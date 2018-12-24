Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Zuhal Topal'la yeni bölüm fragmanını yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz

ZUHAL TOPAL'LA GEÇEN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve verilen puanların ardından belli oldu. Yarışmacılar haftanın son gününde Özlem Hanım'ın evine konuk oldu. Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi, yenilen yemeklerin ve verilen puanların ardından belli oldu. Birinci ise Zuhal Topal'ın gelinlere verdiği puanlar sonunda belli oldu. Zuhal Topal'la Sofrada'nın Trabzon ayağında en yüksek puanı alarak 10 bin lira ödülü kazanan yarışmacı Fatma Hanım oldu. İşte gün gün geçtiğimiz haftanın kazananları...

PAZARTESİ: Kübra Hanım toplamda 19 puanla haftanın dördüncüsü oldu.

SALI: Fatma Hanım toplamda 22 puanla haftanın birincisi oldu.

ÇARŞAMBA: Züleyha Hanım, Kübra Hanım ile aynı puan yani 19 puan alarak dördüncü oldu.

PERŞEMBE: İlknur Hanım toplamda 20 puanla haftanın ikincisi oldu.

CUMA: Özlem Hanım 13 puanla haftanın beşincisi oldu.