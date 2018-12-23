Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gelinim Mutfakta 201. bölüm yeni fragman, Gelinim Mutfakta bugün, Gelinim Mutfakta izle, Gelinim Mutfakta bugünkü bölüm, Gelinim Mutfakta son bölüm full izle. Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen Gelinim Mutfakta’nın 200. bölümü geride kaldı. 40 haftayı geride bırakan yarışmada heyecanın dozu giderek artıyor. Hafta başında yeni yarışmacıların dahil olduğu, cuma günleri ise vedaların yaşandığı Gelinim Mutfakta'da geçtiğimiz hafta kim elendi diye merak edilirken merak edilip araştırılanlar arasında Gelinim Mutfakta yeni fragman, Gelinim Mutfakta bugün, Gelinim Mutfakta 201. bölüm izle, Gelinim Mutfakta bugünkü bölüm, Gelinim Mutfakta son bölüm full izle programla ilgili merakla araştırılanlar haberimizde... Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta’dan kimler elendi? gibi araştırılanlar ise hafta sonu yani Cuma günü yine bu sayfada sizlerle olacak... İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta 201. yeni bölümü aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz

GELİNİM MUTFAKTA 21 ARALIK KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 40. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Kıran kırana geçen Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 200. Bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu. Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Cansu-Sevgül ve Ziyafet-Elif çiftinden biri kazandı. Hafta finalinde Nilgün-Yağnur İşçiler, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çiftleri “kedili dili pasta" tarifiyle yarıştı. Tüm haftanın değerlendirmesi neticesinde 73 puan alan Elif, haftanın birincisi olarak 5 bileziği almaya hak kazanırken, sıra elenecek isme geldiğinde ise büyük bir sürpriz yaşandı. Program sunucusu Fatih Ürek, 200. bölüm hatırına eleme olmayacağını söyledi. Böylece 50 puan toplayan Rümeysa, elenmekten son anda kurtuldu. Gelinim Muftakta hafta içi her gün 12.15'te Kanal D'de...