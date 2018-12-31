Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Piyango saat kaçta ne zaman çekilecek? Milli Piyango ne zaman açıklanacak? MPİ Milli Piyango canlı izlemek isteyenler internette araştırma yapıyorlar. Milli Piyango canlı izlemek isteyen vatandaşlar, büyük ikramiyenin saat kaçta sahibini bulacağını merak eden şans oyunu tutkunları haberimizden detaylara ulaşabilirler. Milli Piyango bilet sorgula, Milli Piyango amorti sonuçları, Milli Piyango saat kaçta çekilecek ve Milli Piyango sonuçları saat kaçta ne zaman ilan edilecek sorularının cevabı sizlerle!

MİLLİ PİYANGO SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK, AÇIKLANDI MI? NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 Milli Piyango çekilişi ile ilgili Milli Piyango İdresi'nden açıklama geldi. Milli Piyango İdaresi (MPİ)'den yapılan açıklamaya göre teselli olarak da bilinen amorti çekilişi saat 18:00’de yapılacak. Öte yandan saat 15:00’te başlayan çekilişler halka açık olarak gerçekleştirilecek. Bu saatten itibaren basın mensuplarının görüntü almasına izin verilecek ancak kurumun kendi internet adresindeki canlı yayın amorti ile aynı saatte yani 18:00’de aktif olacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Milli Piyango çekilişi büyük ikramiyesi önceki yıllarda gecenin ilerleyen saatlerinde açıklanıyordu. Fakat bu yıl Milli Piyango İdaresi (MPİ) değişikliğe giderek 70 milyon TL tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon TL ve iki adet amorti çekilişleri 20.00-20.30 saatleri arasında yapılacağını duyurdu.

2019 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Bu sene Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş büyük ikramiyesi 70 milyon lira olarak açıklandı. Toplam çekiliş kapsamlarında verilecek olan toplam ikramiye ise 390 milyon 910 bin lira olacak.Yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek. Yılbaşı çekilişinde en büyüğü 70 milyon lira, en küçüğü ise 70 lira olmak üzere toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

MİLLİ PİYANGO 2018'DE BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANAN NUMARALAR VE AMORTİLER

Milli Piyango 2018 Yılbaşı özel çekilişinde Yılbaşı büyük ikramiyesi 61 milyon lira 9794035 numaralı çeyrek biletlere isabet etti. Biletler, KKTC, Samsun, Antalya ve İstanbul'a çıktı.

Yılbaşı ve 31 Aralık 2018 yılbaşı piyango çekilişinde amorti ikramiyesi isabet eden numaralar 4 ve 6 oldu.

500 BİN TL KAZANAN NUMARA 4136086

500 bin TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletlerin İstanbul, İstanbul, İstanbul ve Antalya'dan olduğu açıklandı.

1 MİLYON TL KAZANAN NUMARA 8757022

1 milyon TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletler, İstanbul, İstanbul, Gaziantep, Ankara çıktı.

2 MİLYON TL KAZANAN NUMARA 9201621

2 milyon TL kazanan bilet yarım bilet oldu. Biletler, İstanbul ve Diyarbakır'a çıktı.

5 MİLYON TL KAZANAN NUMARA 2551923

5 milyon TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. Biletler, İstanbul, İstanbul, İzmir, İstanbul'a çıktı.

10 MİLYON KAZANAN NUMARA 0798081

10 milyon TL kazanan bilet çeyrek bilet oldu. İstanbul, İzmir, Ankara'ya çıktı.