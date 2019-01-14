Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekranların fenomen dizisi Çukur bu akşam var mı merak ediliyor. Show TV'nin rekortmen dizisi Çukur, ilk bölümlerinden itibaren ekranlarda fırtınalar estirmeye, Pazartesi akşamları milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor... Sevilen dizi, iki haftadır izleyicilerle buluşmuyor. Çukur takipçileri 'Çukur yeni bölüm ne zaman, Çukur ne zaman başlayacak, Show TV yayın akışı 14 Ocak' gibi konuları araştırıyorlar. Son bölümde Cumali ve Vartolu bıçaklarla birbirine saldırmıştı. Diğer yandan ise Koçovalılar ihanete uğramış ve Yamaç tanıdığı biri tarafından kurşunlanmıştı. Heyecanla beklenen Çukur 49. bölüm bu akşam yayınlanacak mı? Çukur takipçilerinin merak ettikleri sizlerle

ÇUKUR BU AKŞAM VAR MI? ÇUKUR BUGÜN YAYINLANACAK MI? 14 OCAK ÇUKUR VAR MI?

Sevilen dizi Çukur, son olarak 24 Aralık Pazartesi günü 48. bölümü ile ekranlara gelmişti. Sonrasında 31 Aralık'ın Pazartesi akşamına denk gelmesi ile birlikte dizinin yeni bölümü yayınlanmadı. Ardından da TRT hariç bütün kanalların dizilerinin kısa süreli tatile girmesiyle birlikte dizinin 49. bölümü bir türlü izleyiciyle buluşamadı. Show TV yayın akışında bu akşam Çukur'un yeni bölümü görünmüyor. Yayın akışında Kapımdaki Casus isimli bir film ve ardından 22.00'da Çukur'un tekrar bölümü görünüyor.

Çukur, 14 Ocak Pazartesi akşamı yeni bölümü ile ekranlara gelmiyor.

Diziler neden yayınlanmıyor? Dizilerin yeni bölümleri neden yok? Diziler ne zaman başlayacak? 'Diziler neden yayınlanmıyor, dizilerin yeni bölümler ne zaman yayınlanacak' gibi sorular özellikle dizi takipçilerinin son bir haftadır en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. 2019'un başlaması ile birlikte dizilerin yaklaşık olarak 3 haftalık ara verdiği konuşuluyor. Peki diziler neden yayınlanmıyor ve diziler ne zaman yayınlanacak? Sosyal medyada sıkça tartışılan konu ile ilgili Gülse Birsel'den açıklama geldi

ÇUKUR SON BÖLÜM FİNALİNDE ŞOK GELİŞME

Çukur son bölümde 'Yamaç'ı kim vurdu?' sorusu akılları karıştırdı. Yamaç'ın 'Neden' demesi 'Yamaç'ı vuran Medet mi, Vartolu mu, Meke mi, Celasun mu yoksa Selim'in oğlu Akın Koçovalı mı?' sorusunu akıllara getirdi.

YAMAÇ'I VURAN MEDET Mİ?

Çukur 2. sezon 15. bölümünde Çukur’da büyük kayıp yaşayan Çeto ve Mahsun, geri çekilince Çukur’a Koçovalıları sokmamak için bir yol arıyor. Aradığı yardımı bulan Çeto ikna turlarına başlıyor. Ormanda bekleyen Yamaç’ı kötü bir sürpriz bekliyor. Yamaç’ın beklediği buluşma gerçekleşse de gelen aracın farları kapanmayınca Yamaç sinirlenmeye başlıyor. Hiç beklemediği anda kurşun yiyen Yamaç sadece neden diye sorabiliyor. Yamaç, ikinci kurşunu yedikten sonra ayağa kalkmaya çalışsa da bu sadece işleri daha kötüye götürüyor. Yamaç, yuvarlamaya başlarken anılarını hatırlıyor ve düştüğü yerde kalıyor. Sosyal medyada ise araba farının ışığında silüeti görünen kişinin Medet olduğu iddiası ortaya atıldı. Diğer bir ihtimal ise, bugüne kadar ortaya çıkmayan Selim'in oğlu Akın Koçovalı'nın Yamaç'ı vurduğu şeklinde oldu.

ÇETO ERSOY'U ÖLDÜRDÜ!

Aralarında birinin kardeşlerini sattığını düşünen Karakuzular, Ersoy’a bir oyun kuruyor. Sadece üç kişinin bildiği kurmaca bir operasyon düzenleyen Çeto ve Mahsun, Ersoy’dan emin olunca ondan hesap soruyor. İnşaatta Ersoy’u ters asıp öldüren Çeto ve Mahsun bu ölümü Koçovalıların üstüne yıkıyor. Ersoy, Mahsun’a ölen Karakuzuların organlarının alındığını tam söylerken Çeto, Ersoy’un boğazını kesiyor.