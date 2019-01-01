Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadın 46. bölüm bu hafta bu akşam yayınlanacak mı? Kadın yeni bölüm bugün var mı? Kadın neden yok, yeni fragman yayınlandı mı? Kadın her hafta izleyicisini soluk soluğa izlenen bölümlerle erkrana geliyor. Ancak kadın dizisi yeni fragmanın hala yayınlanmamış olması Kadın 46. yeni bölüm ne zaman sorusunu beraberinde getirdi. Diziyi yakından takip edenler Kadın bugün var mı, Kadın dizisi neden yok sorularının yanıtını arıyor. Nefes kesen bir bölümle ekranlara gelen Kadın yayınlanan son bölümüyle adeta soluk soluğa izlendi. Sarp ve Bahar'ın çocuklarla kaçtıkları sahne büyük heyacanla takip edildi. Peki son final sahnesinde vurulan kimdi? Kadın dizisinde kim vuruldu? Ancak yeni fragmanın yayınlanmadığı için vurulan kişinin hala belli olmaması izleyenleri meraklandırmaya devam ediyor. Diğer yandan, dizinin yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması final mi yapıyor sorularını akıllara getiriyor. Kadın bugün var mı? Kadın neden yok? Kadın 46. yeni bölüm fragmanı ve bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Kadın 46. yeni bölüm fragmanını yyaınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

KADIN DİZİSİ 46. YENİ BÖLÜM BUGÜN VAR MI?

Kadın dizisi sezondaki tüm dizilerin verdikleri ara dolasıyla bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama, diziye kısa bir ara verildiği belirtildi ancak 46. yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı ile ilgili net bir tarih verilmedi.

KADIN DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Enver’e gönderdiği telefonla Bahar’a ulaşan Sarp’ın tek isteği Bahar ve çocuklarının güvende olmasıdır. Bahar’ın ise tüm olanlardan sonra Sarp’a güveni kalmamıştır. Bundan sonra söyleyeceklerine de inanmak istemez. Çünkü Bahar’ın aşkından daha önemli tek bir şeyi vardır; çocukları. Diğer yandan Nezir de artık hamle yaparak, Bahar ve çocuklarının yaşadığı mahalleye adamlarını gönderir.

KADIN 44. BÖLÜM ÖZETİ

Sarp’ı Pırıl ve çocuklarıyla gören Bahar hayatının en zor günlerinden birini geçirmiştir. Artık hiçbir şeyi çocuklarından saklamak istemediği için de bunu Nisan ve Doruk’a anlatmaya karar verir. Ama tek bir şeyi değiştirerek. Hatice ise bu olayın arkasında yine Şirin olduğunu düşünür. Enver’e verdiği sözlerden sonra Şirin yine ortalığı karıştırmıştır. Tüm bu olanların üzerine bir de Şirin, Hatice’nin Sarp’tan aldığı paraları söyleyince Enver neye uğradığını şaşırır. Hatice’ye olan güvenini de kaybeden Enver’in ailesinde Bahar’dan başka güvenecek kimsesi kalmamıştır. Pırıl ise Bahar’ın çocukları görmesiyle rahatlar. Ama bu evrede unuttuğu tek bir şey vardır; Sarp’ın Bahar’a olan büyük aşkı.

KADIN DİZİSİ GENEL KONUSU

Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan(7) ve Doruk(4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır. Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk’un yer aldığı dizi “Kadın”, salı günleri 20.00'da FOX’ta ekranlara geliyor.

KADIN DİZİSİ KÜNYE

YAPIM: MED YAPIM & MF YAPIM

YAPIMCI: FATİH AKSOY – FARUK BAYHAN

YÖNETMEN: NADİM GÜÇ

SENARYO: HANDE ALTAYLI

MÜZİK: CEM TUNCER

UYGULAYICI YAPIMCI: SUZAN SÜMELİ

TÜR: DRAM

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ KİMDİR?

Özge Özpirinçci, 1 Nisan 1986, İstanbul’da doğdu. Lise eğitiminde AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde okudu. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Annesi İngilizce öğretmenidir. İlk olarak Cesaretin Var mı Aşka ve Kavak Yelleri dizilerinde oynadı. Melekler Korusun dizisinde İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri başarıyla oynadı. Dizi 73. Bölümü ekranlara geldi. Özpirinçci, ayrıca 2010 yılında vizyona giren Zülfü Livaneli’nin yönettiği Veda filminde Fikriye Hanım karakterini oynamıştır. 2010’da 11. Bölümü ile yayınından kaldırılan Deli Saraylı isimli dizide altı dil bilen “Dilruba” karakterini canlandırmaktaydı.Anadolu Kartalları filminde Üstteğmen Ayşe Dinçer’i canlandırdı. Al Yazmalım dizisinde ise baş rol olan Asiye karakterini oynamıştır ve TRT Okul’da yayınlanan Toplu Hayat adlı programda sunuculuk yaptı. Kayıp filminde de rol almıştır. Aramızda Kalsın adlı dizide Görkem karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında çekilen Karışık Kaset filminin başrol oyuncusu İrem karakterini canlandırmıştır. 2015 yılı Şubat ayında başlayan Aşk Yeniden dizisinde Zeynep karakterini canlandırmıştır.

Buğra Gülsoy ile Acı Tatlı Ekşi filminde başrolde oynamıştır.

Caner Cindoruk kimdir?

1980 yılında, Adana'da doğdu. Babası Zafer Doruk'dur. İki kardeşi de oyuncu olan ve babası öykü kitapları yazan Cindoruk, ailesinin de etkisiyle tiyatroya yöneldi. Çukurova Üniversitesinde işletme okudu. Üniversitede okuduğu yıllarda, okulun tiyatro topluluğunda oyuncu, yönetici ve yönetmen görevlerinde bulundu. 1997 yılında Adana Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu ile beraber ilk profesyonel tiyatro oyununa çıktı. 10 yıl boyunca Seyhan Belediye ve Adana Şehir Tiyatro'larında oyuncu olarak görev aldı. 2006 yılında, Benelminel filmi ile birlikte sinema kariyerine başladı; bu filmdeÖzgü Namal ile ilk defa çalışma şansını elde etti. 2008 yılında ise Kelebek filminde rol aldı. 2007 yılında, Kara Güneş adlı diziyle birlikte televizyon dizilerinde görülmeye başlayan Cindoruk, 2008 yılında Geç Gelen Bahar ve Yaprak Dökümü dizilerinde rol aldı. Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Doktor Nazmi karakteri büyük ilgi gördü. 2009'da Hanımın Çiftliği adlı dizide Kemal rolünü canlandırdı.

2012 yılında Ebru Özkan ile birlikte rol aldığı "Pandaların Hikayesi" adlı tiyatro oyununda oynadı. Bahman Gobadi'nin "Gergedan Mevsimi" filminde Yılmaz Erdoğan ve Monica Bellucci'yle oynadı. 2015 yılında "Dar Elbise" adlı sinema filminde oynadı. Canan Ergüder'de bu filmde bir rol almıştı.

