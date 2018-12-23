Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef birincisi kim oldu, Master şef şampiyonu kim? TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, 23 Aralık akşamı canlı yayın ile ekranlara veda ediyor. MasterChef unvanına kimin sahip olacağı büyük final ile belirleniyor! Finale kalan iki isim var: Uğur ve Kerem. MasterChef finalinde ilk puanlama tamamlandı... MasterChef finaline dair merak edilenler, MasterChef yarışmacıları kimlerdir, Master şef finali izle, MadterChef finalini kim kazandı, MasterChef kim kazandı gibi konulara dair detaylar haberimizde MasterChef Türkiye takipçileri ile buluşuyor.

MASTERCHEF KİM KAZANDI, MASTER ŞEF ŞAMPİYONU KİM OLDU? UĞUR MU KEREM Mİ?

MasterChef Türkiye finali TV8 ekranlarında yayınlanıyor! Bütün MasterChef yarışmacılarının konuk olarak yer aldığı final bölümünde Uğur ve Kerem hazırladıkları yemekleri jüri üyelerine sundular. Canlı yayında MasterChef kazananı birazdan belli olacak! Detayları haberimizden takip edebilirsiniz...

Uğur ve Kerem 5 puanlamadan ilkini tamamladı. Hazırladıkları yemekleri jüri üyelerine sunan ikiliden Kerem 25, Uğur 21 puan aldı.

Uğur ve Kerem'in usta şeflerden aldıkları puanlar tek tek açıklanıyor... Şu anda puan durumu Kerem 39, Uğur 36 şeklinde.

Açıklanacak son 2 puan kaldı. Heyecan dorukta...

MASTERCHEF KEREM KİMDİR? ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MASTERCHEF UĞUR KİMDİR? ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ NE KADAR? MASTER ŞEF ÖDÜLÜ NEDİR?

MasterChef'te yarışmayı kazanan ismin kazanacağı büyük ödül belli oldu. Şefler, yarışmacıların motive olması amacıyla kazanacakları büyük ödülün 100 bin TL olacağını belirtti. Öte yandan yarışmayı kazanan ismin kazanacağı kupa da sergilendi. Kazanan yarışmacı hem 'MasterChef' unvanına sahip olacak hem de 100 bin liralık ödülün sahibi olacak.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ

HAZER AMANİ

Hazer Amani, TED Ankara kolejinden sonra ODTÜ’de sosyoloji okudu. Daha sonra Güney Afrika’da Cordon Bleu’de aşçılık eğitimi aldı.

Okulunu birincilikle bitirip Güney Afrika’da çalışmaya başladı. Cape Wine Academy‘de 4 yıllık bir program olan dünya şarapları ve şarap yetiştiriciliği de okudu. 9 senesini geçirdiği Güney Afrika’dan 2010 yılında İstanbul’a döndü ve Chilai adlı restaurantın Executive Chef i olarak çalıştı. 2011 yılının “En Yaratıcı Şefi” ödülünü aldı.

SOMER SİVRİOĞLU

1971’de İstanbul’da dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye’de kaldıktan sonra Avusturalya’ya taşındı.

Restorancılığa annesinden aldığı eğitimler ile başladı. Uzun yıllar annesinin yanında çalışan Somer Sivrioğlu, öğrendiklerinin üzerine her geçen gün eklemeler yaptı. 25 yaşında kuzeni ile birlikte Sydney’de restaurant açtı.

Köşe yazarlığı da yapan Somer Sivrioğlu , ayrıca radyo programı olan Lezzete Yolculuk’u sundu. En iyi et, en iyi restorant, en iyi lezzet ödülü gibi birçok dalda ödül aldı.

Sydney'li restaurant sahibi ve aşçı Somer Sivrioğlu, MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapıyor.

MEHMET YALÇINKAYA

1974 Bolu doğumlu Yalçınkaya, kariyer yolculuğunda Fransa’dan İtalya’ya Katar’dan Almanya’ya Cruise ile Yunanistan’a kadar dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. Türkiye’de de Bodrum’dan İstanbul’a varana dek birçok otel ve Restoranın mutfak şefliğini yaptı.