Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savaşçı bu akşam yok mu? Savaşçı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 30 Aralık Pazar akşamı Savaşçı dizisini izlemek isteyen diziseverler ekran başına geçti ancak FOX TV ekranlarında Savaşçı'nın yeni bölümü yayınlanmıyor. Savaşçı yeni bölüm neden yayınlanmıyor, Savaşçı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, Savaşçı 60. bölüm neden yayınlanmıyor, Savaşçı 60. bölüm ne zaman gibi konuları araştırıyor. FOX TV veya dizi yönetiminden bu konuda bir açıklama geldi mi merak ediliyor. İşte Savaşçı 60. bölüme dair merak edilenler...

SAVAŞÇI 30 ARALIK BU AKŞAM YENİ BÖLÜM YOK MU? SAVAŞÇI 60. BÖLÜM NE ZAMAN?

Savaşçı dizisi yeni bölüm bu akşam yok mu diye merak eden diziseverler internette konuyu araştırıyor. FOX TV yayın akışında Savaşçı dizisi yeni bölüm yer almıyor. Savaşçı dizisi yerine Yaparsın Aşkım adlı yarışma programı saat 20.00'de ekranlarda olacak.

Dizinin neden bu hafta yeni bölümü ile ekranlara gelmediğine dair resmi bir açıklama gelmedi. Savaşçı 60. bölüm 6 Ocak 2019 Pazar günü yayınlanacak diye tahmin ediliyor.

SAVAŞÇI KONUSU

Savaşçı, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikayesi.. Hikayemiz, bir dönem Bordo Berelilerin seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timi, komutanları Albay Halil İbrahim Kopuz ve Yüzbaşı Kağan Bozok’un hapisten çıkıp tekrar timi toplamaları ve göreve dönüşleriyle başlar. Üstün beceri, görev duygusu ve sonsuz vatan sevgisiyle Kılıç Timi, ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alacak, Türkiye’nin sıkılmış yumruğu, bükülmez bileği olacaktır.

Aşklarını, özlemlerini, yaşadıkları türlü zorlukları omuzlarında taşıyan bu genç adamlar, kendilerini adadıkları vatan için her şeylerini fedaya hazırdırlar.

Çünkü onlar için, “söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!”

Savaşçı oyuncu kadrosunda Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Murat Serezli, Fırat Albayram, Burç Kümbetlioğlu, Hakan Dinçkol, Alican Albayrak ve Uğur Biçer yer alıyor.

"Savaşçı" dizisi 2200 yıllık bir destanı anlatacak!

Özel Kuvvetler Komutanlığı’na, kamuoyunda bilinen adıyla “Bordo Bereliler”e mensup bir timin hikayesini anlatan Savaşçı, öyküsü, anlatımı ve yapım standartları ile Türk televizyonlarında da bir ilk olacak. Onlar, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan kahramanlar.

Onlar ölümün, yaşamın, ülke ve onurun tüm ağırlığını genç omuzlarında bayrak gibi taşıyanlar. Onlar vatan sevgisinden söz etmek yerine, vatana en değerli şeylerini, canlarını adayanlar. Onlar Türkiye’nin sıkılmış yumrukları; onlar Türk Ordusunun gözbebeği.

Onlar Çin sarayında Kürşat, Malazgirt’te süvari, Tuna’da akıncı, Sakarya’da kuvvacı, Kıbrıs’ta mücahit.

Savaşçı, kan ve canla, özveri ve sevgiyle, ter ve gözyaşıyla tutuşmuş, hiç sönmeyecek bir ocağın öyküsü. Ama isimleri daima aynı: Mehmetçik!