Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur izle, Çukur son bölüm, Çukur 2. sezon 15. bölüm izle, Çukur full izle, Çukur youtube, puhu tv, show tv izle... Show tvnin heyecanla izlenen dizisi Çukur son bölüm ile ekranlara geldi. Çukur 48. son bölümde yaşananlar herkeste heyecan oluşturdu. Çukur youtube, puhu tv, show tv izle aramaları haberimizde. Çukur heyecan dolu bir bölümle daha ekrana geldi. Diziseverler 48. bölüm son bölüm izle, 48. bölüm full izle aramalarını gerçekleştiriyor. Çukur 2. sezon 15. bölümde neler yaşandığını sitemizdeki 'Çukur 48. son bölüm izle' linkinden öğrenebilirsiniz. İşte Çukur izle, Çukur son bölüm izle, Çukur 2. sezon 15. bölüm full izle, Çukur youtube, puhu tv, show tv izle...

Çukur 48. bölümde neler yaşanacak?

Çukur 48. bölümde neler yaşandı? Çukur 2. sezon 15. bölüm full izle.. Çukur Youtube, Puhu Tv, Show Tv... . Cumali ve Selim’in uzun bir aradan sonra karşı karşıya geldiği tanıtımda nefesler tutuluyor. Cumali’nin hasretle sarıldığı kardeşi Selim’i öldüresiye dövdüğü anlar gerilimi yükseltirken, Selim’e öfkesi geçmeyen Cumali’yi, Yamaç engellemeye çalışıyor. Cumali’nin “Sen kardeşini koruyamadın!” sözleri dikkat çekerken, Selim’in ne tepki vereceği merakla bekleniyor. Çukur’da savaşın başladığının iyiden iyiye hissedildiği, Çeto’nun Karakuzuları örgütlediği heyecan dolu tanıtımda Vartolu, Medet, Selim ve Celasun’la birlikte Karakuzuların evini basıyor. Lal, kaçmaya çalışan Saadet’i engellemeye çalışırken, Vartolu’nun korku dolu bakışları merak uyandırıyor.

Çukur konusu

İstanbul'un suçla özdeşleşmiş mahallesi Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Suçla bu kadar içli dışlı olsa da ailenin kendine göre kuralları vardır. Bu kurallardan bir tanesi de uyuşturucu yasağıdır. Çukur'da uyuşturucu üretilmez, kullanılmaz, satılmaz. Fakat oyuna yeni dahil olan bir grup bu yasağı delmeye kararlıdır. Önce Koçovalılarla anlaşma yoluna giderler, olmayınca ise var güçleriyle mahalleye ve aileye saldırırlar. Tam aileyi diz çöktürdüklerini düşündükleri sırada öngöremedikleri bir gelişme olur. Kartlar yeniden dağıtılacaktır.

Yamaç kendini sadece kendi istediği gibi yaşamaya odaklamış, yarını düşünmeyen genç bir adamdır. Bir gece kendisi kadar, yaralı, tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadınla tanışır. Kadının adı Sena’dır. Kısa sürede birbirlerine aşık olurlar ve evlenirler. Yamaç’ın Sena'ya söylediği gibi "ölene kadar mutlu" yaşayacaklarını düşünen genç sevgililerin arasına Yamaç’ın geçmişte bıraktığını düşündüğü ailesi girer. Sena, Yamaç’ın peşinden bu ailenin içine girerken ikisi de hayatlarında bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını bilmemektedir.