan Sarp Levendoğlu, buradaki eğitimini bitirdi. Saint Benoit Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Bilgi Üniversitesi'nde Görsel İletişim Tasarımı bölümünü okudu, fakat bölümünden memnun olmayan Sarp Levendoğlu Kültür Üniversitesi oyunculuk bölümüne girmiş ve burada eğitimini tamamlamıştır. Bununla birlikte İstanbul Kültür Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun oldu.

Mustafa Altıokların yeğeni olan Sarp Levendoğlu, ilk olarak Gece Gündüz dizisinde rol aldı. Ardından Emret Komutanım dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı.

Lise Defteri, Çınaraltı, Emret Komutanım, Zeliha'nın gözleri adlı dizilerde ve O Şimdi Asker ile Emret Komutanım Şah Mat adlı sinema filmlerinde rol aldı.

Ünlü oyuncu Dizi oyunculuğunun yanı sıra yönetmenlik kabiliyeti ve bilgisi beceriside vardır. Bu nedenle Emret Komutanım ve Gece Gündüz adındaki dizide yönetmenlik yaptı.

Küçük Ağa dizisinde başrolü paylaştığı Birce Akalay ile 2014-2017 tarihleri arasında evli kaldı.