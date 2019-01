Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemekteyiz 18 Ocak kim kazandı? Yemekteyiz birincisi kim 18 Ocak... TV8 ekranlarının sevilen yarışması Yemekteyiz, bu akşam haftanın finali ile ekranlara geliyor. Birbirlerine puan veren yarışmacılar kimin birinci olduğunu belirledi! Yemekteyiz final akşamı için heyecan dorukta. İddialı yarışmacının yarıştığı yemek programında bir kişi tencere seti ve 10 bin TL'lik hediye çekini kazandı. Peki 18 Ocak Yemekteyiz finalini kim kazandı? Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte detaylar...

YEMEKTEYİZ 18 OCAK KİM KAZANDI? YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz'de final heyecanı yaşanıyor. Hafta içi her gün yayınlanan programda her hafta farklı 5 yarışmacı büyük ödülün sahibi olabilmek için tüm marifetlerini konuşturuyor. Mutfakta kendine güvenen 5 kişiden her biri, 5 gün boyunca yarışmacıları evinde ağırlayıp, onlara yemekler yapıp puanlar toplayarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacaklar. Beş yarışmacı da kendi günüsünde menüsünü belirtilen süre aralığında yapmaya çalışıyorlar.. Diğer katılımcılar ise günün yarışmacısının yapmış olduğu yemekleri, sunumunu ve masa düzenini yorumlayıp, gün sonunda buna göre puan veriyorlar. 10 bin TL'lik büyük ödülün sahibinin kim olacağı heyecanla bekleniyor.

HAZIRLIK SÜRECİ TAM 3 SAAT

Yemekteyiz yarışmasında kurallar gereği yarışmacılar yemeklerini 3 saat içinde hazırlamak zorunda. Yine kurallar gereği yarışmacılar herhangi birinden yardım almadan yemeklerini bitirip sunmak zorunda.

YARIŞMANIN FİNALİNDE KİM BİRİNCİ OLDU?

Yemekteyiz 18 Ocak 2019 birincisi açıklandığında haberimizden ulaşabilirsiniz.

14- 18 OCAK YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI

YELİZ ODABAŞ KİMDİR?

Yemekteyiz’in bu haftaki ilk yarışmacısı Yeliz Odabaş oldu. Aslen Artvinli ve 37 yaşında olan Yeliz Odabaş’ın 2 çocuğu var. Genç yaşlarda çalışma hayatına atılan Yeliz Hanım, satış sorumlusu olarak çalışıyor.

AYŞEGÜL KILIÇ KİMDİR?

Yemekteyiz'in 15 Ocak tarihli ikinci yarışmacısı Ayşegül Kılıç oldu. 28 yaşında ve yatırım uzmanı. Aslen Diyarbakırlı olan Ayşegül Kılıç, kendisini tanıttığı anlarda en büyük tutkusunun yemek yapmak, müzik dinlemek ve tenis olduğunu söyledi.

SEFER ONURSAL KİMDİR?

Yemekteyiz'de hünerlerini sergileyecek olan Sefer Onursal, turizmci ve 53 yaşında. Yarışmanın ilk günün diğer yarışmacıları bir hayli zorlayan Sefer Onursal’ın menüsü merakla bekleniyor.

MERYEM DÜNDAR KİMDİR?

Aslen Maraşlı olan Meryem Dündar, 54 yaşında. 3 çocuk annesi olan Meryem Hanım bir dönem çalışmış olsa da aslında ev hanımı. Mutfak tecrübesine güvenen Meryem Hanım boş zamanlarında dikiş nakış kurslarına gidiyor.

SİBEL KIRLI KİMDİR?

5 yıllık evli ve 2 çocuk annesi olan Sibel Kırlı, 43 yaşında. Daha önce hiç çalışmadığını söyleyen Sibel Kırlı, kendini alışveriş tutkunu olarak tanımlıyor.