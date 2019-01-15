Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı İŞÇİ ALIMI kura sonuçları | İŞKUR kura çekimleri sonuç sorgulama | Sağlık Bakanlığı İŞKUR KURA ÇEKİMİ SORGULAMA SAYFASI. Merakla beklenen Sağlık Bakanlığı İŞKUR personel alımı kura sonuçları açıklandı. 15 Ocak Salı günü yani bu akşam gerçekleştirilen kura çekilişinin ardından sonuçlar saat 20.00 itibariyle adayların erişimine açıldı. Sağlık Bakanlığı, kura çekimi sonuçları resmi sitesinden duyuruldu. Katılımcılar, Kura sonuçlarını https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler. Bünyesinde farklı birimlerden toplam 6 bin 409 sürekli işçi almaya hazırlanan Sağlık Bakanlığı kura sonuçları duyurusunda; Kura, 15 Ocak 2019 Salı günü gerçekleştirilecektir. Katılımcılar, kura sonuçlarını aynı gün saat 20.00′ den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.” açıklaması yaptı. Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları açıklandı mı, İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonucu sorgulama sayfası, Sağlık Bakanlığı İŞKUR personel alımı kura sonuçları gibi araştılanlar gündem konusu olmuştu. Büyük merakla beklenen Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı. İşte, Sağlık Bakanlığı İŞKUR personel alımı kura sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...

SAĞLIK BAKALNLIĞI İŞKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları büyük bir merakla bekleniyordu. Sonuçlar açıklandı. Toplam 6 bin 409 personel alımı için öncelikle kura işlemini gerçekleştiren Sağlık Bakanlığı, işçi sonuç ekranı üzerinden sonuçları açıkladı. Güvenlik görevlisi, ambülans şoförü, elektrikçi gibi birçok sınıftan alım gerçekleştirecek olan Sağlık Bakanlığı, kura sonuçlarını internet üzerinden duyurdu. İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları münhal kadronun dört katı asil dört katı yedek noter huzurunda ile münhal kadronun dört katı asil dört katı yedek noter huzurunda belirlendi.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANDI?

15 Ocak Salı günü gerçekleştirilen olan kura çekilişinin sonuçları saat 20.00 itibariyle adayların erişimine açıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

https://iscisonuc.saglik.gov.tr/Giris.aspx linkine tıkladıktan sonra Baba adı, T.C kimlik no, doğum tarihi yazan kutucuklarına bilgilerini doldurmanız gerekmekte.

KURA SONUCUNA İTİRAZ SÜRESİ YARIN BAŞLIYOR

Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçeleri sınav kurulu veya kurullarına sunulmak üzere il sağlık müdürlüklerine yazılı olarak verebilecek. İl sağlık müdürlükleri itiraz dilekçelerini ivedi olarak sınav kurulu ya da kurullarına iletecek ve ilgili kurullar 3 (üç) iş günü içinde itirazları sonuçlandırarak nihaî karar, ilgili il sağlık müdürlüklerinin internet adresinde ilan edilecek ve yazılı tebligat yapılmayacak.

İŞÇİ ALIMI KADROLARI

Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı, Elektrikçi (Genel),Güvenlik Görevlisi (Silahsız),Klinik Destek Elemanı (Hastane),Şoför (Yolcu Taşıma),Veri Giriş Kontrol İşletmeni ve Yardımcı Klinik Elemanı (Diş) mesleklerine ilişkin 5037 sürekli işçi alımı için İŞKUR'un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı asil dört katı yedek noter huzurunda kura ile belirlenecektir.