Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Çukur yeni bölüm bu hafta ekranlara gelecek mi? Çukur 49. bölüm ne zaman yayınlanacak? Bu akşam Çukur yayınlanacak mı? Çukur yeni bölüm neden yok?' gibi soruların yanıtları, Çukur izleyicisi tarafından merak ediliyor. Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur, Pazartesi akşamları reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Çukur bu hafta yayınlanacak mı diye merak eden izleyiciler internette konuya dair bir bilgi paylaşılıp paylaşılmadığını merak ediyorlar. Çukur 49. bölüm ile ilgili merak edilenler haberimizde

ÇUKUR 49. YENİ BÖLÜM BU HAFTA YAYINLANACAK MI? 31 ARALIK ÇUKUR YENİ BÖLÜM

SHOW TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinin 49. bölümünün bu hafta yayınlanması beklenmiyor. Yeni yılın kutlanacağı haftada dizilerin bir haftalık tatil yapması bekleniyor. Bu durumda Çukur'un bu hafta yayınlanmayacak olan yeni bölümü 7 Ocak Pazartesi günü sevenleri ile buluşacak.

ÇUKUR 49. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur 49. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Fragmanların yayınlanmaması, bu hafta dizinin yeni bölümü ile ekranlara gelmeyeceğinin bir göstergesi olarak görülüyor.

ÇUKUR SON BÖLÜM NELER YAŞANDI?

Çukur’da duyulacak ateş sesleri yeni ve çok daha büyük bir fırtınanın habercisi olurken yepyeni bir dönemi başlatacak! Karakuzular, yaşadıkları şoke edici kayıplardan sonra Çukur’dan çıkmak zorunda kalacaklar. “Koçovalılar, Çukur’u geri mi alıyor” sorusunun cevabının merakla bekleneceği bölümde, tansiyon bir an bile düşmeyecek. Karakuzular, Çukur’dan çıksa da Çukur’a kimseyi almamak için güçlerini sonuna kadar kullanacaklar. Yamaç, Saadet ve bebeğinin yaşadığını öğrenmesiyle, kardeşi Vartolu’ya destek olup onları kurtarmak için elinden geleni yapacak. Bu sırada Selim’in Cumali’nin karşısına çıkması duygu yüklü anlar yaşatacak. Koçovalılar uzun zaman sonra bir arada olmanın mutluluğunu yaşayacak. Çukur’un ana karakterlerinden birinin beklenmedik anda vurulması Çukur’daki tüm dengeleri değiştirecek.

Yamaç, Ersoy’dan istihbarat almaya devam ederken Çeto ve Mahsun’u öldürmek için Ersoy’un yaptığı plan ikiliyi beklenmedik bir duruma sürükleyecek. Vartolu’nun Çeto ve Mahsun’a aralarında köstebek olduğunu söylemesi tansiyonu yükseltirken Aliço’nun yakaladığı ipucu Yamaç’ı Vartolu’nun sırrına giderek yaklaştıracak. Selim ile Sultan’ın yüzleşmesi merakla beklenecek. İdris’in atacağı adım ise tüm dengeleri değiştirecek.

Çukur’un çocuklarının Karakuzuların elinde olması Yamaç ve Cumali’yi çılgına çevirecek. İkili, Metin ve Kemal’le birlikte çocuklar için harekete geçerken büyük bir sürprizle karşılaşacaklar. Saadet’e ve oğluna kavuşabilmek için Çeto’ya çalışan Vartolu’nun sırrını, Çukur’dan biri öğrenecek ve Vartolu’yla yüzleşecek. Bu kişinin kim olduğu merakla beklenirken Sultan, yeniden Sultan Ana olarak Sena, Ayşe, Akşın ve Karaca’ya kol kanat gerecek. Bu sırada Mahsun da Sena’ya yakın olabilmek için yeni oyunlar oynayacak. Yamaç, Sena’ya kendini “Fikret” olarak tanıtan bu komşudan şüphelenirken, Çeto ve Mahsun’la ilgili Ersoy’dan istihbarat alacak. Çeto için çalışanın kim olduğunu bulmadan rahat etmeyecek Cumali ise hedefine her geçen saniye daha da yaklaşacak.