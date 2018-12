Türkiye Gazetesi

Geniş bir hayran kitlesi bulunan Gelinim Mutfakta gündüz kuşağının sevilen yarışma programlarından olmaya devam ediyor. Her hafta cuma günleri merakla beklenen Gelinim Mutfakta kim elendi, günün ve haftanın birincisi kim oldu, bilezikleri kim kazandı soruları bu hafta da yanıt buldu. Sevilen program Gelinim Mutfakta bir haftayı daha geride bırakırken, gelinler arasında seslerin yükseldiği restleşmelerin yaşandığı anlar da yaşandı. Her hafta olduğu gibi Gelinim Mutfakta 28 aralık haftanın finali bölümünde altın sevinci ve elenme hüsranı birarada yaşandı. Haftanın finali sonrası, programı büyük merakla takip edip izleyenler Gelinim Mutftakta kim elendi, günün haftanın birincisi kim oldu, bilezikleri kim kazandı? sorunun yanıtını arıyor. Gelinim Mutfakta'nın bugün yayınlanan bölümünde haftanın birincisi ve elenen gelin ile kayınvalide belli oldu. Rekabetin her hafta daha da çok arttığı Gelinim Mutfakta'da Fatih Ürek, Cansu'yu uyardı. Oldukça gerilimli anların yaşandığı 28 Aralık Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? İşte tüm bu soruların yanıtları haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA 28 ARALIK 2018 KİM ELENDİ

Gelinim Mutfakta 28 Aralık 205. bölümde hem gelinler hem de kayınvalideler büyük bir rekabet içerisindeydi. Gelinler, bu kez “yılbaşı kurabiyesi” tarifi ile kayınvalidelerin karşısına çıktı. Gün sonunda haftanın birincisi netleşti ancak öncesinde büyük tartışmalar yaşandı. Rümeysa ve Yağnur arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Rümeysa, Yağnur'a karşı sesini yükseltince gelinler arasında büyük kriz yaşandı. Yaşanan tartışmaya müdahale eden Fatih Ürek, Cansu'nun hakaret içerikli yazıyı beğenmesine ve sözünü kesmesine fazlasıyla sinirlendi. Fakat Cansu'nun kendini savunması ve konuşmasına müsade etmemesi Fatih Ürek'i çileden çıkardı. Cansu ise tartışmanın sonunda yaptığı beğeni için özür diledi. Gün sonunda ise haftalık değerlendirme yapıldı ve haftanın en düşük puanını Cansu ve Elif aldı. Bu hafta yine en az puan alan gelin ve kayınvalide yarışmaya veda etti. Gelinim Mutfakta kim elendi sorusu yanıt buldu ve 49 puanla Cansu elenen isim oldu ve kayınvalidesi Sevgül ile yarışmadan ayrıldı.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU? BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Yapılan gün değerlendirmesi ardından; 4 puan toplayan Elif gün sonuncusu, 14 puan alan Cansu üçüncü oldu. Kura sonucunda Rümeysa çeyrek altını almaya kazanırken, tüm günlerin değerlendirmesi neticesinde son ikiye Cansu ve Elif kaldı. 58 puan toplayan Elif, son anda elenmekten kurtuldu. 69 puan toplayan Yağmur hem haftanın birincisi hem de 5 altın bileziğin sahibi oldu.