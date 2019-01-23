Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ertuğrul Akbay ile konuşması ortaya çıkan firari Erhan Başyurt panikle kendisi gibi firari Ergun Babahan ile temasa geçti. Gazetimizde yayınladığımız deşifreyi kasteden FETÖ'cü Başyurt, 'Abi, Sözcü gazetesini okur musun. Eski yazışmalarım yayınlandı. Silmiştim ben onları, nasıl ele geçirdiler' diye sordu.

Konuşmaların deşifre olmasından dolayı son derece telaşlı olduğu, bir an önce durumu nasıl toparlayacaklarının derdine düştükleri görülüyor. Panikleyen firari Başyurt yazışmalarının deşifre olduğunu durumu nasıl düzelteceğini yollarını aradığını Erhan Babahan'ın ise bir an önce şifrelerini değiştirmesi gerektiğini söyledi.

FETÖ'cü Ertuğrul Akbay soluğu adliye de alıp gazetemiz hakkında suç duyurusunda bulunurken FETÖ'cülerin yazışmaları belgelerin doğruluğunu itiraf niteliğindeydi.

İŞTE O YAZIŞMA

Photoshop demeyin diye bu defa videolu yayınlıyoruz.

'MAVİ ALAN' YALANI BÖYLE ÇÖKTÜ

Sözcü, gazetemizin yayınladığı belgeleri çürütmek için 'mavi alan' yalanına sarıldı. Sözcü yöneticileri bir belgedeki Ertuğrul Akbay kullanıcı alanının farklı olduğunu belirterek, belge sahte dedi. Ancak mouse ile o alana gelindiğinde renk değiştiğini sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkarınca alelacele yayından kaldırdılar.

'MAVİ ALAN' YALANI BÖYLE ÇÖKTÜ -1



'MAVİ ALAN' YALANI BÖYLE ÇÖKTÜ - 2





Bir başka yalan da FETÖ'cü Erhan Başyurt'u kullandığımız fotoğraf ile ilgiliydi. Sözcü, fotoğrafı belgenin bir parçası gibi göstermeye çalıştı.

Bomba etkisi yapan belgeler Sözcü davasını yürüten savcılığa ulaştırıldı.