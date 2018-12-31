Survivor 2019 ile ilgili beklenen açıklama nihayet geldi. Survivor 2019, Türkiye-Yunanistan olarak ekranlara gelecek. Survivor 2019 yarışmacıları kimler, Survivor 2019 ne zaman başlıyor, Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacılar gibi konular Survivor takipçileri tarafından araştırılıyor. Survivor 2019'da bu sene kimler var? Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan kadrosu gibi isimler merak ediliyor ve konu ile ilgili araştırmalarda bulunuyorlar. İşte yarışmaya dair son bilgiler...
SURVİVOR ADAY KADROSU AÇIKLANDI! İŞTE TÜRKİYE YUNANİSTAN 2019 SURVİVOR YARIŞMACILARI (ADAYLAR)
1-Emin Günenç
2-Emre Durak
3-Halim Baydur
4-Erdem Ekşioğlu
5-Hakan Kanık
6-Hikmet Tuğsuz
7-Kaan Kazgan
8-Asil Cengiz
9-Kader Karakaya
10-Atakan Işıktutan
11-Azim Kaan Güvenilir
12-Büşra Yalçın
13-Buse Akar
14-Özgür Özdemir
15-Melisa Emirbayer
16-Burak Yurdugör
17-Müzeyyen Seren Bayülken
18-Okay Köksal
19-Sami Levi
20-Bora Erdin
21-Ecem Onaran
22-Seda Ocak
23-Begüm Güven
24-Serpi Uzunçavdar
25-Simge Olçun
26-Sıla Rümeysa Ölçek
27-Sude Burcu
28-Sinem Kılıç
29-Yağız Erdoğan
30-Yusuf Karakaya