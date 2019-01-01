Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diriliş 130. bölüm izle, Diriliş Ertuğrul son bölüm full tek parça izle, Diriliş Ertuğrul canlı bölüm izle, Diriliş Ertuğrul 131. bölüm fragmanı izle... Yeni sezonu büyük heyecanla beklenen Diriliş Ertuğrul Çarşamba akşamları reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Beşinci yeni sezonuyla ekranlara geri dönen Diriliş Ertuğrul'da bu hafta neler olacak? Yeni bölümde Artuk Bey karçırılıyor ve gözleri dağlanıyor. Ertuğrul Bey ise sırlarını öğrenmek isteyenlerin Artuk Bey'i kaçırdığının farkında. Diriliş Ertuğrul 130. bölüm izle, Diriliş Ertuğrul 131. bölüm fragmanı izle gibi merak edilenler haberimizde sizlerle buluşuyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 130. BÖLÜM İZLE (DİRİLİŞ 130. SON BÖLÜM İZLE)

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 130. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN - 2 OCAK 20.00 -

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ertuğrul, Artuk Bey, Bamsı ve adamları ile konuşuyor. Ertuğrul bugünleri düzenlerine zeval gelmeden atlatmak istiyor. Artuk bey altınları Beybolat'a teslim edeceklerini söylüyor ama onların bu altınları sağ salim götürebileceklerinden de tedirgindir. Ertuğrul'un bunun içinde bir planı vardır.

İlbilge ve Beypolat obalarını kurar. Her ikisi de bir rahat nefes alır. Ağaçlık bir alanda kurdukları oba onlar için korunaklı bir alandır. Ya da onlar öyle olduğunu sanır. Sırma Hatun'un oku ile nasıl hedefe alınabilecekleri mesajı verilir. Sırma Hatun, Beybolat'ın bardağından vurur. Sırma, Beybolat ve İlbilge'nin kardeşidir. 3 kardeş hasret giderir. Sırma obanın kalanının yakında burada olacağını söyler.

UMUROĞULLARI İLE ERTUĞRUL AYNI SOFRADA BULUŞUYOR

Umuroğlulları Ertuğrul Bey'e akşam yemeğine gider. Ellerinde hediyelerle giden Umuroğulları samimiyetle karşılanır. İlbilge'nin içi paramparçadır ve yüzünden de belli olur. Sırma, Ertuğrul Bey ve ailesi ile ilk kez tanışır. Beypolat, Konya'ya gideceklerin hazır olup olmadığını sorar. Ertuğrul, İlbilge'nin de hususi bir mesele için Konya'ya gideceğini öğrenir. Yemek sonrası Ertuğrul, Beypolat ile konuşup vergi götürme işini ertelemesini ister. Dragos'un pusu kuracağını söyler ama Beypolat beklemek istemez. Ertuğrul Alplerini yanına vermek ister ama Beypolat bu teklifi de kabul etmez. Kendi işini kendi görmek ister.

DRAGOS: SENİN İÇİN KAN ŞÖLENİ HAZIRLADIM

Dragos adamları ile bir araya gelir. Ayrıca Uranos'un can almaya geldiğini söyler. Paralı askerler de oradadır. Dragos, komutanın Söğüt'e gelişini belli etmesini ister ve ‘senin için kan şöleni hazırladım' der. Dragos yeni bir görev verir ve Beypolat'ın götüreceği altınların ele geçirmesini ister. Çünkü altınlar teslim edilemezse bunun hesabını Ertuğrul verir. Ertuğrul tehlikenin farkındadır ve Dragos'un pususuna karşı bir plan yapar…

OYUNCU KADROSU YENİLENDİ!

Diriliş Ertuğrul`un yeni sezonda oyuncu kadrosunda büyük değişikliğe gidildi. Dizinin kadrosuna başarılı oyuncular İlker Aksum, Hande Soral, Armağan Oğuz, Ünal Silver, Kimya Gökçe Aytaç, Enis Yıldız ve Eser Karabil katıldı.

DİZİNİN OYUNCULARI

Oyuncular: Engin Altan Düzyatan (Ertuğrul), Hande Soral, Hülya Darcan, İlker Aksum, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Ayberk Pekcan, Kayra Şenocak, Arif Diren, Burçin Abdullah (Hafsa Hatun), Orçun İynemli, Emre Üçtepe, Kerem Bekişoğlu, Ali Buhara Mete, Didem Balçın, Serdar Gökhan, Osman Soykut, Lebip Gökhan, Erden Alkan, Kürşat Alnıaçık, Cem Uçar, Gülçin Santırcıoğlu, Osman Albayrak, Elif Sümbül Sert, Cenk Kangöz, Fırat Topkorur, Gülsim İlhan Ali, Sedef Şahin, Batuhan Karacakaya, Esra Bilgiç, Kaan Taşaner