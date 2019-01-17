Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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ÜMRANİYESPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk karşılaşmasında Ümraniyespor ile Fenerbahçe mücadele edecek. İlk maç bugün saat 20.30'da başlayacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlı Stadı'nda oynanacak maç Atv kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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Karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Mustafa Savranlar yapacak. Dördüncü hakem ise Ali Şansalan olacak.

Eşleşmenin rövanşı 24 Ocak Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak.

"BİZE HAKSIZLIK YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında bugün Fenerbahçe'yi ağırlayacak Ümraniyespor'un teknik direktörü Ahmet Taşyürek, iç saha maçlarını Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapacak olmalarını haksızlık olarak gördüklerini söyledi.

Ahmet Taşyürek, yaptığı açıklamada, Fenerbahçe maçını Ümraniye Belediyesi Stadı'nda oynayamayacakları için haksızlığa uğradıklarını ancak her şeye rağmen mücadelenin keyfini çıkaracaklarını belirtti.

Fenerbahçe ile karşılaşacakları için heyecanlı olduklarını vurgulayan Ahmet Taşyürek, "Ümraniyespor son zamanlarda ilkleri yaşıyor. Fenerbahçe ile de ilk kez mücadele edeceğiz. Ancak sahamızda oynayamayacağımız için camia olarak üzgünüz. Yayıncı kuruluş maçın akşam oynanmasını talep etmiş. Işıklandırmamız eksik olduğu için karşılaşma Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'na alındı. Bu durumdan dolayı taraftarımız kızgın ve üzgün." ifadelerini kullandı.

Bu tür maçlara hazırlanırken motivasyon sorunu yaşamadıklarını belirten 46 yaşındaki teknik adam, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımız ilk kez böyle büyük bir camiayı kendi stadında izlemek istiyordu. Bu konuda bize haksızlık yapıldığını düşünüyoruz. Bundan önceki turda Galatasaray da Medipol Başakşehir de ışıklandırması olmayan sahalarda maça çıktı. Bu, nedense hep bize denk geliyor. Sağlık olsun. Biz maçın keyfini çıkarmaya çalışacağız. Ben daha çok, sonrasında oynayacağımız Altay müsabakasını düşünüyorum. İster istemez bu tür maçlara oyuncular motive oluyor. Elimizden gelen yapacağız."