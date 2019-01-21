Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz 66. bölüm izle, Söz son bölüm izle, Söz 66. son bölüm Star TV izle, Söz 67. bölüm fragmanı izle... Söz dizisi 21 Ocak Pazartesi akşamı 66. yeni bölümü ile ekranlara geliyor! Diziseverlerin vazgeçilmezlerinden olan Söz, 3. sezonunda da ekranlarda fırtınalar estiriyor! Sağlam bir izleyici kitlesine sahip olan dizi, bu yıl ilk kez yeni bölümü ile izleyicilerinin karşısına çıkacka. Yeni sezonda Deniz Baysal, Ece Ceşmioğlu ve Sarp Akkaya gibi iddialı isimleri kadrosuna katarak kadrosunu yenileyen ve genişleten dizi, Pazartesi akşamları milyonları ekran başına kilitliyor. Söz 66. bölümde neler olacak? Söz dizisi 66. bölüm izle, Söz son bölüm izle, Söz tek parça Star TV izle, Söz dizisi son bölüm izle, Söz 67. bölüm fragmanı izle gibi araştırılanlar sizlerle...

SÖZ 66. BÖLÜM İZLE (SÖZ 66. SON BÖLÜM İZLE)

SÖZ 66. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ - 21 OCAK 20.00 -

SÖZ DİZİSİ 66. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZ DİZİSİNDE BÜYÜK DEĞİŞİKLİK!

Söz dizisi takipçilerini üzecek bir haber geldi. Söz dizisi, yeni bölümü televizyonda sona erdikten sonra Star TV'nin internet sitesi üzerinden full tek parça olarak yayınlanıyordu ancak geçen hafta itibariyle Söz dizisi sadece Blu TV üzerinden yayınlanacak! Televizyonda yeni bölüm sona erdikten sonra internet kullanıcıları Blu TV üzerinden son bölüme ulaşabilecekler.

SÖZ 67. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ - Fragman yayınlandığında burada ulaşabilirsiniz -

SÖZ 66. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Patlayan kamyonun ardından Tim, Karabatak'ın parçalanmış cenazesiyle kışlaya döner. DNA sonuçlarının ardından cenaze töreni yapılacaktır ama Nazlı hala Karabatak'ın ölmediğine inanmaktadır. Bu inancı ve umudu bütün arkadaşlarına aşılamak ister. Fakat yaşanacak gelişmeler hem Nazlı'nın, hem de Tim'in umudunu yitirmesine yol açar.

Dragan ve Sami yeni bir ülke kurmayı hayal ederek kendilerine yardımcı olacak bir dostlarıyla buluşur. Fakat yaptıkları görüşmenin Yavuz tarafından takip edildiğini bilmemektedirler. Yavuz bu görüşmenin detaylarını Sami'nin ekibine anlattığında Sami çok zor durumda kalacaktır.

Orhan Sami'nin projesine karşı çıkan ilk isim olur. Yavuz'u kullanarak hayatını garanti altına almak ister. Ama Dragan buna izin vermemek için kaçak yollardan ülkeye giriş yapmıştır bile.

Orhan'ın gizli tanık olarak dinlenmesi için Derya bir organizasyon yapar. Bu organizasyon Dragan'ın baskınıyla sonuçlanır. Yavuz, Derya ve Orhan'ı bu cehennemden çıkarmayı başarır fakat destek alamayacakları bir yerde yalnız kalmışlardır. Artık sadece birbirlerine olan sevgilerinden güç alacakları bir durumdadırlar.

TOLGA SARITAŞ KİMDİR?

Tolga Sarıtaş, 30 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası tekstilci annesi ev hanımıdır. Berfin ve Gencay isimlerinde iki kardeşi olan Tolga Sarıtaş aslen Sivaslıdır. Lise eğitimini Halil Akkant Lisesinde tamamlayan Sarıtaş, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı'nda çeşitli tiyatro oyunlarında yer aldı. Halen Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümünde okumakta olan Tolga Sarıtaş bir dönem Omega adlı bir müzik grubunda baterist ve gitarist olarak sahneye çıkmıştır. 2009 yılında yardımcı oyuncu olarak Bahtı Kara adlı sinema filmi ile beyazperdede izleyici karşısına çıkan Sarıtaş, oyunculuk kariyerinin en önemli basamak taşlarından biri olan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Cihangir karakterini canlandırarak büyük beğeni toplamış ve tüm Türkiye’de tanınmıştır.

2015 yılının iddialı dizilerinden Güneşin Kızları’nda başrol oyuncusu olarak yer alan Tolga Sarıtaş, halen Star TV’de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Söz adlı dizide Üsteğmen Yavuz karakterine hayat veriyor. Genç yaşına rağmen oyunculuktaki başarısını çeşitli ödüllerle de taçlandıran 27 yaşındaki Tolga Sarıtaş, 1.77 metre boyunda, 75 kilo ve İkizler burcudur.