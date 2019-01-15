Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halka dizisi Cihangir kimdir? Halka dizisindeki Cihangir'in gerçek adı ne? Serkan Çayoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Bu gibi sorular, TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Halka dizisi ile birlikte internette araştırılmaya başlandı. Çekimleri Ekim ayının sonlarına doğru başlanan dizide Serkan Çayoğlu, başrolde yer alıyor. Cihangir karakterini canlandıran Çayoğlu ile ilgili merak edilen birçok konu var. Serkan Çayoğlu boyu, yaşı ve nereli olduğu ile ilgili konular sıkça araştırılıyor.

HALKA DİZİSİ CİHANGİR KİMDİR? (SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR)

1987 Almanya doğumlu olan yakışıklı oyuncu Serkan Çayoğlu, İstanbul’da yaşamakta. 1,88 boyunda ve 85 kilo olan oyuncu Alman Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu. İlk olarak modellik ile adını duyuran Çayoğlu, oyunculuk konusuna meraklı olduğu için Ümit Çırak Modern Oyunculuk Teknikleri Atölyesi’nde Ümit Çırak ve Dolunay Soysert gibi meşhur isimlerden oyunculuk konusunda eğitim almıştır. 2012 senesinde Kuzey Güney adlı dizide Rafael karakteri ile kamera karşısına geçen başarılı oyuncu, bu dizinin ardından Zeytin Tepesi adlı dizide Burak Altaylı adlı karaktere hayat vermiştir.

Hande Yener’in sevilen şarkılarından olan “Ya Ya Ya” nın klibinde rol alan karizmatik oyuncu 2014 senesinde Özge Gürel ile başrollerini paylaştığı Kiraz Mevsimi adlı dizide Ayaz Dinçer karakterine hayat vermiştir. Bu dizi ile popüler olan oyuncu bu dizideki başarısıyla pek çok ödüle layık görülmüştür.

Börü dizisinde de Kaya olarak rol almış olan Serkan Çayoğlu’nun kız arkadaşı ise Özge Gürel’dir.

Serkan Çayoğlu’nun Erkan adında ikiz kardeşi vardır ve fanatik Beşiktaş taraftarı olduğu bilinmektedir.