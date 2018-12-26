Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2019 yarışmacıları belli olmaya başladı gibi... Bu sene çok daha heyecanlı geçecek Survivor'ın başlamasına sayılı günler kaldı. Binlerce kişi 2019 Survivor'ın başlamasını bekliyor. Yunan Türk takımının yarışacağı 2019 Survivor'da büyük rekabet olacak. Türk yarışmacılar ile Yunan yarışmacıların nasıl yarışacağı merakla bekleniyor. Tabii bir de Survivor'a gidecek yarışmacılar aranıyor... En çok sorulan sorular ise Survivor'a kim gidiyor, Survivor 2019 yarışmacıları kimler, Masterchef Hakan Survivor'a gidiyor mu, Survivor ne zaman başlayacak... Biz de sizler için merak ettiğiniz soruları cevapladık. İlk olarak Masterchef Hakan Survivor'a gidiyor mu? Evet herkesin beklediği sorunun cevabını Acun Ilıcalı sosyal medyadan paylaştı. Hakan Kanık Survivor detayları haberimizde... Survivor 2019 yarışmacıları... Geçtiğimiz yıl da büyük çekişme yaşanan Survivor'da bir kaç kez Yunan takımlarla yarışma olmuş ve büyük heyecan, gerilim içinde geçmişte. Bu yıl da izleyici büyük zevkle izleyecek ve Türk takımını desteklemek için tv başına geçecektir. 2019 Survivor'a kim gidiyor, Survivor 2019 yarışmacıları... Survivor 2019 hakkında merak edilenler haberimizde



Masterchef Hakan Survivor'a gidiyor mu?

Masterchef Hakan Survivor'a gidiyor mu? Evet bu soru son zamanlarda en çok sorulanlar arasında. Peki Hakan Survivor'da mı, Hakan Survivor'da yarışacak mı? Medya patronu Acun Ilıcalı bugün sosyal medyasında Survivor görüşmesi yaptığı anları paylaştı ve orada Masterchef Hakan da vardı. Yani Survivor 2019'da Masterchef Hakan'ı görmemiz büyük ihtimal olacak...

Acun Ilıcalı, Survivor seçmelerinde olduğu gözüken Masterchef'te yarışan Hakan Kanık'ın bir videosunu paylaştı.

Survivor 2019 yarışmacıları, Survivor'a kimler gidiyor?

Survivor 2019 yarışmacıları belli oldu mu, Survivor'a kimler gidiyor, 2019 Survivor'a kim gidiyor soruları sorulmaya devam ediyor. Herkes 2019'da Survivor'da kimi izleyeceğini merak ediyor. Ancak henüz netleşmiş bir isim yok.

Survivor 2019 ne zaman başlıyor?

Survivor 2019'un ne zaman başlayacağı da netlik kazanmadı. Ancak Acun Ilıcalı ödül gecesinde herkesi şaşırtan bir açıklamada bulunmuştu. Acun Ilıcalı Survivor 2019'da çok acayip yarışmacıların olacağını vurguladı. İşte Acun Ilıcalı'nın Survivor açıklaması

'Survivor şubat başı başlıyor, Türkiye-Yunanistan var. Çok acayip yarışmacılar var. Hiç öyle popüler gözüyle bakmayalım, iki tane mermi gibi takımın hayat mücadelesi var. Seyredenler pişman olmaz.'

Hakan Kanık Kimdir?

Survivor'a gidecek olan Hakan hakkında sizler için kısa bir bilgi derledik.. İşte Mesaterchef kimdir.... İstanbul’da yaşamını sürdüren Hakan Kanık, 1999 yılında dünyaya geldi. Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ni tamamladıktan sonra Muğla Sıktı Kocaman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi'nin heykel bölümünde eğitim görmeye başladı. Et konusunda kendisini geliştiren ve farklı mekanların mutfaklarında çalışan Hakan Kanık, özellikle et pişirme konusunda çok iddialı bir isim. Kendisinin yapacağı eti beğenmeyecek kimse yok denilebilecek kadar iddiasını sürdürmektedir. Asıl mesleği ise komidir.