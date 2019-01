Türkiye Gazetesi

2019 en güzel kız bebek isimleri | En güzel kız bebek isimleri ve anlamları | 2019 en güzel modern klasik kız bebek isimleri ve anlamları. Evlat sahibi olmak anne baba olmak isteyenlerin en büyük hayallerinden biridir. Çocuk sahibi olmaya karar veren her anne baba çocuğuna en güzel ismi vermek ister. Bir evlat sahibi olmak kadar ona güzel bir isim vermek anne babalar için elbette çok önemlidir. Bu tatlı telaş sırasında çocuğuna en güzel ismi vermek isteyen anne babalar yoğun bir isim araştırma içine girerler. En güzel kız bebek isimleri, en güzel kız bebek isimleri anlamları neler gibi sorular bu dönemin yoğun olarak olarak araştırılan sorularındandır. En güzel bebek isimlerinin okunuşu yazılışı kadar bir o kadar onemli olan da anlamlarıdır. Bebeğe bir isim vermek en tatlı telaşlardan biridir ancak çok da ciddi bir iştir. Çünkü ömrü boyunca ismiyle müsemma olması istenen her çocuğa anlamlı bir isim koymak her anne babanın görevlerinden biridir. Hem bu kadar ciddi hem de hayatta bir ya da birkaç kez yaşanan bu tatlı telaş süreci biraz uzayabilir. Çünkü en güzel bebek isimleri adeta birbirleriyle yarışmaktadır. İşte, yüzlerce bebek isimleri arasından seçim yapmanızı kolaylaştıracak önerilerimizi haberimizin devamında bulabilirsiniz. Haberimizde yer alan en güzel kız bebek isimleri ve anlamlarının yer aldığı liste bu tatlı telaşınıza yardımcı olabilir. Anne ve babalar 2019'da doğacak bebekleri için ve eğer kız bebekse; 2019 en güzel kız bebek isimleri, en modern kız bebek isimleri, Kur'an-ı Kerim'de yer alan en güzel kız bebek isimleri gibi konuları yoğun şekilde araştırıyor. Bebeğinize en güzel isimleri bulmaya çalışırken isim arayışınızı kolaylaştıracak öneriler haberimizin devamında.. İşte, 2019 kız bebek isimleri, 2019 en güzel kız bebek isimleri neler, en güzel bebek isimleri ve anlamları gibi araştırılanlar ve hem modern hem klasik en güzel kız bebek isimleri ve anlamları..

Son dönemde öne çıkan kız bebek isimlerinden bazıları;

Kamelya: beyaz, kırmızı ve pembe renkte çiçekler açan bir bitki

Havin: bir yaz gecesi

Beren; güçlü, kuvvetli ve akıllı

Hazan: sonbahar

Özgül: özü gül olan ve sadece bir türe ait olan...

Ilgın; hafif esinti ve Akdeniz’de yetişen bir ağaç türü

Almira; ay tutulması sırasında ayın çevresinde oluşan kızıllık

Çisem, Çisel ve Çisil; hafif ve ince ince yağan yağmur

Milena; zarif ve sevgili

Lara; su perisi

Lavin; çığ ve heyelan

Liya; sabrın en güzeli

Mirel; eli güçlü

EN GÜZEL KIZ BEBEK İSİMLERİ

A

Ağça: Temiz, saf ve kirlenmemiş olan

Ahuse: Coşku içerisinde olan güzel kişi

Akel: Eli bereketli ve uğurlu olan kişi

Arsal: Arı gibi temiz, çalışkan

Ayçil: Sürekli aydınlık veren, ay gibi

Aysin: Ay gibi güzel

Açelya: Funda gillerden çok renkli çiçekler açan bitki

Adalet: Doğruluk, zulmetmeme, haksızları terbiye.

Adniye : Salih, Cennetlik.

Afitab : Güneş ışığı.

Ahenk: Uyum

Ahsen: Çok güzel

Ahu : Ceylan, maral.

Akasya: Güzel kokulu süs bitkisi

Akgün: Parlak gün, uğurlu gün, ışıklı gün

Akşın: Beyaz tenli kadın

Ala: Ela karışık renkli, Alaca renkli

Aleda: Nazlı, kaprisli

Aleyna: Bizim üzerimize olsun

Alara: Kırmızı süs

Alçin: Kızıl renkli küçük bir kuş

Algın: Birine gönül vermiş, vurgun, tutkun

Alım: Gözü gönlü çelen güzel

Amine : Korkusuz.

Andaç: Anılar, hatıralar

Anıl: Başkaları tarafından sözü edilen

Arzu : İstek, hasret. İstenilen beğenilen kadın.

Arya: Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı

Asena: Dişi kurt, güzel kız

Asiye : Direk, acılı kadın.

Asya: Dünyanın en büyük kıtası

Aslı : Temelli, köklü.

Aslıhan : Han soyundan olan.

Asu: Azgın, huysuz, isyan eden. Afacan

Asuman: Gökyüzü

Atiye : Bağış, verme, iyilik.

Atıfet : Bir sebebi bulunmadan duyulan sevgi.

Ayben: Ben ayım anlamında

Aybike: Ay gibi güzel kız

Aycan: Ay gibi sevilen, aydınlık can

Ayça: Yay biçimindeki ay, hilal

Ayda: Dere kıyılarında yetişen bir bitki

Aydan: Güzelliğini aydan almış, ay gibi parlak ve güzel

Ayfer : Ay ışığı.

Aygün: Hem ay hem gün

Aykal: Ay gibi parlak ve ışıklı kal

Ayla : Kadın, eş hanım.

Aylin : Ayın çevresinde görülen ışıklı daire, hale.

Aynur : Ay gibi parlak.

Ayperi : Peri gibi güzel.

Aysar: Ayın evrelerine göre huyu değişsen kimse

Ayşe : Bolluk içinde rahat yaşayan.

Ayşegül : Güleç, gül gibi renkli, canlı ve rahat ömür süren.

Ayşen : Neşeli, parlak, sevimli.

Ayşıl: Ay Işığı

Ayşin, Ayşim: Parlak ışık saçan

Ayten: Güzel bir tene sahip olan

Azimet : Gidiş. Takva yolunu seçen.

Azra : Üstünde hiç yürünmemiş kum; Yeni yetme kız

B

Bade: Aşk, kutsal sevgi

Bahar: Yazla kış arasında olan mevsim. Güzellik, gençlik çağı

Balın: Yar, sevgili

Banu : Ev kadını, prenses, hanımefendi

Başak: Ekinlerin tanelerini taşıyan baş kısmı

Begüm : Saygı değer kadın, hanım.

Behin: İyinin iyisi

Belgi: İşaret

Belgin: Kesin, eksiksiz beliren

Belkıs: Hz. Süleyman zamanındaki Saba melikesinin adı

Belma: Uysal, sakin

Belur: Billur, billurdan olan

Benan : Parmakla gösterilecek kadar güzel; parmak uçları

Bennur: Işık Saçan

Bengi : Sonsuz, tiryaki.

Bengisu: Ölümsüzlük suyu

Berat : Yapılan hayırlı bir iş yüzünden affetmek üzere verilen karşılık.

Beren : Kuzu.

Berfu: Kar tanesi

Beria: Olgunluk ve güzelliği ile üstün olan sevgili

Bergüzar: Anılmak için verilen şey, andaç

Beril: Zümrüt

Belen: Bel, geçit; İki dağ arasından geçen yol

Beliz: İşaret, iz, alamet

Beril: Zümrüt

Berin: Manen çok yüksek, yüce yaradılışlı.

Berna: Bağlı, bağlanmış; Genç, körpe, delikanlı

Berrak: Keskin, kesici

Berire: İhsan sahibi, sadık.

Berna: Genç, cesur, civan.

Berfu: Kar tanesi

Besamet : Güler yüzlü.

Beste: Bir müzik parçasını oluşturan ezgilerin tümü

Betigül : Gül gibi kokan mektup.

Betül : Erkeklerden çekinen, ibadete düşkün, namuslu ve çok temiz kadın. Hazret-i Fâtıma ve Hazret-i Meryem’in unvanı.

Beyhatun : Hakanın hanımı.

Beylem : Çiçek demedi, buket, sunuş.

Beyza : Çok beyaz, çok temiz, parlak.

Bige: Evlenmemiş, çocuk doğurmamış olan. Sultan

Bihter: Daha iyi, en iyi

Bilge : Bilgisiyle davranışları birbirine uyan.

Bilgehatun : Derin bilgi sahibi kadın.

Billur: pek duru, pürüzsüz

Biray: Ay gibi tek, eşsiz

Birgül : Tek ve benzersiz gül.

Biricik: Bir tane, tek, emsalsiz

Bingül: Gülü bol, gül bahçesi

Buket : Demet, çiçek demedi.

Burçak : Taze dal, filiz.

Burçin : Dişi geyik.

Burcu : Güzel kokan.

Buse: Öpücük

Büge: Bent, su bendi.

Büşrâ: Müjde, sevinç, hayırlı haber. Acele, çabuk.

C

Canan: Sevgili, dilber, gönül verilen. Tasavvufta Allah.

Canay: Ay gibi temiz

Candan: İçten, gönüldensin

Candaş: Candan, değerli dost

Caneda: İçten, sevimli kişi

Cangül : İç açıcı.

Cansel: Hayat veren su

Cansın: İçten,

Cansu: Can suyu. Hayat veren su

Cavidan : Sonsuz, ölümsüz, ebedi.

Cemre: Ateş parçası, kor; Şubat ayında bir hafta arayla hava, su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi

Ceren: Çok hızlı koşan, gözlerinin güzelliği ile ünlü, ince bacaklı, zarif hayvan; ceylan

Cevza: İkizler burcunun eski adı

Ceyda : Yararlı, herkese iyilik yapan.

Ceylan : İnce biçimli, güzel gözlü bir geyik cinsi.

Ç

Çağ: Belli bir özellik göz önünde bulundurularak ele alınan zaman dilimi

Çağla: Bademin taze yemişi

Çiğdem: Akdeniz çevresinde yetişen çok renkli kır bitkisi

Çilen: Hafif yağan yağmur, çisenti.

Çiler: Şarkı söyleyen, şakıyan

Çiselen: Çiseleyen yağmur damlası

Çisil: İnce ince yağan yağmur

D

Damla: Yağmur ya da bir sıvının çok küçük yuvarlak biçimli parçası

Defne: Yaprakları güzel kokan bitki

Demet: Çiçek bağlamı, deste

Deren: Toplayan, düzenleyen, pekiştiren

Derin: Sığ olmayan

Derya : Deniz, çok bol, pek çok.

Deste: Bağlam, demet

Destegül : Gül demeti, çiçek buketi.

Devin: Hareket, kımıldanış

Dicle : Büyük ırmak. Irak’ta denize dökülen bir nehir.

Didar : Yüz, çehre, suret, görüş, göz, görme gücü.

Dide: Göz, göz bebeği

Didem: Gözüm gibi sevdiğim, sevgilim

Dila: Gölümü çalan

Dilan: Gönüllerce olan, yürekler dolusu

Dilara : Gönül alıcı, sevgili.

Dilan: Gönüllerce olan, yürekler dolusu.

Dilay: Gönle ışık saçan, ay kadar güzel.

Dilber: Güzel, sevgili, gönül çekici.

Dilbeste: Gönül bağlamış, âşık.

Dildade : Gönül vermiş, düşkün, tutkun.

Dildar: Gönlü hüküm altında tutan sevgili.

Dilde: Ünü bir tarafa yayılmış, herkesin konuştuğu, herkesin dilinde olan kimse

Dilek: İstek, rica, arzu

Dilhan: İçten ve yürekten konuşan

Dilrüba : Gönül kapan, herkesi kendine bağlayan.

Dilsafa : Gönlü ferah kedersiz.

Dilşad : Gönlü sevinçli, yüreği şen.

Dilşah: Gönül şahı, sevgili, sultan

Dilşikâr : Gönül avlayan, kendine bağlayan.

Dora: doruk, zirve

Doğay: Ayın yeni doğuş hali

Doğu: Güneş’in doğduğu yön

Dolunay: Ayın tam yuvarlak olduğu an

Duru: Saf, berrak

Duygu: Kişi, olay ve nesnelerin bireyin iç dünyasında uyandırdığı izlenim

Duygun: Duygulu, hassas, hisli kişi

Dürre: İnci tanesi

E

Ebru : Kaş

Ece: kraliçe

Ecmel: Çok güzel

Eda : Tavırları hoş, nazlı.

Efil: Rüzgar, dalgalanma

Efser : Taç.

Efsun: Büyü, sihir

Ege: Türkiye’nin batısında yer alan deniz ve bölge

Ela: Sarıya çalar kestane rengi.

Elif : Arap alfabesinin ilk harfi, dost, tanıdık.

Eliz: El izi

Elvan: Renkler, çeşitler

Emel : Güçlü arzu, umulan şey.

Erem: Cennet

Erçil: Doğru, inanılır, güvenilir kişi

Erda: Beyaz karınca

Erna: Şen şakrak

Erva : Çok güzel, son derece cesur ve yiğit adam.

Esen: Sağlıklı, salim

Esim: Rüzgarın esmesi

Esma : İsmi olan.

Esra : Gece yolculuğuna çıkan.

Eva: Havva

Evin: Bir şeyin içindeki öz; Buğday tanesinin olgunlaşmış içi, özü

Eylül: Son baharda bir ay adı

Ezgi: Melodi, şarkı, türkü

F

Fatma (Fatıma) : Kendisi ve nesli Cehennem ateşinden kesilmiş.

Fazilet : Erdem, iyi huyların ve üstün vasıfların hepsi.

Ferah: Aydınlık, iç açıcı

Ferda: Gelecek zaman, yarın; Kıyamet

Ferdiye: Tek ve eşsiz.

Ferah: Bol, geniş, neşeli, açık.

Feray : Parlak, aydınlık ay.

Ferhan: Sevinçli, gönlü hoş

Ferhunde : Uğurlu kutlu.

Feri: Köke değil dallara ait olan. İkinci derecede olan.

Feride: Eşi benzeri olmayan, tek. Çok değerli inci

Feriha : Sevinçli, ferah.

Ferihan : Razı, hoşnut, sevinçli.

Ferişte : Melek.

Ferzane : Hakim, filozof, bilgin, âlim.

Feza: Boşluk, uzay

Feris: Şık, zarif

Ferzin: Kraliçe

Feyza: Bolluk, çokluk, bereket. Taşkın

Fidan: Yeni yetişen ağaç

Figen : Çiçek demeti, gölge eden.

Fitnat : Zihin açık, çabuk kavrayışlı.

Firdevs : Sekiz Cennetten biri, altın ve gümüştendir.

Firuze: Mesut, mutlu

Fulya : Güzel kokulu bir nergis.

Füruzan : Çok parlak, aydınlık, parlayan, nurlu.

Füsun : Büyü, sihir, efsun.

Füsünkâr : Büyüleyici güzel.

G

Gaye: Amaç, erek

Gazal : Geyik, ceylan, ahu.

Gazel: Konusu daha çok sevgi ve içki olan manzume

Gece: Gün batımından ağarmasına kadar geçen süre

Gerçek: Yakıştırma ve ya yalanı olmayan

Gönül : Kalb.

Gökben: Ben gökyüzü

Gözde : Göze girmiş, bir büyüğün sevip beğendiği.

Gözen: İlgi çekici, samimi; sulak yer; pınar

Güher: Cevher

Gülbanu: Gül hanım.

Gülberk : Gül yaprağı.

Gülbin : Gül fidanı, gül dalı, gül bahçesi, güllük.

Gülbiz : Gül saçan, gül serpen.

Gülçehre : Gül yüzlü, yüzü gül gibi hoş.

Gülcemal : Yüzü gül gibi güzel.

Gülçiçek : Gül gibi taze, çiçek tazeliği taşıyan.

Gülçin : Gül toplayan, gül derleyici.

Güldemet : Gül buketi, gül demeti.

Gülfam : Pembe, gül renginde.

Gülfem : Gül dudaklı, gül ağızlı.

Gülfer : Gül gibi parlak.

Gülfeşan : Gül saçan.

Gülfidan : Gül gibi genç.

Gülhiz : Gül yetiştiren.

Gülistan : Gül bahçesi, güllük.

Gülnar : Katmerli ve büyük gül, büyük çiçek.

Gülnaz : Gül gibi ince ve narin, nazlanan.

Gülsima : Gül yüzlü.

Gülsüm : Yüzü dolgun. Ümmügülsüm: Gülsümün annesi.

Gülter : Yeni açılmış gül.

Gülşen : Gül bahçesi, gülistan.

Güneş: Çevresindeki gezegenlere ısı ve ışık veren büyük gök cisimi

Güney: Her zaman güneş gören, güneşli yer; Bir yön

Güz: Sonbahar

Güzay: Güneş olmayan yer; kuzey; güz ve ay

Güzide : Seçkin, seçilmiş, seçme.

Güzin: Seçilmiş, seçkin, beğenilen

H

Hacer : Taş, kaya parçası.

Handan: Güleç, sevinçli, şen şakrak

Hande: Gülüş, gülm. Açılma. Eğlenme.

Hatice : Erken doğan kız çocuğu.

Hale : Ayın çevresinde görülen ışık halkası.

Halenur : Işıklı, aydınlık daire, hale.

Hamiyet : Milli onur ve haysiyet.

Handan : Gülen, şen.

Hande : Gülen, alay eden.

Harika : Tabiat dışı meydana gelen fevkalade olay.

Hayal: Varmış, olmuş gibi zihinde canlandırılan imge, görüntü

Hayat: Ömür, yaşam

Hazal: Kuruyup dökülen ağaç yapraklarının güzelliği

Hazan: Sonbahar

Hazar: Barışma

Helin: Yuva

Henna: Kına ağcı

Hesna : Çok güzel kadın.

Hevin: Aşk, sevda

Haver : Gün doğusu, ortak.

Havva : Bir şeyin kıvamı, olgun. Hazret-i Ademin hanımı.

Hayrunnisa : Kadınların hayırlısı, iyisi.

Hicran : Ayrılık, ayrılığın verdiği unutulmaz acı.

Hicret : Bir ülkeden başka birine göç etmiş olan.

Hilâl : Yeni ay.

Hilde: Kurtulmak, yükselmek, ilerlemek

Huban : Güzeller. Güzel olan.

Huri : Cennet kızı gibi güzel.

Huriye : Çok güzel.

Hülya : Kuruntu, hayal.

Hüma: Efsanelerde geçen, yere konmayıp sürekli gökte kaldığına inanılan cennet kuşu

Hümeyra : Küçük kırmızı. Hazret-i Âişe’nin ünvanı

Hürrem : Taze, şen şakrak, sevinçli. Güler yüzlü.

Hüsnâ : En güzel, pek güzel.

Hüsnügül : Gül gibi güzel.

Hüveyda : Apaçık, belli, besbelli.

I-İ

Iğıl: Çok yavaş akan su

Ilgın: Beyaz ya da pembe, çiçekli, çok hafif yapraklı bir ağaç

Ilgım: Serap

Ilım: Uzlaşmacı, yumuşaklık

Itır: Güzel koku; Çiçek özü, esans

İclal : Saygı ve büyüklük gösteren, ikram eden.

İdil: Kır yaşamı içinde aşk konusunu işleyen kısa şiir.

İffet : Namuslu, helali isteyen, haramdan kaçan.

İkbal : Baht açıklığı, işlerin yolunda gitmesi.

İlayda: Su perisi

İlgin: Yabancı, gurbette yaşayan

İlkin: İlk çocuklar için kullanılan adlardan. Önce, öncelikle.

İlma: Parlatma

İmer: Zengin, varlıklı

İpar: Yüksek dağlarda kar tutmayan yerlerde yetişen çiçek

İrem : Şeddatın Cennet diye yaptırdığı ünlü bahçe.

İren: Özgür, serbest

İyem: Güzellik, iyilik

İzem: Büyüklük, ululuk

İzgi: Güzel, adaletli, zeki

J

Jale : Kırağı, çiğ, şebnem.

Janset: Güneşin doğuşu (Çerkes)

Jeyan: Kızan, kükreyen

Jülide : Saçı dağınık.

K

Kader : Hayrın ve şerrin Allah’tan geldiğine inanan.

Kamelya: Pembe, kırmızı, beyaz çiçekler açan bir süs bitkisi

Kardelen: Kar kalkmadan çiçek açan süs bitkisi

Kayra: Yüksek tutulan ya da sayılan birinden gelen iyilik; ihsan, lütuf

Kevser : Maddeten ve mânen çok, nesli kalabalık. Cennetteki meşhur havuz.

Kıvılcım: Yanmakta olan bir maddeden sıçrayan küçük ateş parçası

Kübra : En büyük en azametli.

Kündem : İtaatli, saygılı.

L

Lal: Parlak, koyu kırmızı renkte olan

Lalezar : Lale bahçesi.

Lamia : Parlayan, parıldayan, parlak.

Lema: Parıltı, parlayış

Leman : Titrek.

Lemis: Dokunma, ellme

Lerzan . Titreyen, titrek.

Letafet : Latiflik, hoşluk, yumuşaklık.

Leyan : Konforlu, lüks hayat.

Leyla : Uzun ve karanlık gece.

Lila: Açık eflatun

Linet: Sürgün

M

Mahinev : Yeni doğmuş ay.

Mahiye : Aylık.

Mahpeyker : Ay yüzlü parlak ve nur yüzlü.

Mahru : Ay gibi parlak yüzlü.

Maide : Kurulmuş hazır sofra.

Makbule : Kabul olunmuş, beğenilmiş.

Maral : Dişi geyik.

Mayda : Narin ince yapılı.

Mayıs: Bir bahar ayı

Mebşure : Yüzü güzel, endamlı.

Mehir: Ay parçası

Mehlika : Ay yüzlü.

Mehpare : Ay parçası.

Mehtap : Ay ışığı.

Mehveş : Ay gibi güzel.

Melahat : Güzel yüzlü.

Melda : İnce ve taze.

Melek : Masum, halim selim.

Melis : Bal arısı.

Meriç : Ege denizine dökülen nehir.

Merve : Kâbe yakınındaki küçük bir tepe.

Merze: Mercan

Meryem : Dinine bağlı.

Mestinaz : Süzgün bakışlı.

Mevhibe : Bahşiş, ihsan, bağış.

Meysere : Zenginlik, rahatlık.

Mısra: Manzumenin satırlarından her biri, dizeler.

Mihman : Misafir.

Mihriban : Seven, güler yüzlü.

Mihrimah : Güneş ile ay.

Mihrinaz : Çok nazlı

Mina: Mine, Liman. Şişe, cam, billur

Mimoza : Yaprağına dokununca toplanan bir çiçek.

Miray: Yılın ilk aylarında doğan

Mualla: Yüce, yüksek.

Muattar : Güzel kokulu.

Muhabbet : Sevgi.

Muhaddere : Namuslu, iffetli, örtülü müslüman

Müberra : Temize çıkarılmış, açıkca belirtilmiş.

Mübeşşer : Müjdelenen, iyi haber verilip sevindirilen.

Mübeyyen : Açıklanmış ortaya çıkarılmış.

Müjde : İyi haber sevinçli haber.

Müjgan : Kirpikler.

Müjgen : Kirpik

Münevver : Aydınlatılmış, kültürlü ve bilgili, aydın.

Münteha : Netice, son yer.

Mürüvvet : İnsanlık, mertlik, sevinçli günlerini görme.

N

Nakşıdil : Gönül nakışı.

Nalan : İnleyen, ağlayan, sızlayan, figan eden.

Narin : İnce yapılı, nazik ve kibar.

Nazan : Nazlı, naz eden.

Nazende : Naz edici, nazlı.

Nazenin : Çok nazlı, narin, ince yapılı.

Nazik : İnce, narin, zarif.

Nazlı : Naz eden.

Necla : Kız evlat.

Nedret : Az bulunan, ender.

Nehar : Gündüz.

Nehir: Akarsu, ırmak

Nemika : Mektup.

Neriman : Pehlivan, kahraman, yiğit.

Nermin : Yumuşak, nazik, kibar.

Neslihan : Padişah soyundan gelen.

Neslişah : Şah neslinden.

Nesrin : Yaban gülü, mısır gülü, van gülü.

Neşe : Sevinç içinde olan.

Neşide : Ünlü mısra, beyit, manzume.

Neval : Talih, kısmet, baht açıklığı. İhsan, bağış.

Nevbahar : İlk bahar.

Nevbaht :Talihi yeni.

Nevber : Yeni yetişmiş turfanda sebze, meyve.

Nevcivan : Taze, genç, delikanlı.

Neveda : Herkesten ayrı bir edası olan.

Nevin : Yeni, yepyeni, yeni şey.

Nevinbal : Taze yeni yetişmiş fidan.

Nevinur : Çeşitli görünümde ışıklar.

Nevra: Beyaz çiçek. Işıklı olma, parlaklık

Nevres : Yeni biten, genç taze.

Nezafet : Temizlik, paklık.

Nezahet : Temizlik, paklık, iç temizliği, incelik, rikkat.

Nezaket : Naziklik, zariflik, incelik, terbiye, edep.

Nida : Seslenen.

Nigahban : Gözcü, bekçi.

Nigar : Resim, nakış, resim gibi güzel.

Nihal : Fidan, genç. Fidan gibi ince yapılı.

Nihan : Gizli, sır, örtünmesi gerekli yerleri örten.

Nilgün : Mavi renkli.

Nilüfer : Bir su bitkisi

Niran : Ateş, parlaklık.

Nisa: Kadın, kadınlar

Nisan: Geln çiçeği, İlkbahar ayı

Nur : Işık, parıltı, aydınlık, nur.

Nuran : Işıklı, nurlu, aydın.

Nuray : Ay ışığı gibi.

Nurbanu : Işıklı hanım, nurlu hanım.

Nurçin : Işıklı.

Nurhan : Aydın hükümdar.

Nurhayat : Parlak hayat.

Nurperi : Yüzü nur gibi parlayan peri gibi güzel.

Nurşen : Işık gibi şen ve güler yüzlü.

Nurşin : Çok lezzetli.

Nükhet : Güzel ve hoş koku.

Ö

Ödül: Armağan

Özge : Başka, yabancı, iyi, güzel, şakacı, cana yakın.

Özlem : Hasret. Yeniden görme arzusu.

Özün: Şiir, hak edilmiş ün.

P

Pamira: Orta Asya’da bir yayla

Parla: Parlamak eyleminden parla, ışık saçan

Peren : Ülker yıldızı.

Peri : Çok güzel, çekici.

Peride : Uçarak yükselmiş, rengini atmış.

Perihan : Peri padişahı.

R

Rana : Güzel, hoş görünen.

Ravza : Bahçe, yeşilliği bol, çiçekli bahçe.

Rayiha : Koku, güzel koku.

Refhan : Varlık içinde yaşayan, bolluk içinde bulunan.

Remide : Ürkmüş, korkmuş, ürkek, korkak.

Rengin : Renkli, boyalı, güzel.

Reside : Erimiş, yetişmiş, olgunlaşmış.

Reyhan : Rızk, merhamet, güzel koku. Fesleğen.

Rikkat : İncelik, naziklik.

Rima: Dişi ceylan yavrusu

Rosa: Gül rengi, pembe kırmızı arası bir renk

Rugeş : Canlı yüzlü, taze yüzlü.

Ruhan: Güzel kokulu

Ruken : Güler yüzlü, müjde veren.

Rukiye : Büyüleyici güzellikte.

Rumeysa : Büyük yıldız

R

Ruşen : Aydın, parlak, belli, aşikar, apaçık, ortada.

Ruzenin : Çiçek gibi güzel yüzlü.

Rüveyda : Hoş, ince, nazik.

Rüveyha : İncelik, zariflik.

S

Saadet : Kavuşan, mutlu.

Sabahat : Latif, yüzü güzel, cemal sahibi.

Sabia : Yedinci.

Saniye : İkinci.

Sara : Halis, katkısız, saf.

Sare : Sıçrayan, atlayan.

Saye: Gölge; koruma, yardım, sahip çıkma

Satıa : Meydana çıkan, yükselen, nur saçan, parlak.

Sebla: Uzun kirpikli göz

Seda : Ses.

Seha : Eli açık, cömert.

Sehavet : Cömertliği seven

Seher : Gecenin son altıda biri olan vakit ki, bu zaman yapılan dualar makbuldür.

Selamet : Sağlık, esenlik, kurtuluş, sâkin olma.

Selis: Akıcı söz

Selma : Barışçı, itaatli, iyi yolda.

Semen: Yasemin çiçeği. Semizlik.

Semin: Değerli, pahalı; Semzilik

Semra : Esmer, kumral renkte, esmer güzeli.

Sena : Övme, methetme.

Serap : Işığın yansımasından doğan yanılma.

Sevde : Esmer güzeli.

Seyyal: Akıcı, akışkan

Sibel : Buğday başağı.

Soneda: Nazlı olmaması temenni edilen

Suna: Erkek ördek. Endamlı.

Suzan : Yakan, yanan.

Süeda : Saadetli, kutlu, uğurlu. Saidin çoğulu.

Sülün : İnce narin.

Sümeyye : Ammar b.Yaser’in annesi. İlk İslam şehidi.

Süveyda : Kalbin ortasındaki kara benek.

Şahdane : Mutlu, bahtiyar, dindar, temiz yürekli.

Şahika : Dağ tepesi, dağ doruğu.

Şahmelek : Güzeller güzeli.

Şebnem : Gece nemi, çiğ, nem, rutubet.

Şermende : Utangaç.

Şermin : Utanan, sıkılan.

Şermize : Küçük insan topluluğu.

Şevval: Hicri takvim 10. ay

Şeybe : Beyaz saçlı, yaşlı, saçı ağarmış.

Şeyda : Âşık, tutkun. Sevgiden aklını kaybetmiş.

Şeyma : Bedeninde ben, alamet olan.

Şirin : Tatlı, cana yakın sevimli.

Şule : Alev, parıltı.

Şükran : Teşekkür eden, minnettar kalan.

T

Talia: Güzel, şirin

Tamay: Dolunay,

Tuba: Cennet ağacı.

Tülin : Ayna.

Türkan : Padişaha saltanatta ortaklık eden eşi.

U-Ü

Ulya : Pek yüce.

Ülfet : Dost olan, yakınlık duyan.

Ümeyme : Küçük anne.

Ümmühan : Hükümdarın annesi.

V

Vedia : Emanet.

Vedide : Dost, sevgili. Çok seven.

Vesamet : Güzel olan.

Vesile : Vasıta olan.

Vildan : Yeni doğmuş çocuk.

Vira: Durmadan aralıksız, sürekli

Vuslat : Dostuna, sevdiğine kavuşan.

Y

Yâdigar : Dost hatırası.

Yârıdil : Gönül dostu, içten arkadaş.

Yelda : Uzun ve siyah.

Yeldem : Çabuk, çevik, çalak.

Yeşim : Sert ve kıymetli yeşil taş.

Z

Zehra : Yüzü beyaz ve parlak, nurani yüzlü.

Zehre: Çiçek

Zerengül : Altın gibi gül.

Zerişte : Altın tel, sırma.

Zerrin : Altına benzeyen, altın gibi parlak ve kıymetli.

Zeynep: Görünüşü ve kokusu güzel, olgun ve dolgun.

Ziba : Süslü, bezekli. yakışıklı güzel.

Zinnur : Nur sahibi, nurlu, ışıklı, parlak, bahtiyar.

Zişan : Şanlı, ünlü, çok tanınmış.

Zübeyde : En seçkin, öz, hülasa, cevher.

Zülal : Saf, berrak.

Züleyha : Hızlı yürüyen, yolda emsalini geçen.

Zülfibar : Dağılmış, yayılmış saç.

Zülfiyar : Sevgilinin saçı.

Zümra: Çok akıllı

Zümrüt : Yeşil renkte, cam parlaklığında bir süs taşı.