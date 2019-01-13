Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KADIN 46.Kadın 46. yeni bölümde kim öldü? Hatice mi, Ceyda mı, Yeliz mi? Kadın dizisinde kim öldü, 46. yeni bölüm ne zaman? Beklenen Kadın 46. bölüm yeni fragmanı yayınladı. Diziyi ilgiyle takip edenler yeni fragmanda Kadın dizisinde kim öldü sorusunun yanıtını az da olsa bulabileceğini düşündü ancak dizide kimin öldüğü ile ilgili tek bir bir ipucu verilmedi. Kadın 46. bölüm yeni fragmanda evden ceset torbasıyla birlikte ölen kişinin cenazesi çıkarılıyor. Ceseden ardından elleri kanlı olarak Arif çıkıyor, o sırada Enver büyük korkuyla apartmana doğru koşuyor ve Arif'i elleri kanlı görünce kahroluyor. Diğer yandan, Bahar ise Sarp'ı aratıp evde neler olduğunu herkesin iyi olup olmadığını öğrenmek istiyor. Sarp, Münir'i aradığında ise acı haberi alıyor ancak herkesin iyi olduğunu söyleyerek Bahar'a yalan söylüyor. Yeni fragmanda ölen kişiyle ilgili pek de ipucu verilmemesi nedeniyle şimdiden sosyal medyada Kadın dizinde kim öldü tahminleri yapılmaya başlandı. Ancak Enver'in kahroluşu, Şirin'in sonradan yaşayabileceği pişmanlık belki de yaptıklarının bedelini bu şekilde ödeme ihtimali de göz önüne alınırsa ölen kişinin Hatice olabilir. Ancak yine de dizide kimin öldüğünü yayınlandığı gün öğrenilebilecek. Kadın yeni fragmanı heyecanın zirve yapmasına neden oldu. Kadın son bölümünde Sarp, Bahar ile çocukları son anda kurtarmayı başardı ancak Nezir'in adamları Hatice, Ceyda ve Yeliz'den birini öldürdü. Peki, Kadın dizisinde kim öldü? Hatice mi, Ceyda mı, Yeliz mi öldü? Yılbaşından bu yana yayınlanmayan Kadın 46. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

KADIN 46. BÖLÜM YENİ FRAGMANI

KADIN 46. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yılbaşından bu yana ekranlara gelmeyen Kadın 46. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı da fragmanla birlikte belli oldu. Kadın'ın yeni fragmanıyla birlikte verilen bilgiye göre dizinin yeni bölümü 22 Ocak Salı günü saat 20.00'de ekranlara gelecek. Küçük bir not olarak belirtelim; dizi ve programların yeni bölümleri, yeni yıldan itibaren yenilenen reklam anlaşmaları nedeniyle yayınlanmıyor.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Enver’e gönderdiği telefonla Bahar’a ulaşan Sarp’ın tek isteği Bahar ve çocuklarının güvende olmasıdır. Bahar’ın ise tüm olanlardan sonra Sarp’a güveni kalmamıştır. Bundan sonra söyleyeceklerine de inanmak istemez. Çünkü Bahar’ın aşkından daha önemli tek bir şeyi vardır; çocukları. Diğer yandan Nezir de artık hamle yaparak, Bahar ve çocuklarının yaşadığı mahalleye adamlarını gönderir.