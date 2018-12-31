Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2019 ile ilgili beklenen açıklama nihayet geldi. Survivor 2019, Türkiye-Yunanistan olarak ekranlara gelecek. Survivor 2019 yarışmacıları kimler, Survivor 2019 ne zaman başlıyor, Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacılar gibi konular Survivor takipçileri tarafından araştırılıyor. Survivor 2019'da bu sene kimler var? Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan kadrosu gibi isimler merak ediliyor ve konu ile ilgili araştırmalarda bulunuyorlar. İşte yarışmaya dair son bilgiler...

SURVİVOR ADAY KADROSU AÇIKLANDI! İŞTE TÜRKİYE YUNANİSTAN 2019 SURVİVOR YARIŞMACILARI (ADAYLAR)

1-Emin Günenç

2-Emre Durak

3-Halim Baydur

4-Erdem Ekşioğlu

5-Hakan Kanık

6-Hikmet Tuğsuz

7-Kaan Kazgan

8-Asil Cengiz

9-Kader Karakaya

10-Atakan Işıktutan

11-Azim Kaan Güvenilir

12-Büşra Yalçın

13-Buse Akar

14-Özgür Özdemir

15-Melisa Emirbayer

16-Burak Yurdugör

17-Müzeyyen Seren Bayülken

18-Okay Köksal

19-Sami Levi

20-Bora Erdin

21-Ecem Onaran

22-Seda Ocak

23-Begüm Güven

24-Serpi Uzunçavdar

25-Simge Olçun

26-Sıla Rümeysa Ölçek

27-Sude Burcu

28-Sinem Kılıç

29-Yağız Erdoğan

30-Yusuf Karakaya