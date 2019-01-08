Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Eskişehirspor ile Antalya'da hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. İkinci yarı hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı ekip, Antalya'da Eskişehirspor ile hazırlık maçında karşılaşacak. Galatasaray Eskişehirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Eskişehirspor maçı canlı izlemek isteyenler hangi kanaldan yayınlandığını araştırıyorlar. İşte detaylar...

GALATASARAY ESKİŞEHİRSPOR HAZIRLIK KARŞILAŞMASI

Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı kamp çalışmaları kapsamında bugün Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile hazırlık maçında karşılaşacak. Saat 15.00’te başlayacak mücadele, Galatasaray'ın hazırlık çalışmalarını sürdürdüğü Belek'teki tesislerde gerçekleşecek.

Öte yandan karşılaşma taraftara kapalı olacak ve canlı yayınlanmıyor.